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Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

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За последние пять лет крупнейшие банки увеличили вознаграждения руководящему персоналу в три-шесть раз. Это демонстрируют данные их отчетности, которую проанализировали «Известия».  

Самым щедрым оказался Газпромбанк, потративший на компенсации топам 3,8 млрд рублей. Второе место разделили Сбербанк и ВТБ с 3,3 млрд рублей. Далее идут Альфа-банк — 2,1 млрд рублей и ФК «Банк Открытие» — 1,76 млрд рублей.  

За последние пять лет вознаграждение топов в крупнейших банках выросло многократно, следует из отчетности. В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.  

Сбербанк сослался на изменения в составе правления. По мнению экспертов, высокий уровень вознаграждения связан со стратегическими задачами, которые ставятся перед руководством банков в условиях жесткой конкуренции.  

«Перед крупнейшими банками стоят непростые задачи: цифровизация, повышение эффективности бизнеса, вывод принципиально новых продуктов», — отметила директор по персоналу МКБ Алена Ефремова.   

Стремительный рост вознаграждений топ-менеджеров госбанков вызывает удивление, сказал аналитик «Финама» Алексей Коренев. Это явление будет усугубляться, прогнозирует он, поскольку никак не регулируется.   

При этом сектор массово сокращает линейных сотрудников и закрывает отделения. Так, за пять лет кредитные организации закрыли почти 30% отделений: в январе 2015 года их было 41,5 тыс., а сейчас — около 29 тыс. 
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