В микрорайоне ЛТЗ сосна рухнула на линию электропередачи

ЧП произошло в Пасечках

Как сообщили GOROD48 в ЛГЭК, в переулке Хвойный сосна едва не лишило жителей электричества.



Сухое дерево упало на провода ЛЭП.



Чтобы убрать сухостой специалистам комплекса электроснабжения пришлось подниматься на вышке и распиливать его на части.



При этом сам ствол был закреплен автокраном.