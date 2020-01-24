Общество

сегодня, 12:17

На участке проспекта 60 лет СССР 27 января временно ограничат движение

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#траспорт
На участке проспекта 60 лет СССР 27 января временно ограничат движение
27 января на проспекте 60 лет СССР в районе гипермаркета «Линия» будут ремонтировать трамвайные пути. Работы собираются проводить в течение дня поочередно, с ограничением движения по одной полосе. В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.

6 1492
#траспорт

Комментарии (6)

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Председатель верховного совета

10 минут назад
Гость, полностью согласен с вами. В советские времена так и делали. Почему бы и сейчас так не поступить?
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Председатель верховного совета

11 минут назад
Зегеля, это вы в своём уме. Трамвай даже не шумит. Он находится на нормальном расстоянии от домов. А у вас в центре вообще их нет. Задыхаетесь от пробок. Трамвай - это спасение нлмк, а в будущем может быть и Липецка. Трамваю жить.
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ЭТО ХОРОШО

сегодня, 13:49
трамвай в городе нужен!!! в условиях постоянно возрастающего кол-ва автомобилей, а значит и пробок - трамвай это очень хороший транспорт! ОСТАВЬТЕ ТРАМВАИ !!!
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Зегеля

сегодня, 13:48
Гость, вы в уме ? Какой ремонт ночью? Ночью люди спят. Почему они вместо сна должны страдать от грохота за окном?
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Гость

сегодня, 13:30
Если в городе были грамотные люди а не Заваркины ремонт делали ночью ! А если 2по5 бяши ну как всегда создают больше проблем для людей чем пользы .
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???

сегодня, 13:16
А ночью ремонт нельзя проводить?как во всех нормальных городах,или надо днём пробки создавать?
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