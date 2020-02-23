23 минуты назад
В Болгарии впервые за 17 лет запретили факельное шествие неонацистов
Власти Болгарии не позволили состояться ежегодному факельному шествию ультранационалистов, сообщается в официальном заявлении МИД страны.
МИД назвал шествие "грубым покушением на память о холокосте и его невинных жертвах". Министерство призвало молодых людей в дальнейшем не принимать участия в подобных мероприятиях и выразило радость в ответ на решение высшего административного суда поддержать запрет мэра Софии на проведение Луковского марша.
Марш посвящен памяти генерала Христо Лукова. Он проводится каждый февраль с 2003 года. Этот генерал в 1932-1938 годах возглавлял Союз болгарских национальных легионов. На шествие в память о Лукове ежегодно собираются крайние националисты и неофашисты не только Болгарии, но и мира, сообщает ria.ru