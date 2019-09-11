Происшествия
24 минуты назад
Мошенники предложили липчанке защиту банковсого счета и украли ее сбережения
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 42-летняя жительница Липецка: с ее счета пропали 35 000 рублей.
- Женщине позвонили с предложением установить специальную программу для защиты от списания денежных средств, - рассказал GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
После того, как женщина выполнила все инструкции звонивших, ее банковский счет обнулился.
Полицейские в очередной раз предупреждают: не сообщайте реквизиты своих банковских карт и счетов незнакомцам, кем бы они не представлялись. Проявляйте разумную осторожность - мошенники изобретательны и придумывают новые способы обмана.
- Женщине позвонили с предложением установить специальную программу для защиты от списания денежных средств, - рассказал GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
После того, как женщина выполнила все инструкции звонивших, ее банковский счет обнулился.
Полицейские в очередной раз предупреждают: не сообщайте реквизиты своих банковских карт и счетов незнакомцам, кем бы они не представлялись. Проявляйте разумную осторожность - мошенники изобретательны и придумывают новые способы обмана.
2 231
гость
НЕ ПАТРИОТ
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