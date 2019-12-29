Общество
сегодня, 08:00
Итоги года
10 1862
Подводить итоги уходящего года - дело неблагодарное. Ведь это как те статистические голубцы: у кого - мясо, у кого - крупа, у кого - капустные листья. У кого-то кто-то умер, а у кого-то кто-то родился. Кто-то заболел, а кого-то вылечили. Кто-то вышел на пенсию и тут же устроился нелегалом на какую-то работу, так как нужно еще и внуков на ноги ставить, а кто-то купил «Порше Кайен», и даже не в кредит. Кажется, абсолютно точно можно назвать героем этого года Игоря Артамонова, сумевшего с первой попытки избавиться от приставки «врио», но и то не факт: в одном из интервью он сказал, что его доход как губернатора в 52 раза меньше бывшего дохода банкира. Как понять эту реплику? Как шутку или как сожаление о былом?
Но, конечно, начать итожить год следует с глобального - выборов губернатора.
Во что влюбились, то и целуйте
По итогам первого тура выборов губернатором региона стал Игорь Артамонов. При явке в 47,11% за него проголосовало 67,27% избирателей (в сентябре 2014-го за Олега Королева при явке в 47,5% проголосовали 81,83% избирателей). Правда, областной Совет так и не допустил на выборы самовыдвиженцев, а на этапе сбора подписей муниципальных депутатов из гонки выбыл главный конкурент Артамонова - депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин. В итоге Артамонов тягался с другим депутатом - областного Совета от фракции КПРФ Сергеем Токаревым, набравшем 20,03% голосов.
Новый глава региона произнес губернаторскую клятву в театре, в который вошел как Путин в Кремль - в одиночестве. Сама инаугурация длилась всего 20 минут.
В отличие от своего предшественника, говорящего велеречиво и много, Игорь Артамонов при вступлении в должность использовал короткие рубленые фразы как его работодатель Владимир Путин. Но выглядело все весьма душевно, ведь новый губернатор поблагодарил свою команду и семью, чего никогда не делал его предшественник.
Проявил себя? Закрепи!
Новая метла по-новому метет. Уже на первой неделе своего присутствия во власти Игорь Артамонов попросил чиновников не вешать ему лапшу на уши. И тут же из областной администрации начался исход чиновников старого призыва. За первые сто дней после назначения Игоря Артамонова должностей лишились вице-губернаторы Людмила Летникова, Александр Наролин и Андрей Козодеров, десяток пенсионеров, товарищей экс-губернатора по рыбалке и охоте, и даже чиновники помладше (Анатолий Чумарин, Юрий Костин, Андрей Шорстов, Ольга Решитько).
Затем должности потеряли еще несколько столпов команды Королева: начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николай Киреев, вице-губернатор Юрий Таран и первый вице-губернатор Юрий Божко. Оба бывших зама, впрочем, остались при портфелях. Тарана назначили региональным омбудсменом по правам ребенка. А Божко назначен в областное управление лесного хозяйства.
В этом году губернатор обзавелся двумя молодыми заместителями: 33-летним «африканцем» Ильей Тузовым (до этого назначения он работал в компаниях горно-металлургической отрасли Юго-Восточной Азии и Африки), ставшем куратором архитектуры и строительства, дорог и транспорта, ТЭК и ЖКХ, и 32-летним сибиряком Александром Рябченко, которому поручено рулить региональной политикой.
Кадровые итоги года бы неполными, не упомяни мы о новом начальнике УФСБ РФ по Липецкой области Владимире Овчинникове и новом начальнике УМВД РФ по Липецкой области Олеге Латунове. По духовной линии в Липецк назначили нового митрополита Арсения, сменившего «ветхозаветного» уже Никона.
Разлукой нас не испугаешь, вот долгой близостью - вполне
Для жителей Липецка главный переворот года случился в мэрии. 29 марта депутаты горсовета приняли отставку главы Липецка Сергея Иванова, которого Олег Королев, как считалось, готовил себе в преемники. Но было ясно, что Иванов не сработался с новым губернатором. Очевидно и другое: в обмен на запасной аэродром, должность главы администрации Тербунского района, Сергей Иванов назначил своим первым заместителем бизнес-вумен Евгению Уваркину.
