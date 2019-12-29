Итоги года

Подводить итоги уходящего года - дело неблагодарное. Ведь это как те статистические голубцы: у кого - мясо, у кого - крупа, у кого - капустные листья. У кого-то кто-то умер, а у кого-то кто-то родился. Кто-то заболел, а кого-то вылечили. Кто-то вышел на пенсию и тут же устроился нелегалом на какую-то работу, так как нужно еще и внуков на ноги ставить, а кто-то купил «Порше Кайен», и даже не в кредит. Кажется, абсолютно точно можно назвать героем этого года Игоря Артамонова, сумевшего с первой попытки избавиться от приставки «врио», но и то не факт: в одном из интервью он сказал, что его доход как губернатора в 52 раза меньше бывшего дохода банкира. Как понять эту реплику? Как шутку или как сожаление о былом?Но, конечно, начать итожить год следует с глобального - выборов губернатора.По итогам первого тура выборов губернатором региона стал Игорь Артамонов. При явке в 47,11% за него проголосовало 67,27% избирателей (в сентябре 2014-го за Олега Королева при явке в 47,5% проголосовали 81,83% избирателей). Правда, областной Совет так и не допустил на выборы самовыдвиженцев, а на этапе сбора подписей муниципальных депутатов из гонки выбыл главный конкурент Артамонова - депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин. В итоге Артамонов тягался с другим депутатом - областного Совета от фракции КПРФ Сергеем Токаревым, набравшем 20,03% голосов.Новый глава региона произнес губернаторскую клятву в театре, в который вошел как Путин в Кремль - в одиночестве. Сама инаугурация длилась всего 20 минут.В отличие от своего предшественника, говорящего велеречиво и много, Игорь Артамонов при вступлении в должность использовал короткие рубленые фразы как его работодатель Владимир Путин. Но выглядело все весьма душевно, ведь новый губернатор поблагодарил свою команду и семью, чего никогда не делал его предшественник.Новая метла по-новому метет. Уже на первой неделе своего присутствия во власти Игорь Артамонов попросил чиновников не вешать ему лапшу на уши. И тут же из областной администрации начался исход чиновников старого призыва. За первые сто дней после назначения Игоря Артамонова должностей лишились вице-губернаторы Людмила Летникова, Александр Наролин и Андрей Козодеров, десяток пенсионеров, товарищей экс-губернатора по рыбалке и охоте, и даже чиновники помладше (Анатолий Чумарин, Юрий Костин, Андрей Шорстов, Ольга Решитько).Затем должности потеряли еще несколько столпов команды Королева: начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николай Киреев, вице-губернатор Юрий Таран и первый вице-губернатор Юрий Божко. Оба бывших зама, впрочем, остались при портфелях. Тарана назначили региональным омбудсменом по правам ребенка. А Божко назначен в областное управление лесного хозяйства.В этом году губернатор обзавелся двумя молодыми заместителями: 33-летним «африканцем» Ильей Тузовым (до этого назначения он работал в компаниях горно-металлургической отрасли Юго-Восточной Азии и Африки), ставшем куратором архитектуры и строительства, дорог и транспорта, ТЭК и ЖКХ, и 32-летним сибиряком Александром Рябченко, которому поручено рулить региональной политикой.Кадровые итоги года бы неполными, не упомяни мы о новом начальнике УФСБ РФ по Липецкой области Владимире Овчинникове и новом начальнике УМВД РФ по Липецкой области Олеге Латунове. По духовной линии в Липецк назначили нового митрополита Арсения, сменившего «ветхозаветного» уже Никона.Для жителей Липецка главный переворот года случился в мэрии. 29 марта депутаты горсовета приняли отставку главы Липецка Сергея Иванова, которого Олег Королев, как считалось, готовил себе в преемники. Но было ясно, что Иванов не сработался с новым губернатором. Очевидно и другое: в обмен на запасной аэродром, должность главы администрации Тербунского района, Сергей Иванов назначил своим первым заместителем бизнес-вумен Евгению Уваркину.