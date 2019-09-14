Экономика

сегодня, 10:05

В Липецкой области дорожали меха, но дешевели украшения

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#инфляция
В Липецкой области дорожали меха, но дешевели украшения

Потребительские цены в августе снизились в основном за счет сезонных овощей и фруктов.


99,7% составил индекс потребительских цен в августе в Липецкой области, хотя в целом с начала года инфляция составила 2,1%. 

Так, в среднем на 1% подешевели за последний месяц продукты питания (по сравнению с началом года они выросли на 1,2%). Сахар подешевел на 5%, бескостная свинина, макаронные изделия – на 2,4-2,5%, соль – на 1%. Кроме того подешевела плодоовощная продукция: картофель на 30%, овощи – на 21%, фрукты и цитрусовые – на 6%. Одновременно с этим подорожали говядина и свинина (кроме бескостного мяса), крупы и бобовые, яйца, мука, мясо птицы, баранина (кроме бескостного мяса) – на 2-3%, масло и жиры, молоко и молочная продукция, консервы мясные, мороженое, безалкогольные напитки, сыры – на 0,5-1%. Из алкогольных напитков на 2% подешевели виноградные вина.

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,2%, а с начала года на 2,4%. Здесь на 3% выросли в цене стеклянная посуда, меха и меховые изделия, строительные материалы, медикаменты, товары для спорта, металлическая посуда, табачные изделия, школьно-письменные принадлежности, бельевой трикотаж – на 1-1,5%. Одновременно с этим ювелирные изделия, товары для животных стали дешевле на 4%. 

Цены и тарифы на услуги в августе остались на уровне июля, хотя по сравнению с концом декабря они выросли на 3,2%. Здесь подорожали услуги в сфере зарубежного туризма, стоимость ремонта бытовой радиоэлектронной аппаратуры и бытовых машин – на 3%, услуги физической культуры и спорта, плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), стоимость проезда в купейных вагонах различных видов поездов дальнего следования, стоимость печати цветных фотографий – на 1-1,4%. Одновременно с этим подешевела годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков – на 10%, стоимость проживания в гостинице – на 3%, сообщает Липецкстат.  


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#инфляция

Комментарии (3)

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Путин !

12 минут назад
П. И. Д. О. Р !.
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И

16 минут назад
Самий дорогой мех мандатра ещо дороже стало. Поставщики по новой технологии просто бреют. Бредик куда смотрет.
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гостья

19 минут назад
Кто их теперь меха носит? Ходят кто в чем. А украшения носят. И подешеветь ювелирные изделия не могли , только подорожать. Цену повысят какую нужно, и от этой цены сбрасывают, чтобы устраивала магазин.
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