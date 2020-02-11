Происшествия
38 минут назад
В липецком транспорте заметили эксгибициониста
30 1677
Дерзкий пассажир, не стесняясь, демонстрирует свой «не очень впечатляющий половой орган» окружающим.
В городском автобусе появился извращенец. Мужчина-эксгибиционист пользуется транспортом, курсирующим по Левобережному району. Пост насчет странного пассажира появился в социальной сети «Вконтакте».
- Вот этот урод показывает свой не очень впечатляющий половой орган в автобусе. Может быть, кто-то его узнает, обитает, видимо, на Новолипецке. Обратилась сразу в полицию, но они не смогли мне ничем помочь и посоветовали выложить куда-нибудь, - пишет липчанка Анна.
В пресс-службе УМВД по Липецкой области GOROD48 сообщили, что заявлений насчет эксгибициониста в полиции не зарегистрировано.
Напомним, липецкий транспорт часто становится местом встречи с извращенцами. Например, летом 2018 года и в феврале 2019 года в автобусах можно было встретить любителя онанизма. Мужчина наблюдал за пассажирками и занимался самоудовлетворением на глазах у всего автобуса.
- Вот этот урод показывает свой не очень впечатляющий половой орган в автобусе. Может быть, кто-то его узнает, обитает, видимо, на Новолипецке. Обратилась сразу в полицию, но они не смогли мне ничем помочь и посоветовали выложить куда-нибудь, - пишет липчанка Анна.
В пресс-службе УМВД по Липецкой области GOROD48 сообщили, что заявлений насчет эксгибициониста в полиции не зарегистрировано.
Напомним, липецкий транспорт часто становится местом встречи с извращенцами. Например, летом 2018 года и в феврале 2019 года в автобусах можно было встретить любителя онанизма. Мужчина наблюдал за пассажирками и занимался самоудовлетворением на глазах у всего автобуса.
30 1677
молодой тупняк
Сталин-психиатр.
Фрэнк Гудвин
Интересно
Я
молодой тупняк
молодой тупняк
лёлик
для Сталина -психиатра
Сергей 13