Впервые на людях Уваркина появилась в сопровождении вице-губернатора Александра Костомарова, которого к нам делегировала администрация президента для обеспечения однотуровой победы «солдата Путина» Игоря Артамонова. Это был праздничный концерт в честь 8 марта в областном Центре культуры и народного творчества, на котором тогда еще врио губернатора довел дам до слез игрой на саксофоне.
В мэрию Уваркина в ранге и.о. главы Липецка вошла 1 апреля - в День дурака или День смеха. В какой-то мере эта дата стала символичной: в тот день в мэрии все куда-то побежали. И это - не речевой оборот. Все городские чиновники вдруг сделались настолько занятыми, что до этого полноводная обратная связь СМИ с мэрией враз оскудела до масштаба дозированного ручейка.
Формально полноценным мэром Евгения Уваркина стала 25 июня. За нее проголосовали 25 из 48 депутатов городского Совета. Однако по факту, как шутят в коридорах власти, мэром Липецка был и остается Илья Тузов.
Каких-то существенных результатов ее работы горожане пока не увидели, хотя энергичности 45-летней матери шести детей может позавидовать даже рекламный заяц с вечными батарейками. Женщина-мэр привнесла в деятельность мэрии уже упомянутую беготню, работу допоздна и часто без выходных, карнавальные мотивы и «новую искренность»: лексикон градоначальницы после ее инспекционного выхода в Нижний парк прославил и Уваркину, и Липецк на всю Россию. Себе самой за работу в этом году глава Липецка поставила «тройку с минусом».
Всего, что нам наобещали, никто у нас не отберет
Что же по итогам года получили липчане в результате всех действий новой власти?
Еще осенью прошлого года Артамонов напугал всех словом «ки-пи-ай» (KPI - ключевые показатели эффективности). Затем, объявил об амбициозной задаче - выведение региона в ТОП-3 субъектов РФ с лучшими социально-экономическими показателями. В-третьих, назвал неприемлемыми отсутствие обратной связи с населением, плачевное состояние дел в ЖКХ, медицине и с обманутыми дольщиками.
Что было сделано? Про KPI через год уже не говорят. Возможно, потому, что адресаты этого месседжа либо ушли сами, либо были вычищены из власти. Задача по выводу региона в тройку ключевых субъектов РФ, понятно, не решаема в принципе (ну, разве что по отдельным показателям). Поэтому в ноябре, подытоживая сделанное, губернатор заявил: «В целом мы вне зоны критики и вне зоны похвалы».
Мало записаться на прием к врачу - надо до него еще дожить
Медицина. Эта сфера, после проведенной командой Олега Королева «оптимизации», сама оказалась тяжело больна. Реанимировать здравоохранение Игорь Артамонов начал с обновления материальной базы лечебно-профилактических учреждений, на что было выделено полмиллиарда рублей. Врачи получили новый санитарный транспорт и современное оборудование. Начался капитальный ремонт поликлиник и больниц (например, в поселке ЛТЗ кардинально обновили поликлинику, не видевшую ремонта более 30 лет). На территории областного онкодиспансера за 2,1 млрд рублей строится современный хирургический корпус. В Липецке на этой неделе в помощь стационару открыли еще и центр амбулаторной-онкологической помощи (таких центров в регионе будет создано еще пять).
Беда в том, что работать на новом оборудовании и в новых клиниках порой некому: только Липецку по официальным данным не хватает 127 врачей и 111 медсестер. Никто из медиков не работает на одну ставку. За три последних года количество врачей-пенсионеров выросло до трети от общего числа. Поэтому ждать приема к узкому специалисту в поликлиниках, пусть уже и «бережливых», приходится до 14 дней. Чиновники, правда, утешают, что на Западе дела с ожиданием нужного врача обстоят еще хуже.
Точечно, конечно, кадровую ситуацию поправит программа «Губернаторский миллион», по которой в регион переедут два десятка специалистов. Но факт остается фактом: от удара «оптимизации» медицина не оправится, кажется, уже никогда.
Нету большего греха, чем работать в ЖКХ
В феврале, после того, как сорвавшаяся с козырька подъезда ледяная глыба убила пенсионерку, губернатор объявил войну управляющим компаниям. И заработал маховик репрессий. Жилищная инспекция лишила лицензии восемь «управляшек, выдала 4437 предписаний об устранении нарушений, составила 350 протоколов, выписала 11,1 миллиона рублей штрафов. Однако горожане продолжают жаловаться. И в ноябре «управляшкам» прилетело последнее китайское предупреждение губернатора: нерадивых могут заменить московские «варяги».
