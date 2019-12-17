Пенсионерка присвоила забытый в магазине кошелек и получила обвинение в краже

14 декабря 33-летняя жительница Грязей в магазине на улице Воровского забыла кошелек с 16 000 рублей. Когда женщина вернулась за ним, кошелька уже не было. С заявлением о краже она обратилась в полицию. Вчера полицейские задержали подозреваемую в краже кошелька - 62-летнюю пенсионерку.



«Предварительно установлено, что потерпевшая, собирая покупки, забыла кошелек на столе для упаковки товаров. Забывчивостью покупательницы воспользовалась пенсионерка. Увидев бесхозный кошелек на столе, она забрала его себе», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.



