За полчаса в Липецке сбили четверых пешеходов

Сигналы о четырёх наездах на пешеходов зафиксировали вечером 5 ноября в интервале 18.33 – 20.10 операторы городской системы «112».



Люди были сбиты машинами на пересечении Поперечного и Универсального проездов, на Опытной станции (Боевой проезд, остановка «Общежитие»), у проходных на улице Алмазной и в Сырском Руднике напротив магазина «Аршин». В двух первых случаях наезды на людей произошли на пешеходных переходах. Все четверо пострадавших оказались в больницах.



В управлении по делам ГО и ЧС Липецка призывают к бдительности и осторожности как водителей, так и пешеходов. Горожанам настоятельно советуют не переходить улицу вне специально отведённых мест, а по «зебре» – лишь убедившись в том, что путь безопасен. Всем участникам дорожного движения необходимо помнить: не всегда автомобиль может остановиться быстро, даже когда водитель резко «бьет» по тормозам.



Также по данным управления ГО и ЧС, одна пострадавшая доставлена вчера днём в БСМП после столкновения двух автомобилей на Воронежском шоссе у остановки «Сырская больница». Механических ДТП в областном центре зафиксировано 16.

