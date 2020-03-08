Спорт

25 минут назад

Как живёт «Металлург» на сборах в Турции (ФОТО)

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#Футбол #"Металлург"
Как живёт «Металлург» на сборах в Турции (ФОТО)

Наша команда пока усиленно тренируется, а со следующей недели начнёт играть товарищеские матчи. Три соперника уже известны.

Уже почти неделю липецкий «Металлург» находится в Турции – пока красно-черные посвящают время тренировкам, а контрольные матчи начнут играть с 14 марта.

Контрольные игры

В этот день соперником подопечных Сергея Машнина станет лидирующий в группе «Запад» столичный «Велес». Затем 17 марта наша команда сыграет с пермской «Звездой» (7-е место в группе «Урал-Поволжье»).

Любопытно, что с этими командами липецкие футболисты играли на прошлогодних сборах, которые прошли в том же месте, что и сейчас - «Starlight Resort Hotel», что в посёлке Кызыгалач недалеко от Сиде. «Велесу» тогда наша команда проиграла – 0:1, а «Звезду» победила – 1:0, благодаря голу Андрея Овчинникова на последней минуте.

Сыграем со старыми знакомыми

Самый интересный спарринг ждёт нашу команду 20 марта – с тольяттинским «Акроном».

Ведь за эту команду выступают бывшие игроки липецкой команды – форварды Андрей Титов и Николай Иванников. Последний в прошлом сезоне даже был лучшим бомбардиром «сталеваров» (15 голов). Бывший лучший бомбардир Иванников против нынешнего самого результативного игрока команды Андрея Овчинникова (11 голов в первой части сезона) – это очень интересно!

К слову, следует повторить организаторов сборов и менеджмент липецкого «Металлурга», которому удалось организовать встречи с лидерами двух групп российского второго дивизиона, ведь «Акрон» тоже идёт на первом месте – в соревнованиях «Урала-Поволжья» и претендует на выход в ФНЛ.

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Наши трудовые будни

Встреча с легендой

Соперник в заключительном матче, который пройдет за день до отъезда нашей команды из Турции, 23 марта, пока неизвестен. Впрочем, недостатка в кандидатах нет – как отечественных, так и зарубежных.

В отеле, где сейчас живет «Металлург», разбили тренировочный лагерь «Велес», «Звезда», еще несколько команд. Всё потому, что здесь 8 футбольных полей, имеется все необходимое для восстановления и тренировок – тренажёрные залы, массажные комнаты, сауны, бассейн.

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Слева направо: второй тренер нашей команды Владимир Рогачёв, главный тренер столичного «Велеса» Борис Стукалов (с его командой проведём первый спарринг 14 марта), наш «рулевой» Сергей Машнин, директор ФК «Звезда» (Пермь) Валерий Волошин и легенда «Металлурга, а ныне – администратор команды Виктор Кукин

До 5 марта здесь жила и «Тюмень», которая сейчас уехала домой, а остаток подготовки проведёт в другом турецком городе – в Анталье. Тюменцев недавно возглавил новый тренер – Игорь Меньщиков, легендарная личность для Липецка. В бытность игроком он был капитаном «серебряного» «Металлурга»-1997, добившегося высшего достижения в чемпионатах России – 2-го места в первой лиге (ныне – ФНЛ) в 1997 году. Это был единственный случай в истории, когда в элитный дивизион выходила лишь одна команда, а иначе – играть бы «Металлургу» со столичными «Спартаком» и ЦСКА в лиге сильнейших…

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Игорь Меньщиков

Распорядок на сборах

В отличие от разбирающихся в футболе болельщиков, у многих обывателей упоминание Турции вызывает условный рефлекс – отдых, пляжи, алкоголь, 5-6 привезённых из отпуска лишних килограммов.

Но футболистам не от отдыха, не случайно сборы считаются самой тяжелой частью сезона, и бытует фраза: «Пережить бы этот «юг», а дальше будет легче». Вот распорядок дня команды в Турции: 7 утра – подъем; 8 утра – кросс по песку вдоль побережья на несколько километров (вместо зарядки); 9:30 – завтрак; 11:00 – первая тренировка (2 часа); 14:00 – обед; 15:00 – тихий час; 17:00 – вторая тренировка (два часа).

Далее ужин, восстановительные процедуры (сауна, массаж), вечером обязательно тренажёрный зал. Отбой в 22:00.

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Тягать железо приходится после трех тренировок в день, но сборы есть сборы

К слову, некоторые футболисты по вечерам вместо бассейна предпочитают нырять прямо в море. Температура воды в нем сейчас около 15 градусов, но русские – народ закалённый. Особенно отличаются любовью к бескрайним водным просторам капитан команды Евгений Фролов и хавбек Александр Харин. Вот, собственно, и всё, что роднит Турцию на сборах с курортом.

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После тренировочных нагрузок одно желание – дойти бы до кровати в номере

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А вот кормят в Турции действительно прекрасно. Но для спортсмена на сборах и есть самое главное - режим и "питашка"

Пока без травм, но…

Естественно, на фоне повышенных нагрузок у некоторых игроков начинаются проблемы со здоровьем. В прошлом году прямо в Турции «Металлург» потерял основного нападающего Сергея Чернышова, которому потом пришлось делать операцию.

Сейчас – тьфу, тьфу, тьфу – серьезных повреждений ни у кого нет, а вот мелких много. Пропустил один тренировочный день лидер команды Андрей Овчинников. Второй день по индивидуальной программе работает новобранец команды воспитанник питерского «Зенита» форвард Егор Денисов. Из-за проблем с мышцей врачи развешают ему только пробежки вокруг поля.

Но жертвы и упорный труд на тренировках не напрасны. Главная цель тренерского штаба – хорошо подготовить команду к весенней части чемпионата, в которой у «Металлурга» есть как никогда реальный шанс выйти в ФНЛ. Мы идём на 2-м месте и отстаём от лидирующего брянского «Динамо» всего на одно очко. Причём конкурента принимаем дома.

Сезон Машнин и Ко возобновят 5 апреля домашней встречей с раменским «Сатурном». «Матч года» с Брянском состоится на стадионе «Металлург» 19 апреля.


86
#Футбол #"Металлург"

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