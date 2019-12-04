Общество

сегодня, 12:50

Липчанка станет участницей шоу талантов

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#вокал #шоу #конкурс
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Липчанка станет участницей шоу талантов

Людмила Шкарина представит наш регион в конкурсе «Новая звезда».

28-летняя Людмила Шкарина представил Липецкую область на вокальном конкурсе «Новая звезда-2020». Талантливую исполнительницу из Липецкой области выбрали по итогам онлайн-кастинга. Лучшего вокалиста России после эфиров выберут зрители ТК «Звезда» и знаменитые эксперты в области музыки. Сейчас «Новая волна — 2020» из онлайна переходит на ТВ-экраны.

 - В конце декабря стартует показ эфиров проекта «Новая Звезда», где я принимаю участие, поэтому, ребятки, надеюсь на поддержку , лайки, просмотры, комменты, - обратилась Людмила к своим подписчикам в соцсети «Вконтакте».




Людмила Шкарина начала петь с детства, примерно с двух лет, ее мама работала музыкальным руководителем в детском саду. Девочка ходила в музыкальную школу на класс фортепиано. Последние годы Людмила сотрудничает с диджеями, пишет вокальные партии, слова. Участие в проекте липчанка посвящает своим. Она хочет показать им, что все трудности, которые семья преодолевает плечом к плечу – не зря.

Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» — это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России: 85 самых сильных исполнителей и 85 истинных талантов из разных частей страны. Они впервые соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край. Победитель конкурса получил финансирование на развитие музыкальной карьеры.
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#вокал #шоу #конкурс
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