В России
43 минуты назад
Коронавирус может обанкротить российских туристических операторов
Путешественники отменяют брони в не рекомендованные для посещения страны, компания запросили господдержку.
Туроператоры попросили Минэкономразвития РФ оказать поддержку отрасли. Иначе возможны банкротства на российском туристическом рынке из-за коронавируса, сообщают «Вести».
- Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать поддержку туроператорам, работающим на направлениях Китайской Народной Республики, Италии, Южной Кореи и Ирана, — сообщается в заявлении РСТ, которое цитирует ТАСС. - Если ситуация продолжит ухудшаться, и последует закрытие других направлений, туриндустрия РФ может понести серьезные структурные потери, а в условиях отсутствия господдержки, ряд туроператоров, представляющих различные сегменты рынка, будут вынуждены прекратить деятельность.
Прямые убытки от закрытия ряда направлений еще неделю назад российские туроператоры оценивали в 600 млн рублей, пишет «Экономика сегодня». Однако ситуация развивается не по оптимистичным сценариям – раньше туроператоры планировали переориентировать уже купивших туры россиян на страны Восточной и Южной Европы, на ряд других направлений. Теперь и эти планы под угрозой срыва – Ростуризм с 27 февраля не рекомендовал россиянам ездить в Италию, Иран и Южную Корею. Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила RT, что приблизительные потери российского выездного туризма от распространения коронавируса COVID-19 составили 27 млрд рублей без учёта потерь на итальянском направлении.
Коронавирус продолжает распространяться по миру, за последние сутки о первых случаях заражения заявили, как минимум, 12 стран. В их числе Беларусь, Литва, Нидерланды, Сан-Марино, Новая Зеландия и Нигерия. По состоянию на 28 февраля 2020 года онлайн-счетчик заболевания показал, что количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 — 83719, число жертв достигло 2858.
- Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать поддержку туроператорам, работающим на направлениях Китайской Народной Республики, Италии, Южной Кореи и Ирана, — сообщается в заявлении РСТ, которое цитирует ТАСС. - Если ситуация продолжит ухудшаться, и последует закрытие других направлений, туриндустрия РФ может понести серьезные структурные потери, а в условиях отсутствия господдержки, ряд туроператоров, представляющих различные сегменты рынка, будут вынуждены прекратить деятельность.
Прямые убытки от закрытия ряда направлений еще неделю назад российские туроператоры оценивали в 600 млн рублей, пишет «Экономика сегодня». Однако ситуация развивается не по оптимистичным сценариям – раньше туроператоры планировали переориентировать уже купивших туры россиян на страны Восточной и Южной Европы, на ряд других направлений. Теперь и эти планы под угрозой срыва – Ростуризм с 27 февраля не рекомендовал россиянам ездить в Италию, Иран и Южную Корею. Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила RT, что приблизительные потери российского выездного туризма от распространения коронавируса COVID-19 составили 27 млрд рублей без учёта потерь на итальянском направлении.
Коронавирус продолжает распространяться по миру, за последние сутки о первых случаях заражения заявили, как минимум, 12 стран. В их числе Беларусь, Литва, Нидерланды, Сан-Марино, Новая Зеландия и Нигерия. По состоянию на 28 февраля 2020 года онлайн-счетчик заболевания показал, что количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 — 83719, число жертв достигло 2858.
Турист