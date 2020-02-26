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25 минут назад

Вакцину от коронавируса начнут испытывать в апреле

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#коронавирус #эпидемия #вакцина
Вакцину от коронавируса начнут испытывать в апреле

Перейти к первой фазе испытаний через три месяца после расшифровки генетической последовательности (вируса) - это мировой рекорд для неполевых исследований.

Экспериментальная вакцина от коронавируса, разрабатываемая в США, готова к тестированию на людях. Об этом пишет The Wall Street Journal. Компания отберет 20-25 здоровых добровольцев в апреле 2020 года, чтобы определить безопасную дозу препарата, а также его эффективность, уточняет «Лента». Результаты тестов будут доступны в июле или августе 2020 года.

Вакцина mRNA-1273 создана фармацевтической компанией Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID). Производитель заявляет о том, что ему удалось создать препарат в рекордно короткие сроки, который, по словам главы NIAID, уже готов к испытаниям на людях. Эффективность технологии, которую используют Moderna, до сих пор не доказана.

- Перейти к первой фазе испытаний через три месяца после расшифровки генетической последовательности (вируса) - это мировой рекорд для неполевых исследований, - считают в компании-производителе.

Эпидемия COVID-19 началась 31 декабря 2019 года, напоминает «Комсомольская правда». Именно тогда власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2704, излечились свыше 27 тысяч. Кроме жителей Поднебесной от заболевания вирусом страдают и жители других стран. Так, в Италии цены на медицинские маски буквально взлетели, превысив свою стоимость 1700%. Никто из российских граждан, находящихся в Италии, не болен коронавирусом. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
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#коронавирус #эпидемия #вакцина

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