Происшествия

21 минуту назад

Кража из «Спортмастера» стоила липчанину свободы

3 377
#кража
Кража из «Спортмастера» стоила липчанину свободы

Мужчину отправили в колонию строгого режима.

Мировой судья СУ № 5 Октябрьского района вынес приговор уроженцу села Чернава Измалковского района. Мужчина попался на краже товаров из магазина «Спортмастер». Ранее мужчина был судим за нелегальный оборот наркотиков и воровство, его судимости на момент нового преступления не были погашены.

Кража была совершена днем 11 апреля из магазина «Спортмастер» в ТРЦ «Ривьера». Злоумышленник вынес из торгового зала мужские джемперы, футболку и ветровки. Одежду липчанин сложил в свой рюкзак и без помех покинул магазин. Ущерб от преступления оценили в 4 504 рубля 76 копеек. Преступника вычислили по записям с камер наблюдения. Мужчина не стал отрицать свою вину.

Суд, с учетом прошлых непогашенных судимостей, отправил вора в колонию строгого режима на 1 год и 3 месяца.
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#кража

Комментарии (3)

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к зиме готовился

2 минуты назад
"джемперы, футболку и ветровки" - че там у него за рюкзак был??? что б незаметно мимо касс пойти
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Ахламонов

3 минуты назад
Зачем Вы его посадили, он к марафону готовился. Как положено сдал на общак 1400 рублей, а на одежду не осталось.
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Элен Рудольфовна

6 минут назад
Решил заняться спортом, однако не дали.
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