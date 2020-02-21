31 минуту назад
В Липецке будет аквапарк!
Мечты липчан планируют превратить в реальность. Собственник помещения, смежного со СК «Спартак», вышел на стадию подвода электроэнергии к зданию.
- Мы уже провели внешние отделочные работы. Сейчас выходим на стадию подключения строения к электрической энергии. Пока сложно сказать, когда мы сможем начать работы внутри здания. Точно знаем, что наш объект будет аквапарком, - сообщили GOROD48 в «Мегаполисе». - О сроках его ввода в эксплуатацию говорить пока рано.
Городской департамент архитектуры и градостроительства уже объявил публичные слушания по планировке территории для того, чтобы завести кабельную линию в реконструируемое помещение. Электроснабжение на объект планируют протянуть от трансформаторной подстанции на улице Зегеля. Этого можно было избежать, если бы горожане и депутаты не выступили против строительства подстанции на пяточке "Быханова сада". Заседание по публичным слушаниям состоится 3 марта.
Пристройку "Спартака" еще в советские времена, в 1986 году, возвели за счет бюджета как олимпийский бассейн, но строители ошиблись в расчетах и сделали 50-метровую чашу неверно. Проект заморозили, ожидая инвестора. В результате объект стал самым знаменитым социальным долгостроем региона. Напомним, что о перспективе появления в Липецке аквапарка заговорили еще в 2005 году. Его ожидали сначала в Нижнем парке, потом на месте "Юбилейного" или в "Спартаке". Последняя версия аквапарка - вторая очередь ТРЦ в парке Молодежный. Городская администрация не стала брать на себя проект, ожидая прихода инвестора. Далее чиновники парировали вопросы о сроках начала строительства фразой "Потом".
Фото: http://tour.gov.spb.ru/
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