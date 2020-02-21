Общество

31 минуту назад

В Липецке будет аквапарк!

8 874
#аквапарк #строительство
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В Липецке будет аквапарк!

Мечты липчан планируют превратить в реальность. Собственник помещения, смежного со СК «Спартак», вышел на стадию подвода электроэнергии к зданию.

Аквапарку в Липецке быть. Об этом GOROD48 сообщили представители компании «Мегаполис», которая является собственником помещения, где еще в «нулевые» задумали сделать аквапарк — в смежном со «Спартаком» здании.

- Мы уже провели внешние отделочные работы. Сейчас выходим на стадию подключения строения к электрической энергии. Пока сложно сказать, когда мы сможем начать работы внутри здания. Точно знаем, что наш объект будет аквапарком, - сообщили GOROD48 в «Мегаполисе». - О сроках его ввода в эксплуатацию говорить пока рано.

Городской департамент архитектуры и градостроительства уже объявил публичные слушания по планировке территории для того, чтобы завести кабельную линию в реконструируемое помещение. Электроснабжение на объект планируют протянуть от трансформаторной подстанции на улице Зегеля. Этого можно было избежать, если бы горожане и депутаты не выступили против строительства подстанции на пяточке "Быханова сада". Заседание по публичным слушаниям состоится 3 марта.

Пристройку "Спартака" еще в советские времена, в 1986 году, возвели за счет бюджета как олимпийский бассейн, но строители ошиблись в расчетах и сделали 50-метровую чашу неверно. Проект заморозили, ожидая инвестора. В результате объект стал самым знаменитым социальным долгостроем региона. Напомним, что о перспективе появления в Липецке аквапарка заговорили еще в 2005 году. Его ожидали сначала в Нижнем парке, потом на месте "Юбилейного" или в "Спартаке". Последняя версия аквапарка - вторая очередь ТРЦ в парке Молодежный. Городская администрация не стала брать на себя проект, ожидая прихода инвестора. Далее чиновники парировали вопросы о сроках начала строительства фразой "Потом". 

Фото: http://tour.gov.spb.ru/

8 874
#аквапарк #строительство
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Комментарии (9)

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Люда

5 секунд назад
Лучше бы бассейн
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Вопрос

4 минуты назад
На каком основании, компания «Мегаполис» стала собственником этой пристройки.
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Житель 27мкр

5 минут назад
Выходил на субботник с Уваркиной а толку ноль.Когда начнёте облагораживать эти заросли?
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Анна

6 минут назад
За стольк* лет здание обветшало и аквапар там делать опасно
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Елена

8 минут назад
В Молодежном на месте одного из Камней можно сделать
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000

9 минут назад
Ну это круто, детям летом есть куда ходить. Но если цены огромные буду тупо смысла нет(надеюсь будут цены там рублей 250 на час)
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Бот

11 минут назад
Добрый день.А можно хоть что нибудь построит !Сколько обещаний дают мэр и гувер Королев отдыхает!Что у нас со спорт сооружениями совсем беда.Одни обещания!
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Гость

13 минут назад
Если они смогут построить аквапарк который будет крупнейшим в черноземье то тогда смысл есть, так как люди будут ехать к примеру с Воронежа и.т.д а вот если пару горочек то смысла нет 100 %, первый месяц будут толпы а потом скидки, скидки, скидки.....
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123

18 минут назад
Не прошло и 20лет,нах кому он усрался, у народа нет денег
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