- Люди жалуются на хамство работников управляющих компаний. Они не могут вам дозвониться и тогда пишут мне. Все недозвоны в управляющие компании автоматом перекладываются на действующую власть, а это недопустимо, - заявил губернатор владельцам управляющих компаний.
Предновогодним подарком липчанам от власти стала региональная Единая диспетчерская служба. По многоканальному номеру 8-800-450-48-48 операторы службы принимают обращения по любым проблемам ЖКХ, и помогают их решить, держа при этом связь с «потерпевшим». Также областная власть создала рейтинг УК, пусть пока и неуклюжий, но уже дающий возможность горожанам хоть как-то сравнить свою «управляшку» с другими. Губернатор обязал мэрию оказывать липчанам помощь при переходе из одной УК на другую.
Отличный каменщик всегда кладет на совесть
Обманутые дольщики. В этом году благодаря точечной работе с застройщиками введены в эксплуатацию все шесть запланированных к вводу домов в микрорайонах «Европейский», «Елецкий», на улицах Фрунзе и Неделина, восстановлены в правах более 1100 дольщиков. Более того, к концу года в эксплуатацию будет введен еще один ранее проблемный дом в микрорайоне «Университетский». Дольщиков еще одного недостроя инвестор переселит с их согласия в другой строящийся дом. Таким образом, число довольных окончанием мытарств липчан увеличится еще на сто человек. Власти обещают, что все жертвы недобросовестных строителей получат свое жилье к концу 2021 года.
Красота - страшная сила. И чем ее больше, тем страшней
Главным словом 2019 года в Липецке стало слово «парк». На благоустройство городских парков потрачены беспрецедентные суммы: 202 миллиона рублей спонсорских средств и 294 миллиона - бюджетных. В итоге изменились Быханов сад и парк Металлургов, со скрипом и крепким мэрским словом завершена начатая в августе реконструкция Нижнего парка. Кстати, в следующем году все знаковые стройки в регионе будут начинаться весной: Игорь Артамонов перестроил взаимодействие связки «заказчик-подрядчик» так, чтобы конкурсы на строительство социально значимых объектов проходили в январе-марте, а стройки заканчивались не под бой Курантов, а осенью.
В заслугу власти липчане могут поставить качественный ремонт дорог. Строители наконец-то добрались до чертовых углов села Коровино и поселка Северный Рудник, окраин поселка ЛТЗ и Сокола. Пока нет претензий к ремонту улицы Космонавтов и части проспекта Победы. Чтобы разгрузить вторую часть проспекта - от кольцевой площади до площади Победы, которую будут ремонтировать в следующем году, ЛГЭК наконец-то убрал опоры ЛЭП с дороги-дублера, улицы Папина.
Когда работодатель ищет волшебника, то часто находит сказочника
Крупнейшим «косяком» стала школа на Манеже. Ее должны были сдать в эксплуатацию еще летом прошлого года, но свои двери школьникам она откроет 1 сентября 2020-го.
А вот семья ясельных корпусов все же успели сдать в срок. Новая власть поставила точку (надеемся, временную) в благоустройстве развороченного при Сергее Иванове Каменного лога. Год ничего не делали на «Катящихся камнях» - все это время чиновники переделывали проект, пообещав в следующем году начать строительство в парке Молодежный 50-метрового плавательного бассейна, крытого футбольного манежа и универсального Дворца спорта - строительство «Камней» расписали до 2023 года. Евгения Уваркина анонсировала ликвидацию трамваев, но потом, попав под критику, немного сдала назад, заговорив уже об временной заморозке этого решения в ожидании манны небесной от федерального центра.
«Коллеги, это *****!»
Хит-парад скандалов года возглавляет, конечно, история с посещением Евгении Уваркиной Нижнего парка. Ее крепкое слово действительно стало мощным стимулом для рабочих, которые забегали по объекту как ошпаренные, что дало в итоге главе Липецка основание заявить, что все предполагаемые муниципальным контрактом работы сделаны.
Еще один скандал вызвало предложение Евгении Уваркиной перенести памятник Ленину с Соборной площади в поселок ЛТЗ. Мэр решила создать за Городским ДК музей советской эпохи. Коммунисты выступили против увода их каменного вождя в лес. В компартии заявили, что это «политически близоруко и недальновидно», пригрозив «защищать памятник на улицах». В итоге Ленина оставили в покое.