Впервые на людях Уваркина появилась в сопровождении вице-губернатора Александра Костомарова, которого к нам делегировала администрация президента для обеспечения однотуровой победы «солдата Путина» Игоря Артамонова. Это был праздничный концерт в честь 8 марта в областном Центре культуры и народного творчества, на котором тогда еще врио губернатора довел дам до слез игрой на саксофоне.В мэрию Уваркина в ранге и.о. главы Липецка вошла 1 апреля - в День дурака или День смеха. В какой-то мере эта дата стала символичной: в тот день в мэрии все куда-то побежали. И это - не речевой оборот. Все городские чиновники вдруг сделались настолько занятыми, что до этого полноводная обратная связь СМИ с мэрией враз оскудела до масштаба дозированного ручейка.Формально полноценным мэром Евгения Уваркина стала 25 июня. За нее проголосовали 25 из 48 депутатов городского Совета. Однако по факту, как шутят в коридорах власти, мэром Липецка был и остается Илья Тузов.Каких-то существенных результатов ее работы горожане пока не увидели, хотя энергичности 45-летней матери шести детей может позавидовать даже рекламный заяц с вечными батарейками. Женщина-мэр привнесла в деятельность мэрии уже упомянутую беготню, работу допоздна и часто без выходных, карнавальные мотивы и «новую искренность»: лексикон градоначальницы после ее инспекционного выхода в Нижний парк прославил и Уваркину, и Липецк на всю Россию. Себе самой за работу в этом году глава Липецка поставила «тройку с минусом».Что же по итогам года получили липчане в результате всех действий новой власти?Еще осенью прошлого года Артамонов напугал всех словом «ки-пи-ай» (KPI - ключевые показатели эффективности). Затем, объявил об амбициозной задаче - выведение региона в ТОП-3 субъектов РФ с лучшими социально-экономическими показателями. В-третьих, назвал неприемлемыми отсутствие обратной связи с населением, плачевное состояние дел в ЖКХ, медицине и с обманутыми дольщиками.Что было сделано? Про KPI через год уже не говорят. Возможно, потому, что адресаты этого месседжа либо ушли сами, либо были вычищены из власти. Задача по выводу региона в тройку ключевых субъектов РФ, понятно, не решаема в принципе (ну, разве что по отдельным показателям). Поэтому в ноябре, подытоживая сделанное, губернатор заявил: «В целом мы вне зоны критики и вне зоны похвалы».Медицина. Эта сфера, после проведенной командой Олега Королева «оптимизации», сама оказалась тяжело больна. Реанимировать здравоохранение Игорь Артамонов начал с обновления материальной базы лечебно-профилактических учреждений, на что было выделено полмиллиарда рублей. Врачи получили новый санитарный транспорт и современное оборудование. Начался капитальный ремонт поликлиник и больниц (например, в поселке ЛТЗ кардинально обновили поликлинику, не видевшую ремонта более 30 лет). На территории областного онкодиспансера за 2,1 млрд рублей строится современный хирургический корпус. В Липецке на этой неделе в помощь стационару открыли еще и центр амбулаторной-онкологической помощи (таких центров в регионе будет создано еще пять).Беда в том, что работать на новом оборудовании и в новых клиниках порой некому: только Липецку по официальным данным не хватает 127 врачей и 111 медсестер. Никто из медиков не работает на одну ставку. За три последних года количество врачей-пенсионеров выросло до трети от общего числа. Поэтому ждать приема к узкому специалисту в поликлиниках, пусть уже и «бережливых», приходится до 14 дней. Чиновники, правда, утешают, что на Западе дела с ожиданием нужного врача обстоят еще хуже.Точечно, конечно, кадровую ситуацию поправит программа «Губернаторский миллион», по которой в регион переедут два десятка специалистов. Но факт остается фактом: от удара «оптимизации» медицина не оправится, кажется, уже никогда.В феврале, после того, как сорвавшаяся с козырька подъезда ледяная глыба убила пенсионерку, губернатор объявил войну управляющим компаниям. И заработал маховик репрессий. Жилищная инспекция лишила лицензии восемь «управляшек, выдала 4437 предписаний об устранении нарушений, составила 350 протоколов, выписала 11,1 миллиона рублей штрафов. Однако горожане продолжают жаловаться. И в ноябре «управляшкам» прилетело последнее китайское предупреждение губернатора: нерадивых могут заменить московские «варяги».