вчера, 17:33
Осадки затихают, тепло остается: в Липецкой области туман и до +3
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в зоне повышенного атмосферного давления — небольшие снег и мокрый снег пройдут лишь местами. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов мороза, днем она составит около нуля градусов.
День 15 февраля стал самым теплым в Липецке в 1962 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 29 градусов мороза.
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