Полицейские задержали группу закладчиков: липчанина, уроженцев Украины и Молдавии

Наркополицейские совместно с бойцами ОСН «Гром» по подозрению в торговле наркотиками задержали ранее судимого жителя Липецка, уроженца Луганской области и уроженца республики Молдова.

- В результате обысков, проведённых по месту жительства подозреваемых, а также в уже разложенных закладках, оперативники обнаружили почти 250 граммов наркотического средства, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере», максимальная санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.



Все трое задержанных заключены под стражу. Расследование продолжается.