- Люди жалуются на хамство работников управляющих компаний. Они не могут вам дозвониться и тогда пишут мне. Все недозвоны в управляющие компании автоматом перекладываются на действующую власть, а это недопустимо, - заявил губернатор владельцам управляющих компаний.Предновогодним подарком липчанам от власти стала региональная Единая диспетчерская служба. По многоканальному номеру 8-800-450-48-48 операторы службы принимают обращения по любым проблемам ЖКХ, и помогают их решить, держа при этом связь с «потерпевшим». Также областная власть создала рейтинг УК, пусть пока и неуклюжий, но уже дающий возможность горожанам хоть как-то сравнить свою «управляшку» с другими. Губернатор обязал мэрию оказывать липчанам помощь при переходе из одной УК на другую.Обманутые дольщики. В этом году благодаря точечной работе с застройщиками введены в эксплуатацию все шесть запланированных к вводу домов в микрорайонах «Европейский», «Елецкий», на улицах Фрунзе и Неделина, восстановлены в правах более 1100 дольщиков. Более того, к концу года в эксплуатацию будет введен еще один ранее проблемный дом в микрорайоне «Университетский». Дольщиков еще одного недостроя инвестор переселит с их согласия в другой строящийся дом. Таким образом, число довольных окончанием мытарств липчан увеличится еще на сто человек. Власти обещают, что все жертвы недобросовестных строителей получат свое жилье к концу 2021 года.Главным словом 2019 года в Липецке стало слово «парк». На благоустройство городских парков потрачены беспрецедентные суммы: 202 миллиона рублей спонсорских средств и 294 миллиона - бюджетных. В итоге изменились Быханов сад и парк Металлургов, со скрипом и крепким мэрским словом завершена начатая в августе реконструкция Нижнего парка. Кстати, в следующем году все знаковые стройки в регионе будут начинаться весной: Игорь Артамонов перестроил взаимодействие связки «заказчик-подрядчик» так, чтобы конкурсы на строительство социально значимых объектов проходили в январе-марте, а стройки заканчивались не под бой Курантов, а осенью.В заслугу власти липчане могут поставить качественный ремонт дорог. Строители наконец-то добрались до чертовых углов села Коровино и поселка Северный Рудник, окраин поселка ЛТЗ и Сокола. Пока нет претензий к ремонту улицы Космонавтов и части проспекта Победы. Чтобы разгрузить вторую часть проспекта - от кольцевой площади до площади Победы, которую будут ремонтировать в следующем году, ЛГЭК наконец-то убрал опоры ЛЭП с дороги-дублера, улицы Папина.Крупнейшим «косяком» стала школа на Манеже. Ее должны были сдать в эксплуатацию еще летом прошлого года, но свои двери школьникам она откроет 1 сентября 2020-го.А вот семья ясельных корпусов все же успели сдать в срок. Новая власть поставила точку (надеемся, временную) в благоустройстве развороченного при Сергее Иванове Каменного лога. Год ничего не делали на «Катящихся камнях» - все это время чиновники переделывали проект, пообещав в следующем году начать строительство в парке Молодежный 50-метрового плавательного бассейна, крытого футбольного манежа и универсального Дворца спорта - строительство «Камней» расписали до 2023 года. Евгения Уваркина анонсировала ликвидацию трамваев, но потом, попав под критику, немного сдала назад, заговорив уже об временной заморозке этого решения в ожидании манны небесной от федерального центра.Хит-парад скандалов года возглавляет, конечно, история с посещением Евгении Уваркиной Нижнего парка. Ее крепкое слово действительно стало мощным стимулом для рабочих, которые забегали по объекту как ошпаренные, что дало в итоге главе Липецка основание заявить, что все предполагаемые муниципальным контрактом работы сделаны.Еще один скандал вызвало предложение Евгении Уваркиной перенести памятник Ленину с Соборной площади в поселок ЛТЗ. Мэр решила создать за Городским ДК музей советской эпохи. Коммунисты выступили против увода их каменного вождя в лес. В компартии заявили, что это «политически близоруко и недальновидно», пригрозив «защищать памятник на улицах». В итоге Ленина оставили в покое.