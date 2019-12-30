Происшествия

сегодня, 14:24

Пенсионера приговорили к 17 годам колонии строго режима за убийство

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#убийство #приговор
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Пенсионера приговорили к 17 годам колонии строго режима за убийство

Он лишил жизни двух односельчан у озера Духовое Липецкого района.

Сегодня Липецкий областной суд приговорил пенсионера Александра Дергунова к 17 годам колонии строго режимам за убийство двух односельчан у озера Духовое Липецкого района.

Также ему предстоит выплатить 1,5 миллиона рублей морального вреда родственникам убитых и 20 тысяч штраф за хранение взрывчатых веществ.

Напомним, ранее жюри присяжных оправдало мужчину по обвинениям в убийстве, но признало его виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Летом судья Липецкого областного суда Олег Мирошник вынес приговор — 5 лет лишения свободы. Защита Дергунова обжаловала вердикт в Верховном суде России, где приговор отменили из-за нарушения уголовно-процессуального кодекса, уточнили в пресс-службе областного суда.

Один из присяжных не сообщил суду сведения о том, что его ранее привлекали к административной ответственности. Это легло в основу решения об отмене приговора.

Дело отправили в Липецкий областной суд на новое рассмотрение. Присяжные решили, что Дергунов виновен в двойном убийстве, незаконном хранении оружии и взрывчатых веществ. Срок наказания мужчине определит судья Татьяна Фролова. Присяжные отметили, что Дергунов заслуживает снисхождения только в части определения наказания за хранение боеприпасов.

Как считает следствие, 4 июня 2018 года Александр Дергунов убил двух односельчан у озера Духовое Липецкого района. Пенсионер и двое 60-летних мужчин были давно знакомы, вместе охотились и рыбачили. Как считает следствие, Дергунов приревновал одного из друзей к бывшей жене, с которой он развёлся около 30 лет назад. Та передала Дергунову продукты через одного из убитых, также он ее подвозил. Пенсионер, как утверждает обвинение, застрелил соперника и второго приятеля, который стал свидетелем убийства. Орудие преступления так и не нашли. 5 июня полицейские обыскали дом Дергунова. Там нашли порох и боеприпасы. Он хранились без разрешения, это стало основанием для второй части обвинения.

В ходе следствия и слушания дела в суде подсудимый не признавал свою вину. Ранее Дергунов был судим за покушение на убийство.

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#убийство #приговор
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Комментарии (9)

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Ярик

4 минуты назад
Сколько сгинуло мужиков из-за дырки. Из-за дырки ревнивец оттель уж не вернется и будет впоминать дырку на колыме
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Гы

57 минут назад
Ну вот,теперь скукожится в тюрьме-таких не жалко,тем более ранее судим за покушение на убийство.Как известно,горбатого могила исправит,в его случае как раз могила и это просто отличная новость для односельчан.Уже ему на гробик от благодарных жителей села собираем,через передачку как раз и отправим.
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люси

сегодня, 17:20
1, Имя и фамилию адвоката .... классный... таких бы побольше!!!
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1

сегодня, 16:59
получается адвокат подсудимого обжаловал приговор в 5 лет и дали 17
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Пипец

сегодня, 16:49
при отборе присяжных суд должен сам устанавливать наличие у них вот таких "косяков", а не люди о них сообщать, а то можно подумать, что присяжного совесть замучила и он в Верховный суд ездил каяться.
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Ипотечная разведенка с прицепом

сегодня, 15:19
Вот бы мне такого ревнивца на воспитание)
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Не понятно

сегодня, 15:14
Как мужик может ревновать мужика (друга) к бабе ? А?!
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Если нищий то тюрьма

сегодня, 14:48
Долбаный суд , лутше сразу вышку чем 17 лет издеваться над стариком . Так бы судили воров и взяточников чинуш и депутатов ещё генералов силовиков с вороватыми мильярдами .
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Фемидда

сегодня, 14:35
А что, у присяжного не должно быть в прошлом даже административки, это где их искать? явно не на Земле
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