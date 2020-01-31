Дождь, мокрый снег и туман задерживаются в Липецкой области

В ближайшие три дня Липецкая область останется во власти атмосферных фронтов атлантического циклона: погода не изменится, в регионе пройдут небольшие и умеренные снег, мокрый снег и дождь, местами будет туман и налипание мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, что на 9-12 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, временами пройдут небольшие, местами умеренные снег и мокрый снег, днем также возможен дождь, местами будет туман, налипание мокрого снега. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.

День 1 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 38 градусов мороза.