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Дождь, мокрый снег и туман задерживаются в Липецкой области

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#туман #снег
Дождь, мокрый снег и туман задерживаются в Липецкой области

В ближайшие три дня Липецкая область останется во власти атмосферных фронтов атлантического циклона: погода не изменится, в регионе пройдут небольшие и умеренные снег, мокрый снег и дождь, местами будет туман и налипание мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, что на 9-12 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, временами пройдут небольшие, местами умеренные снег и мокрый снег, днем также возможен дождь, местами будет туман, налипание мокрого снега. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.

День 1 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 38 градусов мороза.

 

5 320
#туман #снег

Комментарии (5)

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Сезон у нас один -

28 минут назад
Ого, какая теплая зима!)
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Родина

31 минуту назад
Это уже не смешно.
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Ого

52 минуты назад
В нашем климате должно быть не 4, 13 времён года: Зима, ультразима, фальшивая весна, вторая зима, первая весна, вот, блин, жарко, снегопад, вторая весна, лето, 9-й круг адовой жары, фальшивая осень, реванш лета, осень... И... Ура! Наконец-то, пошёл снежок, это так чудесно.
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Вася

сегодня, 17:30
Не хорошо, тёзка ой как не хорошо! Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Вася

сегодня, 17:28
Лучше бы снег весь растаял и пальмы зацвели!
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