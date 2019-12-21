Общество
46 минут назад
Елецкие поисковики ищут родственников солдата Первой мировой
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Боец скончался в одном из немецких госпиталей, попав в плен под Танненбергом, во время окружения армии генерала Самсонова
- Сегодня я обнаружил информацию в журнале «Родина», в которой говорится о поиске родственников русских солдат погибших во время Первой мировой войны, - рассказал GOROD48 заместитель руководителя патриотического движения «Мы из Ельца» Виктор Магомедханов. - В редакцию обратился житель города Химмельпфортен (Германия) Виктор Вигель, в котором он сообщил, что ищет потомков русских солдат, похороненных в немецкой земле: "... в свободное время я изучаю историю моего рода. И, занимаясь генеалогическими изысканиями, по возможности заглядываю на старые кладбища. Вот и в этот раз, прогуливаясь по старому гарнизонному кладбищу города Штаде, в 80 километрах северо-западнее Гамбурга, я обратил внимание на два ряда могильных камней со скромными надписями "Русский солдат. Имя...". И никаких дат.
Я родился и вырос в Казахской ССР, и это "Русский солдат" отозвалось во мне каким-то странным чувством. Ведь мой дед Вигель Готлиб Готлибович, рожденный 24 января 1885 года в селе Ней-Байдек Нижне-Ерусланской волости Новоузенского уезда Самарской губернии, в 1914 году был мобилизован в Российскую армию и до 1918 года воевал на Австрийском (Польском) фронте, в обозных частях... В следующий раз, вооружившись фотокамерой, я уже специально зашел на кладбище и сфотографировал надгробия. Мысль разузнать хоть что-то об этих солдатах не покидала меня. А вдруг откликнутся их потомки? Я обратился в городской архив города Штаде. Там к моей просьбе отнеслись с пониманием. И через некоторое время в руках у меня оказался Бегребнисбух - книга с записями о захоронениях на гарнизонном кладбище с 1914 по 1919 год. А в ней 19 имен российских солдат. С датами и причиной смерти, возрастом, вероисповеданием, довоенной профессией, местом рождения. А у некоторых даже с данными о родителях и женах! К сожалению, там не было информации о том, где и при каких обстоятельствах солдат взяли в плен. Один из сотрудников архива предположил, что это могло произойти во время трагического окружения российских войск генерала Александра Васильевича Самсонова под Танненбергом (26-30 августа 1914 года). Но точнее можно ответить, только продолжив поиск в военных архивах. Высылая вам копии и фотографии, я надеюсь, что этот материал будет напечатан в одном из номеров журнала "Родина". И может быть, это поможет кому-то закрыть белое пятно в своей родословной. Буду счастлив, если это случится! С уважением - Виктор Вигель, Химмельпфортен, Германия
- В опубликованном списке, под номером 3, был найден наш земляк: Токаров Антон, 43 года, солдат 1-го пехотного полка русской армии. Место рождения: Елец, Елецкий уезд Орловской губернии. Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 28 октября 1915 года, говорит Виктор Магомедханов. - Мне удалось связаться с заместителем главного редактора, шеф-редактором журнала "Родина" Игорем Коцем, который сообщил, что поиски родственников солдат продолжаются и редакция будет признательна за помощь в поисковой работе. Так же Коц рассказал, что пока им удалось найти родственников одного из 19 солдат, Алексея Зимникова, уроженца села Петропавловка, Коротоякского уезда, Воронежской губернии».
Надеемся на помощь неравнодушных людей в поиске потомков нашего земляка. Если кто то обладает информацией о родственниках Токарова Антона (возможно фамилия написана с ошибкой и может быть - Токарев) просим обращаться в редакцию GOROD48, патриотическое движение «Мы из Ельца» или на прямую в редакцию журнала «Родина» по адресу: rodinainfo@rg.ru
Я родился и вырос в Казахской ССР, и это "Русский солдат" отозвалось во мне каким-то странным чувством. Ведь мой дед Вигель Готлиб Готлибович, рожденный 24 января 1885 года в селе Ней-Байдек Нижне-Ерусланской волости Новоузенского уезда Самарской губернии, в 1914 году был мобилизован в Российскую армию и до 1918 года воевал на Австрийском (Польском) фронте, в обозных частях... В следующий раз, вооружившись фотокамерой, я уже специально зашел на кладбище и сфотографировал надгробия. Мысль разузнать хоть что-то об этих солдатах не покидала меня. А вдруг откликнутся их потомки? Я обратился в городской архив города Штаде. Там к моей просьбе отнеслись с пониманием. И через некоторое время в руках у меня оказался Бегребнисбух - книга с записями о захоронениях на гарнизонном кладбище с 1914 по 1919 год. А в ней 19 имен российских солдат. С датами и причиной смерти, возрастом, вероисповеданием, довоенной профессией, местом рождения. А у некоторых даже с данными о родителях и женах! К сожалению, там не было информации о том, где и при каких обстоятельствах солдат взяли в плен. Один из сотрудников архива предположил, что это могло произойти во время трагического окружения российских войск генерала Александра Васильевича Самсонова под Танненбергом (26-30 августа 1914 года). Но точнее можно ответить, только продолжив поиск в военных архивах. Высылая вам копии и фотографии, я надеюсь, что этот материал будет напечатан в одном из номеров журнала "Родина". И может быть, это поможет кому-то закрыть белое пятно в своей родословной. Буду счастлив, если это случится! С уважением - Виктор Вигель, Химмельпфортен, Германия
- В опубликованном списке, под номером 3, был найден наш земляк: Токаров Антон, 43 года, солдат 1-го пехотного полка русской армии. Место рождения: Елец, Елецкий уезд Орловской губернии. Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 28 октября 1915 года, говорит Виктор Магомедханов. - Мне удалось связаться с заместителем главного редактора, шеф-редактором журнала "Родина" Игорем Коцем, который сообщил, что поиски родственников солдат продолжаются и редакция будет признательна за помощь в поисковой работе. Так же Коц рассказал, что пока им удалось найти родственников одного из 19 солдат, Алексея Зимникова, уроженца села Петропавловка, Коротоякского уезда, Воронежской губернии».
Надеемся на помощь неравнодушных людей в поиске потомков нашего земляка. Если кто то обладает информацией о родственниках Токарова Антона (возможно фамилия написана с ошибкой и может быть - Токарев) просим обращаться в редакцию GOROD48, патриотическое движение «Мы из Ельца» или на прямую в редакцию журнала «Родина» по адресу: rodinainfo@rg.ru
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всех найдем