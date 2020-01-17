В России
44 минуты назад
Россия вложила в госдолг США еще $794 млн
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Общий объем инвестиций превысил $11 млрд.
В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн — до $11,491 млрд, следует из материалов минфина США, опубликованных в пятницу. На долгосрочные облигации пришлось $2,979 млрд, а краткосрочные — $8,512 млрд. Россия четвертый месяц подряд увеличивает объем вложений в гособлигации Соединенных Штатов, отмечают «Известия».
При этом в целом российские вложения в казначейские обязательства Минфина США находятся на очень низком уровне по сравнению с недавним прошлым. Россия начала масштабную распродажу US Treasuries в 2018 году после введения очередного пакета санкций со стороны США. В апреле 2018 года вложения упали сразу с 96,1 до 48,7 миллиарда долларов. В мае масштабная распродажа продолжилась, объем российских вложений в американский госдолг упал до 14,9 миллиарда долларов, уточняет «Российская газета».
Россия не входит даже в тридцатку крупнейших держателей американского долга. Первое место в этом списке по-прежнему занимает Япония: ее вложения составляют 1,161 триллиона долларов, хотя за месяц и сократились на 7,2 миллиарда. Далее идет Китай с 1,089 триллиона долларов (минус 12,4 миллиарда). На третьем месте Великобритания, вложения которой составляют 328,6 миллиарда долларов (за месяц они сократились на 5,5 миллиарда), перечисляют РИА Новости.
При этом в целом российские вложения в казначейские обязательства Минфина США находятся на очень низком уровне по сравнению с недавним прошлым. Россия начала масштабную распродажу US Treasuries в 2018 году после введения очередного пакета санкций со стороны США. В апреле 2018 года вложения упали сразу с 96,1 до 48,7 миллиарда долларов. В мае масштабная распродажа продолжилась, объем российских вложений в американский госдолг упал до 14,9 миллиарда долларов, уточняет «Российская газета».
Россия не входит даже в тридцатку крупнейших держателей американского долга. Первое место в этом списке по-прежнему занимает Япония: ее вложения составляют 1,161 триллиона долларов, хотя за месяц и сократились на 7,2 миллиарда. Далее идет Китай с 1,089 триллиона долларов (минус 12,4 миллиарда). На третьем месте Великобритания, вложения которой составляют 328,6 миллиарда долларов (за месяц они сократились на 5,5 миллиарда), перечисляют РИА Новости.
108