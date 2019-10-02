От игры «Ельца» бросает то в жар, то – в холод

Ельчане выиграли третий матч кряду у команд из нижней части таблицы.

Футбольный «Елец» выиграл очередной матч первенства СФФ «Центр» в гостях у калужского «Космонавта» - 8:1.

Впрочем, бить в фанфары по этому поводу не стоит. «Космонавт» - беспросветный аутсайдер турнира, которому приходилось в нынешнем сезоне пропускать и по 13, и по 11 голов. А всего с учетом разгрома от ельчан в воротах калужан в 21-й игре мяч влетал в ворота 120 (!) раз.

Героем матча стал лучший бомбардир «Ельца» Максим Молодцов, который оформил «покер» (4 гола за один матч, прим.) и довел количество своих мячей за сезон до 14-ти (3 – с пенальти).

Еще недавно мы писали о худшей в новейшей истории елецкого футбола серии из трех поражений подряд с общим счетом – 0-11. Теперь же ельчане выиграли три матча кряду с разницей голов 15-1.

От игры команды Юрия Адонева бросает то в жар, то в холод, но всему есть логичное объяснение. Последние игры «Елец» проводил с соперниками из нижней части турнирной таблицы, в точи числе «Тамбовом-М-2» и «Космонавтом», которые являются одними из главных аутсайдеров. Их некогда славный клуб обыгрывать еще в состоянии, но серьезных турнирных перспектив у него нет – команда завязла на 7-м месте в третьей лиге и, как говорится, ни туда и ни сюда.

«Космонавт» (Калуга) – ФК «Елец») - 1:8 (1:3)

Голы: Карпухин, 8 (0:1). Ал-р Молодцов, 12 (0:2). Ал-р Молодцов, 16 (0:3). Верещагин, 30 (1:3). Ал-р Молодцов, 75 (1:4). Ал-р Молодцов, 77 (1:5). Карпухин, 79 (1:6). Окорочков, 83 (1:7 с пен.). В.Сотников, 88 (1:8).

«Космонавт»: 1. Афонин. 18. Кисенков. 12. Барбарас. 10. Чекарев. 4. А.Скворцов. 16. Киевцев. 7. Игнахин. 20. Заяц (17. Хитрых, 56). 19. Верещагин (к) (15. Я.Кусов, 46). 14. Ант.Кузнецов. 2. Моисеенко (11. Формалёв, 46).

ФК «Елец»: 1. Баженов (к) (16. Одиноков, 86). 4. Хмелевской. 3. Неделин. 14. Кривоносов. 7. Чечурин (10. В.Сотников, 80). 18. Ржевский (5. В.Болдырев, 46). 21. Головкин (22. Лошкарёв, 72). 8. Курышев. 9. Ал-р Молодцов (21. С.Немченко, 82). 27. Карпухин. 15. Окорочков (19. Элларян, 84).

Предупреждения: Кисенков, 39. Неделин, 65.

Судьи Д.Филиппов (Воронеж), А.Гавриленко (Навля), С.Лагутенко (Клинцы). Инспектор Э.Артемьев (Брянск).

Калуга. Стадион «Торпедо».

Положение команд

М Команда И В Н П Р-М О 1 Красный-СГАФКСТ 21 18 2 1 55-9 56 2 Металлург-ОЭМК 22 17 2 3 84-18 53 3 Атом 22 15 5 2 48-20 50 4 Локомотив Лс 22 15 4 3 65-19 49 5 Торпедо Вж 22 15 1 6 78-43 46 6 Орёл 21 12 3 6 54-34 39 7 Елец 22 10 3 9 38-36 33 8 Авангард-М 22 9 1 12 40-43 28 9 Факел-М 21 4 7 10 31-34 19 10 Спартак Рс 20 5 3 12 29-48 18 11 Металлург-М 22 4 2 16 26-63 14 12 Тамбов-М 20 3 2 15 26-51 11 13 Калуга-М 20 2 1 17 25-75 7 14 Космонавт 21 2 0 19 14-120 6

Бомбардиры: Сергей Иванов (Металлург-ОЭМК) - 28 (4 с пен.). Дмитрий Губочкин (Торпедо Вж) - 25 (0). Дмитрий Котов (Локомотив Лс) - 22 (2). Сергей Сечин (Торпедо Вж) - 18 (6). Василий Мешковский (Красный-СГАФКСТ) - 17 (3). Александр Молодцов (Елец) - 14 (3).