Действия департамента градостроительства и архитектуры мэрии стали причиной многих стычек горожан с властью, которых было можно избежать. Детонатором стало противостояние жителей района Центрального рынка с компанией «Строймастер», собиравшейся воткнуть в переулок Яблочкина две высотки, а эта часть города и без того переуплотнена. Дошло до оскорблений и мордобоя, и конфликт гасили уже губернатор, прокуратура, Следственный комитет и полиция.
В итоге «свечки» в переулке построены не были, и это окрылило надеждами жителей других районов города, в которых мэрия хотела дать развернуться строителям. Ряд публичных слушаний сопровождался скандалами, а одно из слушаний, связанное с желанием признать аварийными и снести 150 домов в районе Дикого, закончился заявлением губернатора об ошибках в действиях городской власти. Так работы показательно лишились два высокопоставленных чиновника департамента градостроительства и архитектуры.
Скандалами сопровождались желания бизнеса построить производственные объекты рядом с домами липчан. В первом случае руководству «Кривец-птицы» удалось продавить проект возведения цеха в Кривецком сельсовете, во втором - жителям Сселок удалось отбиться от заводика по производству обуви из ПВХ.
Человек-скандал, депутат областного Совета Олег Хомутинников, стал инициатором проверки диссертации первого вице-губернатора Юрия Божко. В итоге диссертационный совет на базе Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН принял решение лишить его кандидатской степени. Затем Хомутинников сдал документы как кандидат в губернаторы, но, как говорится, забил на процедуру прохождения муниципального фильтра и к выборам допущен не был. А позже он же пожаловался Генпрокурору Юрию Чайке на нарушение Путиным Правил дорожного движения (10 августа президент ездил по Севастополю на мотоцикле без шлема).
В этом году потеряли работу глава Ельца Сергей Панов, глава Задонского района Григорий Масолов и мэр Данкова Алексей Левин. Левин, кстати, попал еще и под домашний арест в связи с обвинениями во взяточничестве, злоупотреблении и превышении должностных полномочий (по данным следствия, глава Данкова получил от предпринимателя взятку за выделение хлебного места в городе под торговый павильон). Весной этого года в Липецком горсовете приняли отставку двух депутатов от фракции «ЕР»: Сергей Тонких стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве со средствами дольщиков в микрорайоне «Европейский», а Олега Бойцова осудили за сокрытие средств от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам. В декабре грянул новый скандал: депутаты-«единороссы» заявили о желании изменить систему выборов в Липецке, предложив сократить число парламентариев на 12 человек за счет получивших мандаты по партийным спискам.
В Липецке под домашний арест попали управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антона Бабуцидзе и гендиректор предприятия Игорь Ефремов - им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. А вот совладельцам АО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимиру и Кириллу Петровым, подозреваемых по той же статье УК РФ, не повезло: Тверской райсуд Москвы арестовал их по обвинению в хищении 200 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.
Страшно, аж жуть!
В Липецке осудили «сокольского мясника». Узбеку Рустаму Эргашеву, которого обвинили в убийстве и расчленении супругов Мартыновых, не удалось доказать свою невиновность присяжным заседателям. Его приговорили к 18 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Жуткая история случилась в Ельце, где 43-летний мужчина изнасиловал 70-летнюю мать напильником, от чего та и скончалась. Его приговорили заключению на 8 лет.
На станции Астапово в поселке Лев Толстой обрушилась водонапорная башня постройки девяностых годов ХIХ века. Причина - коррозия металла. Руину убрали и на всякий случай укрепили еще одну такую башню, построенную пленными немцами после Великой Отечественной войны.
В Липецке на улице Депутатской ледяной глыбой убило старушку. Под суд попал владелец квартиры, с козырька балкона которого упала сосулька.
Легковой автомобиль почти целиком провалился в промоину на площади Металлургов. Причиной стали гидравлические испытания теплосетей.
В Усманском районе группа студентов колледжа изнасиловала на так называемой вписке 17-летнего приятеля деревянной шваброй.
В результате пожара в ангаре сельхозпредприятия «Москва на Дону» в Хлевенском районе, возникшего из-за короткого замыкания электропроводки погибли четверо рабочих.
