Осадки затихают, тепло остается: в Липецкой области туман и до +3

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в зоне повышенного атмосферного давления — небольшие снег и мокрый снег пройдут лишь местами. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем возможны небольшой снег и мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов мороза, днем она составит около нуля градусов.



День 15 февраля стал самым теплым в Липецке в 1962 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 29 градусов мороза.