Действия департамента градостроительства и архитектуры мэрии стали причиной многих стычек горожан с властью, которых было можно избежать. Детонатором стало противостояние жителей района Центрального рынка с компанией «Строймастер», собиравшейся воткнуть в переулок Яблочкина две высотки, а эта часть города и без того переуплотнена. Дошло до оскорблений и мордобоя, и конфликт гасили уже губернатор, прокуратура, Следственный комитет и полиция.В итоге «свечки» в переулке построены не были, и это окрылило надеждами жителей других районов города, в которых мэрия хотела дать развернуться строителям. Ряд публичных слушаний сопровождался скандалами, а одно из слушаний, связанное с желанием признать аварийными и снести 150 домов в районе Дикого, закончился заявлением губернатора об ошибках в действиях городской власти. Так работы показательно лишились два высокопоставленных чиновника департамента градостроительства и архитектуры.Скандалами сопровождались желания бизнеса построить производственные объекты рядом с домами липчан. В первом случае руководству «Кривец-птицы» удалось продавить проект возведения цеха в Кривецком сельсовете, во втором - жителям Сселок удалось отбиться от заводика по производству обуви из ПВХ.Человек-скандал, депутат областного Совета Олег Хомутинников, стал инициатором проверки диссертации первого вице-губернатора Юрия Божко. В итоге диссертационный совет на базе Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН принял решение лишить его кандидатской степени. Затем Хомутинников сдал документы как кандидат в губернаторы, но, как говорится, забил на процедуру прохождения муниципального фильтра и к выборам допущен не был. А позже он же пожаловался Генпрокурору Юрию Чайке на нарушение Путиным Правил дорожного движения (10 августа президент ездил по Севастополю на мотоцикле без шлема).В этом году потеряли работу глава Ельца Сергей Панов, глава Задонского района Григорий Масолов и мэр Данкова Алексей Левин. Левин, кстати, попал еще и под домашний арест в связи с обвинениями во взяточничестве, злоупотреблении и превышении должностных полномочий (по данным следствия, глава Данкова получил от предпринимателя взятку за выделение хлебного места в городе под торговый павильон). Весной этого года в Липецком горсовете приняли отставку двух депутатов от фракции «ЕР»: Сергей Тонких стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве со средствами дольщиков в микрорайоне «Европейский», а Олега Бойцова осудили за сокрытие средств от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам. В декабре грянул новый скандал: депутаты-«единороссы» заявили о желании изменить систему выборов в Липецке, предложив сократить число парламентариев на 12 человек за счет получивших мандаты по партийным спискам.В Липецке под домашний арест попали управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антона Бабуцидзе и гендиректор предприятия Игорь Ефремов - им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. А вот совладельцам АО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимиру и Кириллу Петровым, подозреваемых по той же статье УК РФ, не повезло: Тверской райсуд Москвы арестовал их по обвинению в хищении 200 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.В Липецке осудили «сокольского мясника». Узбеку Рустаму Эргашеву, которого обвинили в убийстве и расчленении супругов Мартыновых, не удалось доказать свою невиновность присяжным заседателям. Его приговорили к 18 годам и 3 месяцам лишения свободы.Жуткая история случилась в Ельце, где 43-летний мужчина изнасиловал 70-летнюю мать напильником, от чего та и скончалась. Его приговорили заключению на 8 лет.На станции Астапово в поселке Лев Толстой обрушилась водонапорная башня постройки девяностых годов ХIХ века. Причина - коррозия металла. Руину убрали и на всякий случай укрепили еще одну такую башню, построенную пленными немцами после Великой Отечественной войны.В Липецке на улице Депутатской ледяной глыбой убило старушку. 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