Единственный липецкий пилот прорвался сквозь непогоду на 100-летие Михаила Калашникова

Звено «Соколов России» вынуждено было остаться в Перми

В Ижевске отмечался День оружейника и 100-летие со дня рождения легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Праздничные мероприятия на берегу Ижевского пруда завершились демонстрационным полетом на истребителе СУ-35С, который выполнил заслуженный летчик России, начальник исследовательского отдела Липецкого авиацентра, командир авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», полковник Александр Гостев.



Как сообщилив мэрии Ижевска, летчика Александра Гостева горожане смогли не только увидеть в небе, во время исполнения сложных фигур пилотажа, но и услышать его голос по рации. «Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем оружейников, и с такой знаменательной датой, как 100-летие Михаила Тимофеевича Калашникова. Желаю вам всего наилучшего, счастья и здоровья вам и вашим близким!», - сказал командир группы «Соколы России».



Официальный представитель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», комментатор полетов, полковник Игорь Басов рассказал: «Сегодня погодные условия не позволили, к сожалению, в полной мере показать всю демонстрационную программу группы «Соколы России». Мы летаем в Ижевск с военного аэродрома в Перми, а погода в Пермском крае не соответствует тем условиям, чтобы выполнять полеты целого звена. Вылетать всей группой было небезопасно, летать всей четверке очень сложно, и мы не можем рисковать жизнью четверых летчиков. Поэтому полковник Александр Гостев принял единоличное решение вылететь в Ижевск. Несмотря на низкую облачность, во время демонстрационного полета он выполнил в полной мере такие сложные пилотажные фигуры, как петля Нестерова, «Бочка», все виражи, полеты на малой высоте и другие. Цель такого полета - показать боевой самолет в деле, как он может маневрировать и выполнять фигуры высшего пилотажа. Показать людям, что у нас есть боевая авиация, показать возможности летчика. С удовольствием прилетим к вам еще раз, при хорошей погоде».



Фото пресс-службы администрации города Ижевска



