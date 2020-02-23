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23 минуты назад

В Болгарии впервые за 17 лет запретили факельное шествие неонацистов

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Власти Болгарии не позволили состояться ежегодному факельному шествию ультранационалистов, сообщается в официальном заявлении МИД страны.

"Впервые за последние 17 лет факельное шествие ультранационалистов и неонацистов, известное как Луковский марш, было предотвращено, это результат усилий властей Болгарии по борьбе с антисемитизмом, нетерпимостью и разжиганием ненависти… Категорическое неприятие и осуждение крайне националистских и ксенофобских демонстраций, таких как Луковский марш, — это принципиальная позиция Министерства иностранных дел Республики Болгария", — говорится в заявлении.

МИД назвал шествие "грубым покушением на память о холокосте и его невинных жертвах". Министерство призвало молодых людей в дальнейшем не принимать участия в подобных мероприятиях и выразило радость в ответ на решение высшего административного суда поддержать запрет мэра Софии на проведение Луковского марша.

Марш посвящен памяти генерала Христо Лукова. Он проводится каждый февраль с 2003 года. Этот генерал в 1932-1938 годах возглавлял Союз болгарских национальных легионов. На шествие в память о Лукове ежегодно собираются крайние националисты и неофашисты не только Болгарии, но и мира, сообщает ria.ru

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