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48 минут назад
Липецкая вечЁрка: проспект Победы, погибшие дети и аквапарк
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 21 февраля.
Главная тема сегодняшнего дня – головная боль автомобилистов, которая наступит у них завтра. В субботу стартует вторая очередь реконструкции проспекта Победы. Корреспонденты GOROD48 выяснили, как ее перетерпеть и что через восемь месяцев получит город.
Липчане не оставили без внимания трагедию в усманском селе Грачёвка. Собака местного жителя помогла выйти на след пропавших вчера днем двух братьев 7-ми и 10-ли лет. В розыске детей вчера и сегодня ночью были задействованы полицейские, учителя и местные жители. Выйти к пруду, где обнаружили тела погибших мальчиков, помогла собака местного жителя. По предварительной версии, младший мальчик провалился в ледяную воду сельского пруда, а старший - бросился его спасать. 7-летний мальчик умер от утопления, а 10-летний — от переохлаждения.
Очередное новое лицо на Соборной: должность начальника областного управления инвестиций и инноваций заняла Евгения Локтионова. Многодетная мать с 2007 года работала в ПАО «Сбербанк России», где была кредитным инспектором, затем начальником сектора кредитования предприятий торговли, транспорта и сферы услуг. В дальнейшем занимала должности начальника отдела управления продаж крупному и среднему бизнесу, начальника клиентско-продуктовых команд.
«Свершилось!» - подумали многие, узнав из новостей GOROD48, что в Липецке железобетонно намерены создать аквапарк. Собственник помещения, смежного со СК «Спартак», вышел на стадию подвода электроэнергии к зданию. Городской департамент архитектуры и градостроительства уже объявил публичные слушания по планировке территории для того, чтобы завести кабельную линию в реконструируемое помещение.
От будничных тем перейдем к приятным праздничным заботам. Осталось совсем немного до Дня защитника Отечества. Если вы хотите порадовать своего защитника полезным подарком 23 февраля, то стоит обратить внимание на праздничное предложение от сети магазинов сантехники «Аквацентр». Сейчас там действует специальная акция на весь ассортимент! Вы сможете подобрать идеальный вариант с учетом любого бюджета и пожеланий и купить его до 15% дешевле используя промокод Akvaman№23. Торопитесь!
Сеть магазинов «Аквацентр»:
- г.Липецк, ул. Доватора, 2а,
- г.Липецк, ул. Московская, 103, ТД "ВИОЛА", 2 этаж, тел.+7 (4742) 37-78-18
- г.Липецк, ул. Космонавтов, 33/4, тел. +7 (4742) 37-01-55 и 22- 59-02
Липчане не оставили без внимания трагедию в усманском селе Грачёвка. Собака местного жителя помогла выйти на след пропавших вчера днем двух братьев 7-ми и 10-ли лет. В розыске детей вчера и сегодня ночью были задействованы полицейские, учителя и местные жители. Выйти к пруду, где обнаружили тела погибших мальчиков, помогла собака местного жителя. По предварительной версии, младший мальчик провалился в ледяную воду сельского пруда, а старший - бросился его спасать. 7-летний мальчик умер от утопления, а 10-летний — от переохлаждения.
Очередное новое лицо на Соборной: должность начальника областного управления инвестиций и инноваций заняла Евгения Локтионова. Многодетная мать с 2007 года работала в ПАО «Сбербанк России», где была кредитным инспектором, затем начальником сектора кредитования предприятий торговли, транспорта и сферы услуг. В дальнейшем занимала должности начальника отдела управления продаж крупному и среднему бизнесу, начальника клиентско-продуктовых команд.
«Свершилось!» - подумали многие, узнав из новостей GOROD48, что в Липецке железобетонно намерены создать аквапарк. Собственник помещения, смежного со СК «Спартак», вышел на стадию подвода электроэнергии к зданию. Городской департамент архитектуры и градостроительства уже объявил публичные слушания по планировке территории для того, чтобы завести кабельную линию в реконструируемое помещение.
От будничных тем перейдем к приятным праздничным заботам. Осталось совсем немного до Дня защитника Отечества. Если вы хотите порадовать своего защитника полезным подарком 23 февраля, то стоит обратить внимание на праздничное предложение от сети магазинов сантехники «Аквацентр». Сейчас там действует специальная акция на весь ассортимент! Вы сможете подобрать идеальный вариант с учетом любого бюджета и пожеланий и купить его до 15% дешевле используя промокод Akvaman№23. Торопитесь!
Сеть магазинов «Аквацентр»:
- г.Липецк, ул. Доватора, 2а,
- г.Липецк, ул. Московская, 103, ТД "ВИОЛА", 2 этаж, тел.+7 (4742) 37-78-18
- г.Липецк, ул. Космонавтов, 33/4, тел. +7 (4742) 37-01-55 и 22- 59-02
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