На авиашоу в День города самолет ведущего пилотажной группы «Соколы России» потерял тормозной парашют, который нашли в районе Силикатных озер.
А в сентябре над Липецкой областью столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Обломки радиоэлектронного оборудования одного из самолетов упали на огороды жителей поселка Инициатор Лебедянского района.
А теперь можете пройти тест и узнаете, насколько вы были внимательны к тому, что произошло в городе и регионе за год.
Но, конечно, начать итожить год следует с глобального - выборов губернатора.
Во что влюбились, то и целуйте
По итогам первого тура выборов губернатором региона стал Игорь Артамонов. При явке в 47,11% за него проголосовало 67,27% избирателей (в сентябре 2014-го за Олега Королева при явке в 47,5% проголосовали 81,83% избирателей). Правда, областной Совет так и не допустил на выборы самовыдвиженцев, а на этапе сбора подписей муниципальных депутатов из гонки выбыл главный конкурент Артамонова - депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин. В итоге Артамонов тягался с другим депутатом - областного Совета от фракции КПРФ Сергеем Токаревым, набравшем 20,03% голосов.
Новый глава региона произнес губернаторскую клятву в театре, в который вошел как Путин в Кремль - в одиночестве. Сама инаугурация длилась всего 20 минут.
В отличие от своего предшественника, говорящего велеречиво и много, Игорь Артамонов при вступлении в должность использовал короткие рубленые фразы как его работодатель Владимир Путин. Но выглядело все весьма душевно, ведь новый губернатор поблагодарил свою команду и семью, чего никогда не делал его предшественник.
Проявил себя? Закрепи!
Новая метла по-новому метет. Уже на первой неделе своего присутствия во власти Игорь Артамонов попросил чиновников не вешать ему лапшу на уши. И тут же из областной администрации начался исход чиновников старого призыва. За первые сто дней после назначения Игоря Артамонова должностей лишились вице-губернаторы Людмила Летникова, Александр Наролин и Андрей Козодеров, десяток пенсионеров, товарищей экс-губернатора по рыбалке и охоте, и даже чиновники помладше (Анатолий Чумарин, Юрий Костин, Андрей Шорстов, Ольга Решитько).
Затем должности потеряли еще несколько столпов команды Королева: начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николай Киреев, вице-губернатор Юрий Таран и первый вице-губернатор Юрий Божко. Оба бывших зама, впрочем, остались при портфелях. Тарана назначили региональным омбудсменом по правам ребенка. А Божко назначен в областное управление лесного хозяйства.
В этом году губернатор обзавелся двумя молодыми заместителями: 33-летним «африканцем» Ильей Тузовым (до этого назначения он работал в компаниях горно-металлургической отрасли Юго-Восточной Азии и Африки), ставшем куратором архитектуры и строительства, дорог и транспорта, ТЭК и ЖКХ, и 32-летним сибиряком Александром Рябченко, которому поручено рулить региональной политикой.
Кадровые итоги года бы неполными, не упомяни мы о новом начальнике УФСБ РФ по Липецкой области Владимире Овчинникове и новом начальнике УМВД РФ по Липецкой области Олеге Латунове. По духовной линии в Липецк назначили нового митрополита Арсения, сменившего «ветхозаветного» уже Никона.
Разлукой нас не испугаешь, вот долгой близостью - вполне
Для жителей Липецка главный переворот года случился в мэрии. 29 марта депутаты горсовета приняли отставку главы Липецка Сергея Иванова, которого Олег Королев, как считалось, готовил себе в преемники. Но было ясно, что Иванов не сработался с новым губернатором. Очевидно и другое: в обмен на запасной аэродром, должность главы администрации Тербунского района, Сергей Иванов назначил своим первым заместителем бизнес-вумен Евгению Уваркину.
Впервые на людях Уваркина появилась в сопровождении вице-губернатора Александра Костомарова, которого к нам делегировала администрация президента для обеспечения однотуровой победы «солдата Путина» Игоря Артамонова. Это был праздничный концерт в честь 8 марта в областном Центре культуры и народного творчества, на котором тогда еще врио губернатора довел дам до слез игрой на саксофоне.
В мэрию Уваркина в ранге и.о. главы Липецка вошла 1 апреля - в День дурака или День смеха. В какой-то мере эта дата стала символичной: в тот день в мэрии все куда-то побежали. И это - не речевой оборот. Все городские чиновники вдруг сделались настолько занятыми, что до этого полноводная обратная связь СМИ с мэрией враз оскудела до масштаба дозированного ручейка.
