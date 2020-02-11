Происшествия

38 минут назад

В липецком транспорте заметили эксгибициониста

30 1677
#извращенец #транспорт
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В липецком транспорте заметили эксгибициониста

Дерзкий пассажир, не стесняясь, демонстрирует свой «не очень впечатляющий половой орган» окружающим.

В городском автобусе появился извращенец. Мужчина-эксгибиционист пользуется транспортом, курсирующим по Левобережному району. Пост насчет странного пассажира появился в социальной сети «Вконтакте».

- Вот этот урод показывает свой не очень впечатляющий половой орган в автобусе. Может быть, кто-то его узнает, обитает, видимо, на Новолипецке. Обратилась сразу в полицию, но они не смогли мне ничем помочь и посоветовали выложить куда-нибудь, - пишет липчанка Анна.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области GOROD48 сообщили, что заявлений насчет эксгибициониста в полиции не зарегистрировано.

Напомним, липецкий транспорт часто становится местом встречи с извращенцами. Например, летом 2018 года и в феврале 2019 года в автобусах можно было встретить любителя онанизма. Мужчина наблюдал за пассажирками и занимался самоудовлетворением на глазах у всего автобуса.
30 1677
#извращенец #транспорт
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Комментарии (31)

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молодой тупняк

1 секунду назад
Сталин-психиатр., для начало надо выяснить это впечатляюще или нет.
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Сталин-психиатр.

5 минут назад
Извините, а если к примеру 15 см, но стоит постоянно. Можно в эксгибиционисты идти?
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Фрэнк Гудвин

6 минут назад
Персонаж, конечно, придурок полный, но интересно другое: липчанка Анна, с чьих слов рисуется ситуация, отметила, что мужское достоинство персонажа не произвело на неё должного впечатления. А если бы иначе? Была бы столь гневной волна возмущения?
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Интересно

6 минут назад
куда же он кончил ?
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Я

7 минут назад
И как мы можем его узнать, если вы ему лицо закрыли? Откройте, страна должна знать от кого шарахаться.
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молодой тупняк

7 минут назад
лёлик, зачем ты такую ценность дома держишь?! ты просто обязан ездить по маршруткам и впечатлять голодных!
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молодой тупняк

10 минут назад
пусть Анна конкретно напишет чем она недовольна, по формулировке недовольства, полиция помочь не может, если только всем отделом снять штаны и впечатлить Анну!
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лёлик

11 минут назад
У него был не очень впечатляющий половой орган. Вот у меня очень впечатляющий, но я им горжусь дома.
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для Сталина -психиатра

13 минут назад
откуда у тебя вклад ? ведь ты говорил ,что в Союзе все равны !!! Значит ты оборотень ?!!
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Сергей 13

15 минут назад
Скучающая публика, т.е. можно высадить всем член и ходить?Вы дурак или где?
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