Подростки забрасывали снежками незнакомого мужчину, которому было плохо

Видео будет передано инспекторам по делам несовершеннолетних - состояние мужчины не дает право совершать в отношении него агрессивные поступки.

Сегодня к дому №43 на улице 40 лет Октября был вызван наряд ППС.

Полицейским позвонили местные жители, которые заметили, что у 3-го подъезда мужчине стало плохо. Сначала мужчине помогли усесться на лавочку, а когда он с неё упал, сердобольные граждане позвонили «02».

Картину всеобщего сострадания нарушили лишь местные подростки, которые, увидев, что им не смогу ответить, начали забрасывать мужчину снежками.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, наряд патрульно-постовой службы затем передал пострадавшего медикам. Выяснилось, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. А вот видео будет передано инспекторам по делам несовершеннолетних для правовой оценки – опьянение мужчины все равно не дает права подросткам совершать в отношении него какие-либо агрессивные действия.