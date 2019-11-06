Происшествия

34 минуты назад

За полчаса в Липецке сбили четверых пешеходов

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#Авария #ДТП
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За полчаса в Липецке сбили четверых пешеходов
Сигналы о четырёх наездах на пешеходов зафиксировали вечером 5 ноября в интервале 18.33 – 20.10 операторы городской системы «112».

Люди были сбиты машинами на пересечении Поперечного и Универсального проездов, на Опытной станции (Боевой проезд, остановка «Общежитие»), у проходных на улице Алмазной и в Сырском Руднике напротив магазина «Аршин».  В двух первых случаях наезды на людей произошли на пешеходных переходах. Все четверо пострадавших оказались в больницах.

В управлении по делам ГО и ЧС Липецка призывают к бдительности и осторожности как водителей, так и пешеходов. Горожанам настоятельно советуют не переходить улицу вне специально отведённых мест, а по «зебре» – лишь убедившись в том, что путь безопасен. Всем участникам дорожного движения необходимо помнить: не всегда автомобиль может остановиться быстро, даже когда водитель резко «бьет» по тормозам.

Также по данным управления ГО и ЧС, одна пострадавшая доставлена вчера днём в БСМП после столкновения двух автомобилей на Воронежском шоссе у остановки «Сырская больница». Механических ДТП в областном центре зафиксировано 16.   
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#Авария #ДТП
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Комментарии (5)

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Гость

4 минуты назад
У Аршина отбойники поставили зачем-то, захочешь, не убежишь. В дождь плохо видно пешеходов. Люди на работу не могут спокойно пройти. Там торговые точки, пешеходный поток. Всё для людей.
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Фокс

6 минут назад
Глубокой осенью в темноте, когда сырая погода, асфальт бликует от света фар и человека замечаешь в самый последний момент. Слишком слабое городское освещение у переходов
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Проект безопасные дороги

8 минут назад
007, заключается в укладке плитки и бордюров. Поэтому вы там отстаньте со своей подсветкой. Как концессионера найдут -так все будет)))
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007

11 минут назад
темнота в городе! когда уже примут меры, безопасность пдд заключается не только установкой где попало светофоров и лежачих гн ВОРОНИН
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Хорошо !

24 минуты назад
Меньше народу -больше кислороду !, Путина и его правительство это очень даже устраивает .
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