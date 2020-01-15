Поселок Сырский останется без горячей воды

В связи с ремонтными работами на центральной тепловой подстанции «Детская, 15» 15 января с 09:00 до 16:00 будет прекращена подача горячего водоснабжения потребителям поселка Сырский Рудник.



Также для проведения ремонтных работ на сетях отключат с 09:00 до 12:00 электроснабжение в жилых домах частного сектора Липецка на улицах Рудничная, Жактовская, Техническая, Прудная. С 09:00 до 17:00 обесточат также дом №164а на улице Тельмана, в Липецке и улицы Ленина и Набережную в селе Сселки. С 09:00 до 16:00 для проведения плановых работ на сетях и оборудовании отключат электричество на улице Аносова, 2, 4 и проспекте Мира, 16, 18, 20; с 10:00 до 13:00 — на улице 9 Мая, 2, а с 13:00 до 16:00 — на площади Театральной, 1, улице Советской, 4, улице Льва Толстого, 1 и улице Валентина Скороходова, 2.



Теплоснабжение будет отключено на улице Баумана, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19 с 09:00 до 20:00, горячее водоснабжение отключат на улицах Ангарской, Геологической, Детской, Металлистов, Монтажников, Ударников, Юношеской, в переулке Рудный — с 09:00 до 16:00.



Холодное водоснабжение отключат для проведения ремонтных работ на сетях на улице Неделина, 55, 57, улице Ново-весовой, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а, улице Ударников, 20, 22 — с 10:00 до 20:00, сообщает пресс-служба ЛГЭК.



