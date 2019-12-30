Пенсионера приговорили к 17 годам колонии строго режима за убийство

Он лишил жизни двух односельчан у озера Духовое Липецкого района.

Сегодня Липецкий областной суд приговорил пенсионера Александра Дергунова к 17 годам колонии строго режимам за убийство двух односельчан у озера Духовое Липецкого района.

Также ему предстоит выплатить 1,5 миллиона рублей морального вреда родственникам убитых и 20 тысяч штраф за хранение взрывчатых веществ.

Напомним, ранее жюри присяжных оправдало мужчину по обвинениям в убийстве, но признало его виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Летом судья Липецкого областного суда Олег Мирошник вынес приговор — 5 лет лишения свободы. Защита Дергунова обжаловала вердикт в Верховном суде России, где приговор отменили из-за нарушения уголовно-процессуального кодекса, уточнили в пресс-службе областного суда.

Один из присяжных не сообщил суду сведения о том, что его ранее привлекали к административной ответственности. Это легло в основу решения об отмене приговора.

Дело отправили в Липецкий областной суд на новое рассмотрение. Присяжные решили, что Дергунов виновен в двойном убийстве, незаконном хранении оружии и взрывчатых веществ. Срок наказания мужчине определит судья Татьяна Фролова. Присяжные отметили, что Дергунов заслуживает снисхождения только в части определения наказания за хранение боеприпасов.

Как считает следствие, 4 июня 2018 года Александр Дергунов убил двух односельчан у озера Духовое Липецкого района. Пенсионер и двое 60-летних мужчин были давно знакомы, вместе охотились и рыбачили. Как считает следствие, Дергунов приревновал одного из друзей к бывшей жене, с которой он развёлся около 30 лет назад. Та передала Дергунову продукты через одного из убитых, также он ее подвозил. Пенсионер, как утверждает обвинение, застрелил соперника и второго приятеля, который стал свидетелем убийства. Орудие преступления так и не нашли. 5 июня полицейские обыскали дом Дергунова. Там нашли порох и боеприпасы. Он хранились без разрешения, это стало основанием для второй части обвинения.

В ходе следствия и слушания дела в суде подсудимый не признавал свою вину. Ранее Дергунов был судим за покушение на убийство.