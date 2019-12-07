Спорт

59 минут назад

В Липецке прошел зрелищный турнир по каратэ в память об Олеге Пешкове (ФОТО)

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#Каратэ #всестилевое каратэ
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В Липецке прошел зрелищный турнир по каратэ в память об Олеге Пешкове (ФОТО)

За комплекты медалей сражались более 400 каратистов из трех регионов.

В спортивном зале средней школы № 30 в Липецке (29-й микрорайон) состоялся крупный турнир по всестилевому каратэ, посвященный памяти Героя России летчика липецкого авиацентра Олега Пешкова.

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Как сообщили GOROD48 организаторы, на ковер вышли около 400 бойцов от 8 лет и вплоть до взрослых. В гости к липчанам приехали бойцы из Воронежской и тамбовской областей, а так же ближайшие соседи из Елецкого, Грязинского и Данковского района.

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Главным достижением соревнований стала массовость, но нельзя не отметить, что на церемонии открытия состоялась церемония чествования победителя недавнего первенства мира по всестилевому каратэ Юрия Асатряна и «серебряного» призера Ивана Митина.

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Огромный вклад в проведение соревнований внес набирающий популярность липецкий клуб «Булат», президента которого Михаила Покачалова поблагодарил за организацию соревнований лично президент областной федерации этого вида спорта Владимир Бедоян.

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#Каратэ #всестилевое каратэ
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Комментарии (4)

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Путло- ссыкло.

4 минуты назад
Гость, Какой огонь?
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Гость

12 минут назад
Нужно было обязательно ответить им огнём
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Путин продал

27 минут назад
эрдогану С-400 в память Олега Пешкова.
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Клавдия Ильинична

29 минут назад
а что они все с авоськами ?
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