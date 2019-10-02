17 минут назад
От игры «Ельца» бросает то в жар, то – в холод
Ельчане выиграли третий матч кряду у команд из нижней части таблицы.
Футбольный «Елец» выиграл очередной матч первенства СФФ «Центр» в гостях у калужского «Космонавта» - 8:1.
Впрочем, бить в фанфары по этому поводу не стоит. «Космонавт» - беспросветный аутсайдер турнира, которому приходилось в нынешнем сезоне пропускать и по 13, и по 11 голов. А всего с учетом разгрома от ельчан в воротах калужан в 21-й игре мяч влетал в ворота 120 (!) раз.
Героем матча стал лучший бомбардир «Ельца» Максим Молодцов, который оформил «покер» (4 гола за один матч, прим.) и довел количество своих мячей за сезон до 14-ти (3 – с пенальти).
Еще недавно мы писали о худшей в новейшей истории елецкого футбола серии из трех поражений подряд с общим счетом – 0-11. Теперь же ельчане выиграли три матча кряду с разницей голов 15-1.
От игры команды Юрия Адонева бросает то в жар, то в холод, но всему есть логичное объяснение. Последние игры «Елец» проводил с соперниками из нижней части турнирной таблицы, в точи числе «Тамбовом-М-2» и «Космонавтом», которые являются одними из главных аутсайдеров. Их некогда славный клуб обыгрывать еще в состоянии, но серьезных турнирных перспектив у него нет – команда завязла на 7-м месте в третьей лиге и, как говорится, ни туда и ни сюда.
«Космонавт» (Калуга) – ФК «Елец») - 1:8 (1:3)
Голы: Карпухин, 8 (0:1). Ал-р Молодцов, 12 (0:2). Ал-р Молодцов, 16 (0:3). Верещагин, 30 (1:3). Ал-р Молодцов, 75 (1:4). Ал-р Молодцов, 77 (1:5). Карпухин, 79 (1:6). Окорочков, 83 (1:7 с пен.). В.Сотников, 88 (1:8).
«Космонавт»: 1. Афонин. 18. Кисенков. 12. Барбарас. 10. Чекарев. 4. А.Скворцов. 16. Киевцев. 7. Игнахин. 20. Заяц (17. Хитрых, 56). 19. Верещагин (к) (15. Я.Кусов, 46). 14. Ант.Кузнецов. 2. Моисеенко (11. Формалёв, 46).
ФК «Елец»: 1. Баженов (к) (16. Одиноков, 86). 4. Хмелевской. 3. Неделин. 14. Кривоносов. 7. Чечурин (10. В.Сотников, 80). 18. Ржевский (5. В.Болдырев, 46). 21. Головкин (22. Лошкарёв, 72). 8. Курышев. 9. Ал-р Молодцов (21. С.Немченко, 82). 27. Карпухин. 15. Окорочков (19. Элларян, 84).
Предупреждения: Кисенков, 39. Неделин, 65.
Судьи Д.Филиппов (Воронеж), А.Гавриленко (Навля), С.Лагутенко (Клинцы). Инспектор Э.Артемьев (Брянск).
Калуга. Стадион «Торпедо».
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р-М
|
О
|
1
|
Красный-СГАФКСТ
|
21
|
18
|
2
|
1
|
55-9
|
56
|
2
|
Металлург-ОЭМК
|
22
|
17
|
2
|
3
|
84-18
|
53
|
3
|
Атом
|
22
|
15
|
5
|
2
|
48-20
|
50
|
4
|
Локомотив Лс
|
22
|
15
|
4
|
3
|
65-19
|
49
|
5
|
Торпедо Вж
|
22
|
15
|
1
|
6
|
78-43
|
46
|
6
|
Орёл
|
21
|
12
|
3
|
6
|
54-34
|
39
|
7
|
Елец
|
22
|
10
|
3
|
9
|
38-36
|
33
|
8
|
Авангард-М
|
22
|
9
|
1
|
12
|
40-43
|
28
|
9
|
Факел-М
|
21
|
4
|
7
|
10
|
31-34
|
19
|
10
|
Спартак Рс
|
20
|
5
|
3
|
12
|
29-48
|
18
|
11
|
Металлург-М
|
22
|
4
|
2
|
16
|
26-63
|
14
|
12
|
Тамбов-М
|
20
|
3
|
2
|
15
|
26-51
|
11
|
13
|
Калуга-М
|
20
|
2
|
1
|
17
|
25-75
|
7
|
14
|
Космонавт
|
21
|
2
|
0
|
19
|
14-120
|
6
Бомбардиры: Сергей Иванов (Металлург-ОЭМК) - 28 (4 с пен.). Дмитрий Губочкин (Торпедо Вж) - 25 (0). Дмитрий Котов (Локомотив Лс) - 22 (2). Сергей Сечин (Торпедо Вж) - 18 (6). Василий Мешковский (Красный-СГАФКСТ) - 17 (3). Александр Молодцов (Елец) - 14 (3).