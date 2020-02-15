Погода в Липецке

вчера, 17:33

Осадки затихают, тепло остается: в Липецкой области туман и до +3

12 1125
#потепление
Осадки затихают, тепло остается: в Липецкой области туман и до +3

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в зоне повышенного атмосферного давления — небольшие снег и мокрый снег пройдут лишь местами. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 6-8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем возможны небольшой снег и мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов мороза, днем она составит около нуля градусов.

День 15 февраля стал самым теплым в Липецке в 1962 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 29 градусов мороза. 

12 1125
#потепление

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Стрелка

вчера, 23:45
Не случилось зимы в этом сезоне, да и Бог с ней... Ни к чему уже. Весна идёт...
ответить

777

вчера, 22:04
не смотря на то что сегодня сильных луж не было и температура * в параметрах от 0 до +2 градуса при ярком солнце было чувство наступления настоящей весны
ответить

Житель

вчера, 21:26
Я теперь понял ,если сег выпал , ,а дальше если температура будет плюс , то убирать не будут, Уваркиной , можно балл поставить
ответить

Dress

вчера, 21:18
Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно---- http://bit.do/mypres
ответить

О

вчера, 19:39
Опять не посыпали песком тротуары. У меня, как и у большинства прохожих, в полном разгаре зимний фитнес: пока до магазина дошёл — три продольных шпагата, пять поперечных, наклоны в сторону, приседания, бег с препятствиями... Эх, зима-зимушка-зима, я пою всегда, когда лечу вверх ногами вниз, когда подскальзнусь...
ответить

Ч

вчера, 19:26
Пенсионерам на выходные дни .Посадите рядом внуков . Наберите в поисковике : "Петербуржец с детства мечтал о собственной железной дороге - и построил её у себя на даче " , смотрите и удивляйтесь .
ответить

Глупый

вчера, 19:15
Вася, а еще что бы каждая снежинка была метра полтора в диаметре и весила тоже Килограмма полтора! Но Уваркина с ними успешно справится!
ответить

А ещё

вчера, 19:00
Пока Путин президент !, Не будет родителЯ А и не будет родителЯ Б !, И повышения пенсионного возраста не будет, пока Путин президент !( peace , door , Ball )
ответить

)))

вчера, 18:47
сейчас марток пролетит а в апреле уже практически лето)))
ответить

Вася

вчера, 18:09
Хоть бы снег растаял метра на полтора!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области небольшой снег и до +3
#снегопад
31
В Липецкой области небольшой снег и до +3

13.02.2020 17:11

Погода в Липецке
В Липецкой области потеплеет до +2
#снегопад
13
В Липецкой области потеплеет до +2

12.02.2020 17:10

Погода в Липецке
В Липецкой области мокрый снег и до +1
#снегопад #потепление
4
В Липецкой области мокрый снег и до +1

11.02.2020 16:59

Погода в Липецке
Сильный южный ветер принесет в Липецкую область «плюсовые» температуры
#потепление
15
Сильный южный ветер принесет в Липецкую область «плюсовые» температуры

10.02.2020 16:57

Погода в Липецке
Ветер в Липецке усилится до 22 метров в секунду
#ветер
8
Ветер в Липецке усилится до 22 метров в секунду

10.02.2020 12:17

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью местами похолодает до -21
#мороз
22
В Липецкой области ночью местами похолодает до -21

08.02.2020 17:07

Погода в Липецке