Общество

сегодня, 14:03

Евгений Боровских вступит в должность мэра на сцене театра

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#мэр #вступление в должность
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Евгений Боровских вступит в должность мэра на сцене театра

Глава администрации избавился от приставки «и.о».

Сегодня на 24-й сессии городского Совета депутатов Ельца избрали главу города. На пост претендовали два кандидата — и.о. мэра Евгений Боровских и доцент кафедры философии ЕГУ им.И.А. Бунина Владимир Сарыкин. Большинством голосов был выбран Евгений Боровских. Он вступит в должность главы города 9 октября в драмтеатре «Бенефис», сообщает администрация Ельца.

Евгений Боровских родился в 1983 году в Липецке. У него два высших образования - юридическое, полученное в Воронежском институте МВД РФ, и экономическое, полученное в Кубанском государственном аграрном университете. Женат, воспитывает сына и дочь. В кресле мэра Евгений Боровских в июле этого года сменил Сергея Панова, который руководил городом 9 лет.
12 1464
#мэр #вступление в должность
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Комментарии (12)

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Однако

13 минут назад
Когда Леонид Ильич Брежнев был "на выходе" и, чуть ли не через день, получал высшие награды стран социалистического содружества, прошел слушок, что ему, в том числе, присвоили звание Народного артиста СССР. Говорят за то, что хорошо сыграл роль генерального секретаря ЦК.
ответить

Однако

13 минут назад
Когда Леонид Ильич Брежнев был "а выходе" и, чуть ли не через день, получал высшие награды стран социалистического содружества, прошел слушок, что ему, в том числе, присвоили звание Народного артиста СССР. Говорят за то, что хорошо сыграл роль генерального секретаря ЦК.
ответить

Я

25 минут назад
Маруся, Работал
ответить

Ну и ну

40 минут назад
Хорошо, что убрали эту троицу Панов-Ишанов-Ромашина! Этих "героев", убивших город Елец! Конечно, им надо было "отдыхать" на нарах, а не быть консультантом у большого человека, но такая уж у нас в России власть! Ничего, подождем, посмотрим, что будет дальше, как себя поведет Боровских Е .В. Может будет все нормально!
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007

42 минуты назад
Не ему больше подходит кликуха Борман
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Мы из Ельца

43 минуты назад
Мэр!добро пожаловать на пешие прогулки по окраинам города.Если на ул.Северной от 2 до 56 дома не поломаешь ноги,то будешь настоящим ельчанином.
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ПКТ

56 минут назад
Погоняло - Боров.
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Маруся

56 минут назад
А он в ДСК юристом не работал?
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Насмешили

57 минут назад
С такой ряхой с детства в мэры надо назначать. Прямо на лбу написано - МЭР!
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Ирина

сегодня, 14:16
На свиноферме вступление в должность эффектнее было бы....
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