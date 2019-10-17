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Депутаты одобряют увеличение МРОТ на 2020 год

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#МРОТ #зарплата
Депутаты одобряют увеличение МРОТ на 2020 год

Сразу на 850 рублей.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей. Сегодня размер МРОТ составляет 11 280 рублей, пишет ТАСС.

- Повышение МРОТ в 2020 году составит 850 рублей, рост на 7,5 процента, — цитирует издание слова замглавы Минтруда Всеволод Вуколов.

Таким образом, с учетом применения помимо МРОТ районных коэффициентов, а также процентных надбавок к зарплате, минимальной уровень оплаты труда вырастет на сумму от 850 рублей в центральных и южных районах до 2 тысяч 550 рублей в Чукотском автономном округе, уточняет РЕН ТВ.

Согласно действующему законодательству минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека, который в этом году составил 12 130 рублей. В связи с тем что прожиточный минимум меняется каждый год, ежегодно необходимо принимать закон, устанавливающий размер МРОТа, поясняют «Известия».

Ранее сентябре министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что увеличение МРОТа до 12 130 рублей потребует из средств федерального и региональных бюджетов 20,9 млрд рублей в 2020 году.
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#МРОТ #зарплата

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