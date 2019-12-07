59 минут назад
В Липецке прошел зрелищный турнир по каратэ в память об Олеге Пешкове (ФОТО)
За комплекты медалей сражались более 400 каратистов из трех регионов.
В спортивном зале средней школы № 30 в Липецке (29-й микрорайон) состоялся крупный турнир по всестилевому каратэ, посвященный памяти Героя России летчика липецкого авиацентра Олега Пешкова.
Как сообщили GOROD48 организаторы, на ковер вышли около 400 бойцов от 8 лет и вплоть до взрослых. В гости к липчанам приехали бойцы из Воронежской и тамбовской областей, а так же ближайшие соседи из Елецкого, Грязинского и Данковского района.
Главным достижением соревнований стала массовость, но нельзя не отметить, что на церемонии открытия состоялась церемония чествования победителя недавнего первенства мира по всестилевому каратэ Юрия Асатряна и «серебряного» призера Ивана Митина.
Огромный вклад в проведение соревнований внес набирающий популярность липецкий клуб «Булат», президента которого Михаила Покачалова поблагодарил за организацию соревнований лично президент областной федерации этого вида спорта Владимир Бедоян.
Путло- ссыкло.
Гость
Путин продал
Клавдия Ильинична