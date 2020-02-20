сегодня, 11:22
Полицейские задержали группу закладчиков: липчанина, уроженцев Украины и Молдавии
Наркополицейские совместно с бойцами ОСН «Гром» по подозрению в торговле наркотиками задержали ранее судимого жителя Липецка, уроженца Луганской области и уроженца республики Молдова.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере», максимальная санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Все трое задержанных заключены под стражу. Расследование продолжается.
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