сегодня, 17:18
Дождь, мокрый снег и туман задерживаются в Липецкой области
В ближайшие три дня Липецкая область останется во власти атмосферных фронтов атлантического циклона: погода не изменится, в регионе пройдут небольшие и умеренные снег, мокрый снег и дождь, местами будет туман и налипание мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, что на 9-12 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.
День 1 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 38 градусов мороза.
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