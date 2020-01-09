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В Перми ребенок умер после отравления в кафе
Возбуждено уголовное дело
Мальчик, который в ноябре 2019 года отравился, поев в одном из пермских кафе, скончался. Об этом сообщили в краевом Минздраве. Ребёнок умер в конце 2019 года, о его смерти стало известно только сейчас, сообщает АиФ.
В ноябре 2019 года в Перми произошло массовое отравление - 35 человек попали в больницы с диагнозом сальмонеллез. Все они обедали в одном из городских кафе. Среди пострадавших было трое детей. Самое тяжелое отравление получил 11-летний мальчик, которого госпитализировали в реанимацию краевой детской клинической больницы. Врачи долго боролись за его жизнь, но 27 декабря ребенок умер.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
В следственном управлении СКР по Пермскому краю также заявили, что пока не рассматривают вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью.
В ноябре 2019 года в Перми произошло массовое отравление - 35 человек попали в больницы с диагнозом сальмонеллез. Все они обедали в одном из городских кафе. Среди пострадавших было трое детей. Самое тяжелое отравление получил 11-летний мальчик, которого госпитализировали в реанимацию краевой детской клинической больницы. Врачи долго боролись за его жизнь, но 27 декабря ребенок умер.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
В следственном управлении СКР по Пермскому краю также заявили, что пока не рассматривают вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью.