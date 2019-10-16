Экономика

32 минуты назад

В Липецкой области начнут производить шоколад для Аэрофлота и РЖД

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#шоколад
В Липецкой области начнут производить шоколад для Аэрофлота и РЖД

Пробный выпуск продукции намечен на октябрь этого года. 

Компания «Долгоруковская шоколадная фабрика» начнет производить продукцию в тестовом режиме в конце октября 2019 года. «В настоящее время завершается монтаж оборудования, ранее фабрика была газифицирована, к ней подведена вся необходимая инфраструктура», - сообщил GOROD48 представитель организации.

По его словам, производственные линии компания перевозит из Калининграда, где ранее размещалась фабрика. Желание производить кондитерскую продукцию в Липецкой области в компании объяснили сложностями доставки готовой продукции через границы России и Литвы.  

Сырье для производства шоколада будет закупаться на африканских плантациях, принадлежащих китайским бизнесменам. О первоначальных объемах производства представитель фабрики не рассказал, заметив, что продукцией фирмы интересуются крупные российские торговые компании, Аэрофлот и РЖД. На фабрике будут изготавливать не только известные марки конфет и плиточного шоколада, но и раскручивать 3-4 собственных бренда.    

Ранее сообщалось, что трое компаньонов из Липецкой области и Москвы намерены вложить в ООО «Долгоруковская шоколадная фабрика» около 100 миллионов рублей.
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#шоколад

Комментарии (3)

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Согласен

14 минут назад
КакаоБобовый, полностью согласен с Вами.
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КакаоБобовый

17 минут назад
в Липецкой области что ни делай - получается либо свекла, либо бордюр, либо плитка, либо асфальт одноразовый. Спасибо за новость, будем знать от чего отказываться)))
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-

19 минут назад
Это рывок, как тракторный завод открыли.
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