41 минуту назад
Постановление о введении карантина в Липецке подписано
Общегородские внеплановые каникулы связаны с профилактикой сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Владимир Бондарев постановил с 13 февраля ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с участием детей, запретить проведение массовых культурных, спортивных и организационных мероприятий в образовательных и оздоровительных организациях. Главный санитарный врач рекомендовал мэру Липецка Евгении Уваркиной обеспечить введение карантина, максимально активизировать деятельность городских органов власти по информированию липчан о мерах защиты от гриппа, ОРВИ и пневмонии. Памятки с такими мерами должны появится в школах и детских садах, учреждениях социальной защиты, оздоровительных и развлекательных комплексах, магазинах, торговых центрах и других местах массового скопления людей. Руководителям всех организаций и предприятий рекомендовано обеспечить персонал медицинскими масками.
До особого дополнительного распоряжения Роспотребназор запрещает в Липецке проведение школьных конкурсов и предметных олимпиад, массовые мероприятия с участием детей, также запрещено пускать посетителей в учреждения для детей-сирот, в школы-интернаты, в дома для престарелых и инвалидов. Индивидуальные занятия с детьми не попадают под запрет, только если сам ребенок здоров, а персонал привит гриппа.
Карантин вводится для снижения интенсивности эпидемиологического подъема гриппа в Липецке, минимизации экономического ущерба от заболеваемости и предотвращения летальных исходов.
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