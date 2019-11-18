Иномарка врезалась в ограждение на трассе «Дон»: пострадала 39-летняя женщина

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы одиннадцать человек, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 ноября в селе Плеханово Грязинского района в половине третьего ночи 25-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. В аварии пострадал сам водитель и его 28-летний пассажир. С травмами они госпитализированы.



16 ноября в Липецке около половины двенадцатого дня на Заводской площади вне пешеходного перехода 45-летний водитель «Тойоты» сбил на 65-летнюю женщину, которую с травмами госпитализирована.



В тот же день в Задонском районе около восьми часов утра на автотрассе «Дон» 39-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. Его 39-летняя пассажирка с травмами была доставлена в больницу.



17 ноября в Липецке около половины шестого вечера на улице Космонавтов 31-летний водитель «Фольксвагена» в зоне действия регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 49-летнюю женщину и 7-летнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали.



В тот же день в Липецке около шести часов вечера на улице Папина 21-летний водитель «Митсубиси» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 14-летнего подростка. Он получил травмы и был госпитализирован.



За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3685 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 105.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2661 случай превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 96 нарушений правил парковки, 15 автомобилей эвакуировали.



Так же было зафиксировано 73 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

