Евгений Боровских вступит в должность мэра на сцене театра

Глава администрации избавился от приставки «и.о».

Сегодня на 24-й сессии городского Совета депутатов Ельца избрали главу города. На пост претендовали два кандидата — и.о. мэра Евгений Боровских и доцент кафедры философии ЕГУ им.И.А. Бунина Владимир Сарыкин. Большинством голосов был выбран Евгений Боровских. Он вступит в должность главы города 9 октября в драмтеатре «Бенефис», сообщает администрация Ельца.



Евгений Боровских родился в 1983 году в Липецке. У него два высших образования - юридическое, полученное в Воронежском институте МВД РФ, и экономическое, полученное в Кубанском государственном аграрном университете. Женат, воспитывает сына и дочь. В кресле мэра Евгений Боровских в июле этого года сменил Сергея Панова, который руководил городом 9 лет.