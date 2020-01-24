На участке проспекта 60 лет СССР 27 января временно ограничат движение

27 января на проспекте 60 лет СССР в районе гипермаркета «Линия» будут ремонтировать трамвайные пути. Работы собираются проводить в течение дня поочередно, с ограничением движения по одной полосе. В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.



