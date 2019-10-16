В Липецкой области начнут производить шоколад для Аэрофлота и РЖД

Пробный выпуск продукции намечен на октябрь этого года.

Компания «Долгоруковская шоколадная фабрика» начнет производить продукцию в тестовом режиме в конце октября 2019 года. «В настоящее время завершается монтаж оборудования, ранее фабрика была газифицирована, к ней подведена вся необходимая инфраструктура», - сообщил GOROD48 представитель организации.



По его словам, производственные линии компания перевозит из Калининграда, где ранее размещалась фабрика. Желание производить кондитерскую продукцию в Липецкой области в компании объяснили сложностями доставки готовой продукции через границы России и Литвы.



Сырье для производства шоколада будет закупаться на африканских плантациях, принадлежащих китайским бизнесменам. О первоначальных объемах производства представитель фабрики не рассказал, заметив, что продукцией фирмы интересуются крупные российские торговые компании, Аэрофлот и РЖД. На фабрике будут изготавливать не только известные марки конфет и плиточного шоколада, но и раскручивать 3-4 собственных бренда.



Ранее сообщалось, что трое компаньонов из Липецкой области и Москвы намерены вложить в ООО «Долгоруковская шоколадная фабрика» около 100 миллионов рублей.

