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сегодня, 11:22

Полицейские задержали группу закладчиков: липчанина, уроженцев Украины и Молдавии

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#наркотики
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Полицейские задержали группу закладчиков: липчанина, уроженцев Украины и Молдавии

Наркополицейские совместно с бойцами ОСН «Гром» по подозрению в торговле наркотиками  задержали ранее судимого жителя Липецка, уроженца Луганской области и  уроженца республики Молдова. 

- В результате обысков, проведённых по месту жительства подозреваемых, а также в уже разложенных закладках, оперативники обнаружили почти 250 граммов наркотического средства, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере», максимальная санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Все трое задержанных заключены под стражу. Расследование продолжается.

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#наркотики
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Комментарии (11)

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Свобода

4 минуты назад
без денег ,несвобода!
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Ч

11 минут назад
Расстрелять и не чикаться !
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Едерастов в ад!

19 минут назад
Ну да, еще хуже хохлов мордва носастая со сселок, есть то гнида едерастовская сволочная, а вони от них!
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Ну да

30 минут назад
Неудивительно, хохлы тут не только наркоту распространяют, а и всякие другие пакости делают. Понаприехало "беженцев" вредить России. Будь проклят этот 14й год, когда разрешили им всем въехать сюда и тот, кто это предложил. Все нормальные жители ЛНР и ДНР остались дома, а приехали не пойми кто с явно не добрым умыслом и живут с двойным гражданством, да еще и денежки им выплачивали из бюджета, а им все мало, сволочи. Горите в аду хохлы - твари продажные.
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Каратель

45 минут назад
Цигане всю жизнь барыжат наркотиками и все знают но их не ловят.почему? Потомучто порчу могут навести!!
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Отпетушитель

47 минут назад
Петушить пожизненно питораса на сселках, высоцкого, 6
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Путин

47 минут назад
Герои поймали закладчиков.а тех кто дает закладчикам товар слабо поймать?
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алкан с Дикого

48 минут назад
Знаток, кроме цыг месные торчки вовсю банкуют, на студ городке в каждой молодожонке по несколько притонов
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Отпетушитель

54 минуты назад
Петушить пожизненно питорасов
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Полицейские из ОП N 5 задержали

сегодня, 12:07
на сселках, высоцкого, 6 чурку носастую за организацию массовых беспорядков!
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