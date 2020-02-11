Здоровье

41 минуту назад

Постановление о введении карантина в Липецке подписано

10 3221
#карантин #школа
4
Постановление о введении карантина в Липецке подписано

Общегородские внеплановые каникулы связаны с профилактикой сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление о введении карантина в школах Липецка. Школы города уйдут на карантин с 13 по 22 февраля. Постановление главы регионального Роспотребнадзора в ближайшее время должно поступить в департамент образования администрации Липецка, где на его основе будет издан соответствующий приказ. Занятия приостановят не только в школах. Вынужденные каникулы будут объявлены в группах подготовки дошкольников, кружках и секциях. В детских садах карантин не вводят.

Владимир Бондарев постановил с 13 февраля ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с участием детей, запретить проведение массовых культурных, спортивных и организационных мероприятий в образовательных и оздоровительных организациях. Главный санитарный врач рекомендовал мэру Липецка Евгении Уваркиной обеспечить введение карантина, максимально активизировать деятельность городских органов власти по информированию липчан о мерах защиты от гриппа, ОРВИ и пневмонии. Памятки с такими мерами должны появится в школах и детских садах, учреждениях социальной защиты, оздоровительных и развлекательных комплексах, магазинах, торговых центрах и других местах массового скопления людей. Руководителям всех организаций и предприятий рекомендовано обеспечить персонал медицинскими масками.

До особого дополнительного распоряжения Роспотребназор запрещает в Липецке проведение школьных конкурсов и предметных олимпиад, массовые мероприятия с участием детей, также запрещено пускать посетителей в учреждения для детей-сирот, в школы-интернаты, в дома для престарелых и инвалидов. Индивидуальные занятия с детьми не попадают под запрет, только если сам ребенок здоров, а персонал привит гриппа.

Карантин вводится для снижения интенсивности эпидемиологического подъема гриппа в Липецке, минимизации экономического ущерба от заболеваемости и предотвращения летальных исходов.
10 3221
#карантин #школа
4

Комментарии (10)

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гость 45

5 минут назад
999, такая же ситуация. вчера все хорошо, сегодня с утра 37.4
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69 -ая

7 минут назад
наконец-то
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Елена

11 минут назад
Вернее учитесь триместрами
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Елена

13 минут назад
Дену, все правильно, если у Вас каникулы идут триместрами, тогда 26 включительно у Вас каникулы, 27 идти в школу
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Игорь

19 минут назад
Пейте дети самогон, будете здоровы)))
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Ден

21 минуту назад
999, нам почему-то сказали,что 26
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999

21 минуту назад
25 февраля выходить.
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999

22 минуты назад
Поздно закрывают. Мы уже заболели
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Ден

22 минуты назад
Какого числа мы выходим?
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999

22 минуты назад
Поздно закрывают. Мы уже заболели
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