Происшествия
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Пенсионерка присвоила забытый в магазине кошелек и получила обвинение в краже
14 декабря 33-летняя жительница Грязей в магазине на улице Воровского забыла кошелек с 16 000 рублей. Когда женщина вернулась за ним, кошелька уже не было. С заявлением о краже она обратилась в полицию. Вчера полицейские задержали подозреваемую в краже кошелька - 62-летнюю пенсионерку.
«Предварительно установлено, что потерпевшая, собирая покупки, забыла кошелек на столе для упаковки товаров. Забывчивостью покупательницы воспользовалась пенсионерка. Увидев бесхозный кошелек на столе, она забрала его себе», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.
«Предварительно установлено, что потерпевшая, собирая покупки, забыла кошелек на столе для упаковки товаров. Забывчивостью покупательницы воспользовалась пенсионерка. Увидев бесхозный кошелек на столе, она забрала его себе», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.
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