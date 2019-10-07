Происшествия
56 минут назад
В микрорайоне ЛТЗ сосна рухнула на линию электропередачи
ЧП произошло в Пасечках
Как сообщили GOROD48 в ЛГЭК, в переулке Хвойный сосна едва не лишило жителей электричества.
Сухое дерево упало на провода ЛЭП.
Чтобы убрать сухостой специалистам комплекса электроснабжения пришлось подниматься на вышке и распиливать его на части.
При этом сам ствол был закреплен автокраном.
Сухое дерево упало на провода ЛЭП.
Чтобы убрать сухостой специалистам комплекса электроснабжения пришлось подниматься на вышке и распиливать его на части.
При этом сам ствол был закреплен автокраном.
ВАНЯ