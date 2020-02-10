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33 минуты назад
Липецкая вечЁрка: общий карантин, реверсивная пробка и вопрос пассажирам
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 10 февраля.
Больше всего внимания читатели сегодня уделили известию о том, что во всех школах Липецка вводится карантин. Среди школьников заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 8,7%.Сейчас в департаменте образования ждут официального письма от санитарных врачей, чтобы на его основании издать приказ о карантине. Внеплановые каникулы планируют объявить с 13 по 25 февраля.
Сегодня утром в Новой Жизни образовалась двухкилометровая пробка. Причина – введение реверсивного движения. Работы на путепроводы связаны с подготовкой строительства дополнительного мостового перехода. Он призван решить проблему автомобильных заторов на трассе Липецк-Грязи. Даже дорожники, которые ведут в поселке реконструкцию путепровода, добирались на работу больше часа. А, по словам водителя 343-й маршрутки, в утренний час-пик отставание от графика движения составило около 40 минут. Реверсивное движение в Новой Жизни работает без какого либо графика – движение регулируется в зависимости от интенсивности автомобильных потоков. Чтобы не ждать в пробках, можно воспользоваться объездом через Восточный обход Липецка (въезд в город со стороны ЛТЗ) или дорогой через Большой Самовец (въезд в город со стороны Сокола).
Продолжаем тему транспорта. В Липецке в связи с обращениями граждан прорабатывается вопрос изменения схемы муниципального маршрута № 345 «п. Сырский Рудник – ул. Шкатова». Решение как поедет маршрутка – через «Ашан» или городскую поликлинику – примут пользователи «Открытого Липецка».
Более сотни раз читатели поделились своим мнением насчет того, что к 9 мая в Липецке обновят площади Героев и Победы. Позиции липчан в этом вопросе разделились: кто-то только за обновление городского пространства и высказывает свои пожелания, кто-то уверен в отсутствии необходимости проведения там работ.
Сегодня утром в Новой Жизни образовалась двухкилометровая пробка. Причина – введение реверсивного движения. Работы на путепроводы связаны с подготовкой строительства дополнительного мостового перехода. Он призван решить проблему автомобильных заторов на трассе Липецк-Грязи. Даже дорожники, которые ведут в поселке реконструкцию путепровода, добирались на работу больше часа. А, по словам водителя 343-й маршрутки, в утренний час-пик отставание от графика движения составило около 40 минут. Реверсивное движение в Новой Жизни работает без какого либо графика – движение регулируется в зависимости от интенсивности автомобильных потоков. Чтобы не ждать в пробках, можно воспользоваться объездом через Восточный обход Липецка (въезд в город со стороны ЛТЗ) или дорогой через Большой Самовец (въезд в город со стороны Сокола).
Продолжаем тему транспорта. В Липецке в связи с обращениями граждан прорабатывается вопрос изменения схемы муниципального маршрута № 345 «п. Сырский Рудник – ул. Шкатова». Решение как поедет маршрутка – через «Ашан» или городскую поликлинику – примут пользователи «Открытого Липецка».
Более сотни раз читатели поделились своим мнением насчет того, что к 9 мая в Липецке обновят площади Героев и Победы. Позиции липчан в этом вопросе разделились: кто-то только за обновление городского пространства и высказывает свои пожелания, кто-то уверен в отсутствии необходимости проведения там работ.
МИРОТВОРЕЦ