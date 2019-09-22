Общество

47 минут назад

Единственный липецкий пилот прорвался сквозь непогоду на 100-летие Михаила Калашникова

7 615
#"Соколы России"
3
Единственный липецкий пилот прорвался сквозь непогоду на 100-летие Михаила Калашникова

Звено «Соколов России» вынуждено было остаться в Перми 

В Ижевске отмечался День оружейника и 100-летие со дня рождения легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Праздничные мероприятия на берегу Ижевского пруда завершились демонстрационным полетом на истребителе СУ-35С, который выполнил заслуженный летчик России, начальник исследовательского отдела Липецкого авиацентра, командир авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», полковник Александр Гостев. 

Как сообщилив мэрии Ижевска, летчика Александра Гостева горожане смогли не только увидеть в небе, во время исполнения сложных фигур пилотажа, но и услышать его голос по рации. «Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем оружейников, и с такой знаменательной датой, как 100-летие Михаила Тимофеевича Калашникова. Желаю вам всего наилучшего, счастья и здоровья вам и вашим близким!», - сказал командир группы «Соколы России».

Официальный представитель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», комментатор полетов, полковник Игорь Басов рассказал: «Сегодня погодные условия не позволили, к сожалению, в полной мере показать всю демонстрационную программу группы «Соколы России». Мы летаем в Ижевск с военного аэродрома в Перми, а погода в Пермском крае не соответствует тем условиям, чтобы выполнять полеты целого звена. Вылетать всей группой было небезопасно, летать всей четверке очень сложно, и мы не можем рисковать жизнью четверых летчиков. Поэтому полковник Александр Гостев принял единоличное решение вылететь в Ижевск. Несмотря на низкую облачность, во время демонстрационного полета он выполнил в полной мере такие сложные пилотажные фигуры, как петля Нестерова, «Бочка», все виражи, полеты на малой высоте и другие. Цель такого полета - показать боевой самолет в деле, как он может маневрировать и выполнять фигуры высшего пилотажа. Показать людям, что у нас есть боевая авиация, показать возможности летчика. С удовольствием прилетим к вам еще раз, при хорошей погоде».

Фото пресс-службы администрации города Ижевска

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
7 615
#"Соколы России"
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Просто липчанин

9 минут назад
Вован настоящий, а ты с какой частотой говно из штанов вытряхиваешь и мажешься им , ушлёпок ?
ответить

раздолбайство

10 минут назад
Вован настоящий, ..после парашюта еще два истребителя разбили на два миллиарда народных денег. если НАТО не уничтожит боевые комплексы ,то сами с этим справимся.
ответить

вывод

12 минут назад
в дождь воевать не будем
ответить

ак

16 минут назад
остальные ледчики видимо не умеют пока летать при ветерке, сносит
ответить

Саша

23 минуты назад
Последние осколки великого СССР. Гордимся прошлым- ибо будущего у нас нет.
ответить

Вован настоящий

34 минуты назад
Вы теперь этим тормозным парашютом замахаете. Можно подумать вы все такие святые и у вас ничего не происходит случайно. Небось сами каждый день от своей машины запчасти с дороги подбираете.
ответить

у нас есть боевой самолет !

42 минуты назад
тормозной парашют не отвалился ?
ответить

Еще в рубрике

«Хочу хоть на старости лет расписаться с моей Валентиной Макаровной»
#семья #брак #развод
16
«Хочу хоть на старости лет расписаться с моей Валентиной Макаровной»

сегодня, 13:05

Общество
Липецкие священники и учителя выступили в защиту заключенных по «московскому делу»
#"московское дело" #открытое письмо
80
Липецкие священники и учителя выступили в защиту заключенных по «московскому делу»

сегодня, 12:43

Общество
В Липецке ожидается сильный ветер
#штормовое предупреждение
1
В Липецке ожидается сильный ветер

сегодня, 12:37

Общество
Липчанка превратила квартиру в клоповник
#жильё #клопы #тараканы
29
Липчанка превратила квартиру в клоповник

сегодня, 11:26

Общество
Липчане одни из лидеров самогоноварения
#самогон
64
Липчане одни из лидеров самогоноварения

сегодня, 09:53

Общество
У нелегальных продавцов в Липецке изъяли 1,5 тонны овощей
#нелегальная торговля
60
У нелегальных продавцов в Липецке изъяли 1,5 тонны овощей

сегодня, 08:06

Общество