Формально полноценным мэром Евгения Уваркина стала 25 июня. За нее проголосовали 25 из 48 депутатов городского Совета. Однако по факту, как шутят в коридорах власти, мэром Липецка был и остается Илья Тузов.
Каких-то существенных результатов ее работы горожане пока не увидели, хотя энергичности 45-летней матери шести детей может позавидовать даже рекламный заяц с вечными батарейками. Женщина-мэр привнесла в деятельность мэрии уже упомянутую беготню, работу допоздна и часто без выходных, карнавальные мотивы и «новую искренность»: лексикон градоначальницы после ее инспекционного выхода в Нижний парк прославил и Уваркину, и Липецк на всю Россию. Себе самой за работу в этом году глава Липецка поставила «тройку с минусом».
Всего, что нам наобещали, никто у нас не отберет
Что же по итогам года получили липчане в результате всех действий новой власти?
Еще осенью прошлого года Артамонов напугал всех словом «ки-пи-ай» (KPI - ключевые показатели эффективности). Затем, объявил об амбициозной задаче - выведение региона в ТОП-3 субъектов РФ с лучшими социально-экономическими показателями. В-третьих, назвал неприемлемыми отсутствие обратной связи с населением, плачевное состояние дел в ЖКХ, медицине и с обманутыми дольщиками.
Что было сделано? Про KPI через год уже не говорят. Возможно, потому, что адресаты этого месседжа либо ушли сами, либо были вычищены из власти. Задача по выводу региона в тройку ключевых субъектов РФ, понятно, не решаема в принципе (ну, разве что по отдельным показателям). Поэтому в ноябре, подытоживая сделанное, губернатор заявил: «В целом мы вне зоны критики и вне зоны похвалы».
Мало записаться на прием к врачу - надо до него еще дожить
Медицина. Эта сфера, после проведенной командой Олега Королева «оптимизации», сама оказалась тяжело больна. Реанимировать здравоохранение Игорь Артамонов начал с обновления материальной базы лечебно-профилактических учреждений, на что было выделено полмиллиарда рублей. Врачи получили новый санитарный транспорт и современное оборудование. Начался капитальный ремонт поликлиник и больниц (например, в поселке ЛТЗ кардинально обновили поликлинику, не видевшую ремонта более 30 лет). На территории областного онкодиспансера за 2,1 млрд рублей строится современный хирургический корпус. В Липецке на этой неделе в помощь стационару открыли еще и центр амбулаторной-онкологической помощи (таких центров в регионе будет создано еще пять).
Беда в том, что работать на новом оборудовании и в новых клиниках порой некому: только Липецку по официальным данным не хватает 127 врачей и 111 медсестер. Никто из медиков не работает на одну ставку. За три последних года количество врачей-пенсионеров выросло до трети от общего числа. Поэтому ждать приема к узкому специалисту в поликлиниках, пусть уже и «бережливых», приходится до 14 дней. Чиновники, правда, утешают, что на Западе дела с ожиданием нужного врача обстоят еще хуже.
Точечно, конечно, кадровую ситуацию поправит программа «Губернаторский миллион», по которой в регион переедут два десятка специалистов. Но факт остается фактом: от удара «оптимизации» медицина не оправится, кажется, уже никогда.
Нету большего греха, чем работать в ЖКХ
В феврале, после того, как сорвавшаяся с козырька подъезда ледяная глыба убила пенсионерку, губернатор объявил войну управляющим компаниям. И заработал маховик репрессий. Жилищная инспекция лишила лицензии восемь «управляшек, выдала 4437 предписаний об устранении нарушений, составила 350 протоколов, выписала 11,1 миллиона рублей штрафов. Однако горожане продолжают жаловаться. И в ноябре «управляшкам» прилетело последнее китайское предупреждение губернатора: нерадивых могут заменить московские «варяги».
- Люди жалуются на хамство работников управляющих компаний. Они не могут вам дозвониться и тогда пишут мне. Все недозвоны в управляющие компании автоматом перекладываются на действующую власть, а это недопустимо, - заявил губернатор владельцам управляющих компаний.
