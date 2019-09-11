Происшествия

24 минуты назад

Мошенники предложили липчанке защиту банковсого счета и украли ее сбережения

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#мошенничество
В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 42-летняя жительница Липецка: с ее счета пропали 35 000 рублей.

- Женщине позвонили с предложением установить специальную программу для защиты от списания денежных средств, - рассказал GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

После того, как женщина выполнила все инструкции звонивших, ее банковский счет обнулился.

Полицейские в очередной раз предупреждают: не сообщайте реквизиты своих банковских карт и счетов незнакомцам, кем бы они не представлялись. Проявляйте разумную осторожность - мошенники изобретательны и придумывают новые способы обмана.
2 231
#мошенничество

Комментарии (3)

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гость

7 секунд назад
Московская, 83, Мотя больная угомонись!
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НЕ ПАТРИОТ

14 минут назад
Женщина... 42 года... Вроде, Деменция и Альцгеймер за ней ещё не скоро должны придти...
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Московская, 83

14 минут назад
К нам их! А то Никоновская Галинка, главный вредитель ЛГушки, совсем не на своем месте!
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