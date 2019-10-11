Кража из «Спортмастера» стоила липчанину свободы

Мужчину отправили в колонию строгого режима.

Мировой судья СУ № 5 Октябрьского района вынес приговор уроженцу села Чернава Измалковского района. Мужчина попался на краже товаров из магазина «Спортмастер». Ранее мужчина был судим за нелегальный оборот наркотиков и воровство, его судимости на момент нового преступления не были погашены.



Кража была совершена днем 11 апреля из магазина «Спортмастер» в ТРЦ «Ривьера». Злоумышленник вынес из торгового зала мужские джемперы, футболку и ветровки. Одежду липчанин сложил в свой рюкзак и без помех покинул магазин. Ущерб от преступления оценили в 4 504 рубля 76 копеек. Преступника вычислили по записям с камер наблюдения. Мужчина не стал отрицать свою вину.



Суд, с учетом прошлых непогашенных судимостей, отправил вора в колонию строгого режима на 1 год и 3 месяца.