Предновогодним подарком липчанам от власти стала региональная Единая диспетчерская служба. По многоканальному номеру 8-800-450-48-48 операторы службы принимают обращения по любым проблемам ЖКХ, и помогают их решить, держа при этом связь с «потерпевшим». Также областная власть создала рейтинг УК, пусть пока и неуклюжий, но уже дающий возможность горожанам хоть как-то сравнить свою «управляшку» с другими. Губернатор обязал мэрию оказывать липчанам помощь при переходе из одной УК на другую.
Отличный каменщик всегда кладет на совесть
Обманутые дольщики. В этом году благодаря точечной работе с застройщиками введены в эксплуатацию все шесть запланированных к вводу домов в микрорайонах «Европейский», «Елецкий», на улицах Фрунзе и Неделина, восстановлены в правах более 1100 дольщиков. Более того, к концу года в эксплуатацию будет введен еще один ранее проблемный дом в микрорайоне «Университетский». Дольщиков еще одного недостроя инвестор переселит с их согласия в другой строящийся дом. Таким образом, число довольных окончанием мытарств липчан увеличится еще на сто человек. Власти обещают, что все жертвы недобросовестных строителей получат свое жилье к концу 2021 года.
Красота - страшная сила. И чем ее больше, тем страшней
Главным словом 2019 года в Липецке стало слово «парк». На благоустройство городских парков потрачены беспрецедентные суммы: 202 миллиона рублей спонсорских средств и 294 миллиона - бюджетных. В итоге изменились Быханов сад и парк Металлургов, со скрипом и крепким мэрским словом завершена начатая в августе реконструкция Нижнего парка. Кстати, в следующем году все знаковые стройки в регионе будут начинаться весной: Игорь Артамонов перестроил взаимодействие связки «заказчик-подрядчик» так, чтобы конкурсы на строительство социально значимых объектов проходили в январе-марте, а стройки заканчивались не под бой Курантов, а осенью.
В заслугу власти липчане могут поставить качественный ремонт дорог. Строители наконец-то добрались до чертовых углов села Коровино и поселка Северный Рудник, окраин поселка ЛТЗ и Сокола. Пока нет претензий к ремонту улицы Космонавтов и части проспекта Победы. Чтобы разгрузить вторую часть проспекта - от кольцевой площади до площади Победы, которую будут ремонтировать в следующем году, ЛГЭК наконец-то убрал опоры ЛЭП с дороги-дублера, улицы Папина.
Когда работодатель ищет волшебника, то часто находит сказочника
Крупнейшим «косяком» стала школа на Манеже. Ее должны были сдать в эксплуатацию еще летом прошлого года, но свои двери школьникам она откроет 1 сентября 2020-го.
А вот семья ясельных корпусов все же успели сдать в срок. Новая власть поставила точку (надеемся, временную) в благоустройстве развороченного при Сергее Иванове Каменного лога. Год ничего не делали на «Катящихся камнях» - все это время чиновники переделывали проект, пообещав в следующем году начать строительство в парке Молодежный 50-метрового плавательного бассейна, крытого футбольного манежа и универсального Дворца спорта - строительство «Камней» расписали до 2023 года. Евгения Уваркина анонсировала ликвидацию трамваев, но потом, попав под критику, немного сдала назад, заговорив уже об временной заморозке этого решения в ожидании манны небесной от федерального центра.
«Коллеги, это *****!»
Хит-парад скандалов года возглавляет, конечно, история с посещением Евгении Уваркиной Нижнего парка. Ее крепкое слово действительно стало мощным стимулом для рабочих, которые забегали по объекту как ошпаренные, что дало в итоге главе Липецка основание заявить, что все предполагаемые муниципальным контрактом работы сделаны.
Еще один скандал вызвало предложение Евгении Уваркиной перенести памятник Ленину с Соборной площади в поселок ЛТЗ. Мэр решила создать за Городским ДК музей советской эпохи. Коммунисты выступили против увода их каменного вождя в лес. В компартии заявили, что это «политически близоруко и недальновидно», пригрозив «защищать памятник на улицах». В итоге Ленина оставили в покое.
Действия департамента градостроительства и архитектуры мэрии стали причиной многих стычек горожан с властью, которых было можно избежать. Детонатором стало противостояние жителей района Центрального рынка с компанией «Строймастер», собиравшейся воткнуть в переулок Яблочкина две высотки, а эта часть города и без того переуплотнена. Дошло до оскорблений и мордобоя, и конфликт гасили уже губернатор, прокуратура, Следственный комитет и полиция.
