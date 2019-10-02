Спорт

17 минут назад

От игры «Ельца» бросает то в жар, то – в холод

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#Футбол #ФК "Елец"
От игры «Ельца» бросает то в жар, то – в холод

Ельчане выиграли третий матч кряду у команд из нижней части таблицы.

Футбольный «Елец» выиграл очередной матч первенства СФФ «Центр» в гостях у калужского «Космонавта» - 8:1.

Впрочем, бить в фанфары по этому поводу не стоит. «Космонавт» - беспросветный аутсайдер турнира, которому приходилось в нынешнем сезоне пропускать и по 13, и по 11 голов. А всего с учетом разгрома от ельчан в воротах калужан в 21-й игре мяч влетал в ворота 120 (!) раз.

Героем матча стал лучший бомбардир «Ельца» Максим Молодцов, который оформил «покер» (4 гола за один матч, прим.) и довел количество своих мячей за сезон до 14-ти (3 – с пенальти).

Еще недавно мы писали о худшей в новейшей истории елецкого футбола серии из трех поражений подряд с общим счетом – 0-11. Теперь же ельчане выиграли три матча кряду с разницей голов 15-1.

От игры команды Юрия Адонева бросает то в жар, то в холод, но всему есть логичное объяснение. Последние игры «Елец» проводил с соперниками из нижней части турнирной таблицы, в точи числе «Тамбовом-М-2» и «Космонавтом», которые являются одними из главных аутсайдеров. Их некогда славный клуб обыгрывать еще в состоянии, но серьезных турнирных перспектив у него нет – команда завязла на 7-м месте в третьей лиге и, как говорится, ни туда и ни сюда.

«Космонавт» (Калуга) – ФК «Елец») - 1:8 (1:3)

Голы: Карпухин, 8 (0:1). Ал-р Молодцов, 12 (0:2). Ал-р Молодцов, 16 (0:3). Верещагин, 30 (1:3). Ал-р Молодцов, 75 (1:4). Ал-р Молодцов, 77 (1:5). Карпухин, 79 (1:6). Окорочков, 83 (1:7 с пен.). В.Сотников, 88 (1:8).

«Космонавт»: 1. Афонин. 18. Кисенков. 12. Барбарас. 10. Чекарев. 4. А.Скворцов. 16. Киевцев. 7. Игнахин. 20. Заяц (17. Хитрых, 56). 19. Верещагин (к) (15. Я.Кусов, 46). 14. Ант.Кузнецов. 2. Моисеенко (11. Формалёв, 46).

ФК «Елец»: 1. Баженов (к) (16. Одиноков, 86). 4. Хмелевской. 3. Неделин. 14. Кривоносов. 7. Чечурин (10. В.Сотников, 80). 18. Ржевский (5. В.Болдырев, 46). 21. Головкин (22. Лошкарёв, 72). 8. Курышев. 9. Ал-р Молодцов (21. С.Немченко, 82). 27. Карпухин. 15. Окорочков (19. Элларян, 84).

Предупреждения: Кисенков, 39. Неделин, 65.

Судьи Д.Филиппов (Воронеж), А.Гавриленко (Навля), С.Лагутенко (Клинцы). Инспектор Э.Артемьев (Брянск).

Калуга. Стадион «Торпедо».

Положение команд

М

Команда

И

В

Н

П

Р-М

О

1

Красный-СГАФКСТ

21

18

2

1

55-9

56

2

Металлург-ОЭМК

22

17

2

3

84-18

53

3

Атом

22

15

5

2

48-20

50

4

Локомотив Лс

22

15

4

3

65-19

49

5

Торпедо Вж

22

15

1

6

78-43

46

6

Орёл

21

12

3

6

54-34

39

7

Елец

22

10

3

9

38-36

33

8

Авангард-М

22

9

1

12

40-43

28

9

Факел-М

21

4

7

10

31-34

19

10

Спартак Рс

20

5

3

12

29-48

18

11

Металлург-М

22

4

2

16

26-63

14

12

Тамбов-М

20

3

2

15

26-51

11

13

Калуга-М

20

2

1

17

25-75

7

14

Космонавт

21

2

0

19

14-120

6

Бомбардиры: Сергей Иванов (Металлург-ОЭМК) - 28 (4 с пен.). Дмитрий Губочкин (Торпедо Вж) - 25 (0). Дмитрий Котов (Локомотив Лс) - 22 (2). Сергей Сечин (Торпедо Вж) - 18 (6). Василий Мешковский (Красный-СГАФКСТ) - 17 (3). Александр Молодцов (Елец) - 14 (3).

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#Футбол #ФК "Елец"

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