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Родственник председателя Липецкого облсовета возглавил управление инвестиций

70 1959
#назначения
2
Родственник председателя Липецкого облсовета возглавил управление инвестиций

В соответствии с распоряжением главы администрации Липецкой области Олега Королева на должность начальника управления инвестиций и международных связей Липецкой области назначен Сергей Шаронин.

"Сергей Анатольевич Шаронин родился в 1980 году в селе Черемное Павловского района Алтайского края. В 2002 году окончил Воронежский государственный университет, специалист по международным отношениям. В 2006 году получил степень мастера в области международных отношений в университете Мацерата (Италия)", сообщается на сайте администрации Липецкой области.  

По данным источников GOROD48, Сергей Шаронин женат на дочери председателя Липецкого облсовета Павла Путилина. 

"С июля 2007 года до настоящего назначения Сергей Шаронин занимал должность заместителя начальника управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области. Курировал создание и развитие системы МФЦ в Липецкой области. 

Женат. Воспитывает двух детей", говорится в сообщении администрации региона.

70 1959
#назначения
2

Комментарии (70)

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555

1 минуту назад
Кумовская воровская система
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Мент

3 минуты назад
Шерстяной!
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Орда

9 минут назад
ИВАН и подобные... еслиб не Путин, вас бы уже вообще не было.. это факт
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Чипалипа

12 минут назад
Бабай, полность согласен !
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ИВАН

13 минут назад
кумовство -путинский закон жизни не дай бог терпеть кумовствоеще 6 лет правда в бога не верю
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Управление Управлений всеми Управлениями.

18 минут назад
Так! Вы кукурузу к шампанскому купили? Раскудахтались тут
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Кирович

22 минуты назад
Вообще-то мфц в Липецке неплохо работает. Есть с чем сравнить, в Воронеже, к примеру, замучаетесь ждать в очереди..
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куда их девать будут

35 минут назад
когда в шею погонят это все кумовство ?
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ОДИН ГОЛОС

39 минут назад
ЭТО У НИХ УЖЕ В КРОВИ
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логика

48 минут назад
Бабай, наличие диплома не является фактом наличия мозгов
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