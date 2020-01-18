Общество

56 минут назад

За «Университетским» разрешили построить многоуровневую парковку

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#строительство #публичные слушания
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За «Университетским» разрешили построить многоуровневую парковку
Глава администрации Липецка подписала постановление об отказе и разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства. Мэрия одобрила 19 заявок, связанных как с частными проектами, так и социально важными объектами.

Дом №7 на улице Октябрьской планируют реконструировать под многоэтажку с кафе и магазином. Здание кафе с остановочным павильоном появится на площади Революции. Стоянку открытого типа обустроят на улице Катукова, напротив ТРЦ «Ривьера». Земельный участок площадью свыше 3,3 тысяч квадратных метров возле здания спиртзавода в районе площади Мира отдали под создание спортивной инфраструктуры. В СНП «Мечта» появится многоуровневая стоянка. "Мечта" находится за микрорайоном "Университетский", между Елецким шоссе и окружной трассой. На Трубном проезде разрешили построить административное здание. На Шкатова,21 вместо одноэтажки появится многоквартирный среднеэтажный дом. Здание конторы на Ударников, 37а переделают в магазин.

Вместе с этим по итогам публичных слушаний и заключению комиссии по землепользованию мэрия отклонила запрос на расширение земельного участка гостиницы на улицы Доватора. С планами владельцев мин-отеля не согласились их соседи, владельцы частных домов. 

Фото: abscis-architecten.be
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#строительство #публичные слушания
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