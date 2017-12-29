Родственник председателя Липецкого облсовета возглавил управление инвестиций

В соответствии с распоряжением главы администрации Липецкой области Олега Королева на должность начальника управления инвестиций и международных связей Липецкой области назначен Сергей Шаронин.

"Сергей Анатольевич Шаронин родился в 1980 году в селе Черемное Павловского района Алтайского края. В 2002 году окончил Воронежский государственный университет, специалист по международным отношениям. В 2006 году получил степень мастера в области международных отношений в университете Мацерата (Италия)", сообщается на сайте администрации Липецкой области.

По данным источников GOROD48, Сергей Шаронин женат на дочери председателя Липецкого облсовета Павла Путилина.

"С июля 2007 года до настоящего назначения Сергей Шаронин занимал должность заместителя начальника управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области. Курировал создание и развитие системы МФЦ в Липецкой области.

Женат. Воспитывает двух детей", говорится в сообщении администрации региона.