В итоге «свечки» в переулке построены не были, и это окрылило надеждами жителей других районов города, в которых мэрия хотела дать развернуться строителям. Ряд публичных слушаний сопровождался скандалами, а одно из слушаний, связанное с желанием признать аварийными и снести 150 домов в районе Дикого, закончился заявлением губернатора об ошибках в действиях городской власти. Так работы показательно лишились два высокопоставленных чиновника департамента градостроительства и архитектуры.
Скандалами сопровождались желания бизнеса построить производственные объекты рядом с домами липчан. В первом случае руководству «Кривец-птицы» удалось продавить проект возведения цеха в Кривецком сельсовете, во втором - жителям Сселок удалось отбиться от заводика по производству обуви из ПВХ.
Человек-скандал, депутат областного Совета Олег Хомутинников, стал инициатором проверки диссертации первого вице-губернатора Юрия Божко. В итоге диссертационный совет на базе Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН принял решение лишить его кандидатской степени. Затем Хомутинников сдал документы как кандидат в губернаторы, но, как говорится, забил на процедуру прохождения муниципального фильтра и к выборам допущен не был. А позже он же пожаловался Генпрокурору Юрию Чайке на нарушение Путиным Правил дорожного движения (10 августа президент ездил по Севастополю на мотоцикле без шлема).
В этом году потеряли работу глава Ельца Сергей Панов, глава Задонского района Григорий Масолов и мэр Данкова Алексей Левин. Левин, кстати, попал еще и под домашний арест в связи с обвинениями во взяточничестве, злоупотреблении и превышении должностных полномочий (по данным следствия, глава Данкова получил от предпринимателя взятку за выделение хлебного места в городе под торговый павильон). Весной этого года в Липецком горсовете приняли отставку двух депутатов от фракции «ЕР»: Сергей Тонких стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве со средствами дольщиков в микрорайоне «Европейский», а Олега Бойцова осудили за сокрытие средств от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам. В декабре грянул новый скандал: депутаты-«единороссы» заявили о желании изменить систему выборов в Липецке, предложив сократить число парламентариев на 12 человек за счет получивших мандаты по партийным спискам.
В Липецке под домашний арест попали управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антона Бабуцидзе и гендиректор предприятия Игорь Ефремов - им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. А вот совладельцам АО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимиру и Кириллу Петровым, подозреваемых по той же статье УК РФ, не повезло: Тверской райсуд Москвы арестовал их по обвинению в хищении 200 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.
Страшно, аж жуть!
В Липецке осудили «сокольского мясника». Узбеку Рустаму Эргашеву, которого обвинили в убийстве и расчленении супругов Мартыновых, не удалось доказать свою невиновность присяжным заседателям. Его приговорили к 18 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Жуткая история случилась в Ельце, где 43-летний мужчина изнасиловал 70-летнюю мать напильником, от чего та и скончалась. Его приговорили заключению на 8 лет.
На станции Астапово в поселке Лев Толстой обрушилась водонапорная башня постройки девяностых годов ХIХ века. Причина - коррозия металла. Руину убрали и на всякий случай укрепили еще одну такую башню, построенную пленными немцами после Великой Отечественной войны.
В Липецке на улице Депутатской ледяной глыбой убило старушку. Под суд попал владелец квартиры, с козырька балкона которого упала сосулька.
Легковой автомобиль почти целиком провалился в промоину на площади Металлургов. Причиной стали гидравлические испытания теплосетей.
В Усманском районе группа студентов колледжа изнасиловала на так называемой вписке 17-летнего приятеля деревянной шваброй.
В результате пожара в ангаре сельхозпредприятия «Москва на Дону» в Хлевенском районе, возникшего из-за короткого замыкания электропроводки погибли четверо рабочих.
На авиашоу в День города самолет ведущего пилотажной группы «Соколы России» потерял тормозной парашют, который нашли в районе Силикатных озер.
А в сентябре над Липецкой областью столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Обломки радиоэлектронного оборудования одного из самолетов упали на огороды жителей поселка Инициатор Лебедянского района.
А теперь можете пройти тест и узнаете, насколько вы были внимательны к тому, что произошло в городе и регионе за год.
10 1862
Ч
Skrip
главный вывод
Пенсионер
данковчанин
Блин горелый
неумирая умирай
Skrip
Skrip
1