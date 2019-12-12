Общество

8 минут назад

«Сосед, верни лампочки»

2 129
#кража

Жильцы подъезда решили бороться с кражами назиданиями.

Жильцы подъезда №1 по улице Стаханова, 28 страдают от того, что кто-то постоянно по ночам ворует лампочки на лестничных клетках. Липчанам приходится пробираться до своих квартир в темноте. Устав от постоянных краж, жильцы подъезда обратились к преступнику - повесили объявление.


лампочки.jpg

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, липчанам стоит обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции и сообщить о сложившейся ситуации. Разбирательство в деле с пропадающими лампочками, вероятнее всего, поручат участковому. Ему предстоит установить воришку. Сами жильцы подъезда думают, что их имущество ворует мужчина из соседнего подъезда.
2 129
#кража

Комментарии (2)

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valerafromsplus

28 секунд назад
Раньше так и делали. Кому она в краске нужна?..
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valerafromsplus

1 минуту назад
А покрасить не пробовали?
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