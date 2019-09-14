В Липецкой области дорожали меха, но дешевели украшения

Потребительские цены в августе снизились в основном за счет сезонных овощей и фруктов.

99,7% составил индекс потребительских цен в августе в Липецкой области, хотя в целом с начала года инфляция составила 2,1%.

Так, в среднем на 1% подешевели за последний месяц продукты питания (по сравнению с началом года они выросли на 1,2%). Сахар подешевел на 5%, бескостная свинина, макаронные изделия – на 2,4-2,5%, соль – на 1%. Кроме того подешевела плодоовощная продукция: картофель на 30%, овощи – на 21%, фрукты и цитрусовые – на 6%. Одновременно с этим подорожали говядина и свинина (кроме бескостного мяса), крупы и бобовые, яйца, мука, мясо птицы, баранина (кроме бескостного мяса) – на 2-3%, масло и жиры, молоко и молочная продукция, консервы мясные, мороженое, безалкогольные напитки, сыры – на 0,5-1%. Из алкогольных напитков на 2% подешевели виноградные вина.

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,2%, а с начала года на 2,4%. Здесь на 3% выросли в цене стеклянная посуда, меха и меховые изделия, строительные материалы, медикаменты, товары для спорта, металлическая посуда, табачные изделия, школьно-письменные принадлежности, бельевой трикотаж – на 1-1,5%. Одновременно с этим ювелирные изделия, товары для животных стали дешевле на 4%.

Цены и тарифы на услуги в августе остались на уровне июля, хотя по сравнению с концом декабря они выросли на 3,2%. Здесь подорожали услуги в сфере зарубежного туризма, стоимость ремонта бытовой радиоэлектронной аппаратуры и бытовых машин – на 3%, услуги физической культуры и спорта, плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), стоимость проезда в купейных вагонах различных видов поездов дальнего следования, стоимость печати цветных фотографий – на 1-1,4%. Одновременно с этим подешевела годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков – на 10%, стоимость проживания в гостинице – на 3%, сообщает Липецкстат.