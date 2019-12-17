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Пенсионерка присвоила забытый в магазине кошелек и получила обвинение в краже

8 582
#кража
Пенсионерка присвоила забытый в магазине кошелек и получила обвинение в краже
14 декабря 33-летняя жительница Грязей в магазине на улице Воровского забыла кошелек с 16 000 рублей. Когда женщина вернулась за ним, кошелька уже не было. С заявлением о краже она обратилась в полицию. Вчера полицейские задержали подозреваемую в краже кошелька - 62-летнюю пенсионерку. 

«Предварительно установлено, что потерпевшая, собирая покупки, забыла кошелек на столе для упаковки товаров. Забывчивостью покупательницы воспользовалась пенсионерка. Увидев бесхозный кошелек на столе, она забрала его себе», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

 В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.

8 582
#кража

Комментарии (8)

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Участковому

3 минуты назад
лечись дебил. очередной сумасшедший со своими дебильными комментами про Путина
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Дурь

5 минут назад
Хоть один случай был, чтобы за найденный кошелёк кого-то посадили? А то здесь постоянно новости про нашёл кошелёк (карту) - обвинение в краже
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Участковый

7 минут назад
это была спидова бабка из секты свидетелей путена!
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Да

11 минут назад
Здесь не состава преступления
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Я

11 минут назад
Совсем что ли менты охренели? С каких это пор находка стала квалифицироваться как кража?
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Бред

26 минут назад
А если тетка девственность забыла бы,то бабку в изнасиловании обвинили??
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Липчанин

33 минуты назад
Поздравляю!!!Рецидивистку задержали... откуда там кража???
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Дмитрий

39 минут назад
Буду встречать Новый год 31 декабря в ресторане Магеллан на 2-ом этаже культурно развлекательного комплекса Мегаполис
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