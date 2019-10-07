Происшествия

56 минут назад

В микрорайоне ЛТЗ сосна рухнула на линию электропередачи

1 491
#авария #ЛГЭК
В микрорайоне ЛТЗ сосна рухнула на линию электропередачи

ЧП произошло в Пасечках

Как сообщили GOROD48 в ЛГЭК, в переулке Хвойный сосна едва не лишило жителей электричества.

Сухое дерево упало на провода ЛЭП.

Чтобы убрать сухостой специалистам комплекса электроснабжения пришлось подниматься на вышке и распиливать его на части.

При этом сам ствол был закреплен автокраном.
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#авария #ЛГЭК

Комментарии (1)

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ВАНЯ

10 минут назад
@usa48bot СК, СП, МЕФ, АМФ, ГАШИШ. @usa48bot
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