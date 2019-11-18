Происшествия

50 минут назад

Иномарка врезалась в ограждение на трассе «Дон»: пострадала 39-летняя женщина

5 645
#авария #ДТП
Иномарка врезалась в ограждение на трассе «Дон»: пострадала 39-летняя женщина

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы одиннадцать человек, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 ноября в селе Плеханово Грязинского района в половине третьего ночи 25-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. В аварии пострадал сам водитель и его 28-летний пассажир. С травмами они госпитализированы.

16 ноября в Липецке около половины двенадцатого дня на Заводской площади вне пешеходного перехода 45-летний водитель «Тойоты» сбил на 65-летнюю женщину, которую с травмами госпитализирована.

В тот же день в Задонском районе около восьми часов утра на автотрассе «Дон» 39-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. Его 39-летняя пассажирка с травмами была доставлена в больницу.

17 ноября в Липецке около половины шестого вечера на улице Космонавтов 31-летний водитель «Фольксвагена» в зоне действия регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 49-летнюю женщину и 7-летнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали.

В тот же день в Липецке около шести часов вечера на улице Папина 21-летний водитель «Митсубиси» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 14-летнего подростка. Он получил травмы и был госпитализирован.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3685 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 105.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2661 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 96 нарушений правил парковки, 15 автомобилей эвакуировали.

Так же было зафиксировано 73 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
5 645
#авария #ДТП

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Иномарки IDIOTAM

7 минут назад
КалинаВестаТабуреткиАвтоваз IDIOTAM, давай, дырявый самоуничтожайся, так и должно быть!
ответить

Иномарки IDIOTAM

9 минут назад
КалинаВестаТабуреткиАвтоваз IDIOTAM, ну что, быдло инозадроченное, продолжаем уничтожать твои позорные инопомойки даже на прямой ровной сухой дороге!
ответить

КалинаВестаТабуреткиАвтоваз IDIOTAM

11 минут назад
Когда же ты угомонишься, недоумок?
ответить

Иномарки DURACAM

15 минут назад
Мицубиси - управляй гавном!
ответить

Тимоха

16 минут назад
Мы инозадроты продолжаем самоуничтожение инохлама даже на прямой ровной дороге!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области задержан похититель крупного рогатого скота
#кража
2
В Липецкой области задержан похититель крупного рогатого скота

сегодня, 08:44

Происшествия
Липчанин украл металлический гараж
#кража
3
Липчанин украл металлический гараж

сегодня, 08:41

Происшествия
Житель Добровского района угнал автомобиль в Липецке, покатался и бросил
#угон
2
Житель Добровского района угнал автомобиль в Липецке, покатался и бросил

сегодня, 08:38

Происшествия
Две сестры погибли во время пожара в Липецкой области
#пожар
10
Две сестры погибли во время пожара в Липецкой области

вчера, 23:00

Происшествия
Начальник офиса продаж техники обнес родную контору
#хищение
19
Начальник офиса продаж техники обнес родную контору

15.11.2019 18:12

Происшествия
В Липецке осудили высокопоставленного экс-чиновника бюро медико-социальной экспертизы.
#мошенничество
73
В Липецке осудили высокопоставленного экс-чиновника бюро медико-социальной экспертизы.

15.11.2019 15:55

Происшествия