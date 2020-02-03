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В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

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В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей

В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов, сообщают "Известия". Группа депутатов Госдумы уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс - рассказывает один из авторов законопроекта, член комитета по труду и соцполитике ГД Ольга Павлова.

Законопроект предполагает появление на федеральном уровне наказания за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 7:00). Денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. Административный штраф выпишут собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц. Если же жить соседям мешает кафе или другое заведение в жилом доме, которое постоянно не соблюдает правила, деятельность предприятия может быть приостановлена на 90 дней, сказано в проекте.

Нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых — «обычная жизнедеятельность человека», уточняется в поправках. Это, например, крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и так далее.
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Комментарии (1)

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Я

50 минут назад
А что такое необычная жизнедеятельность человека?
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