Мошенники предложили липчанке защиту банковсого счета и украли ее сбережения

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 42-летняя жительница Липецка: с ее счета пропали 35 000 рублей.



- Женщине позвонили с предложением установить специальную программу для защиты от списания денежных средств, - рассказал GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



После того, как женщина выполнила все инструкции звонивших, ее банковский счет обнулился.



Полицейские в очередной раз предупреждают: не сообщайте реквизиты своих банковских карт и счетов незнакомцам, кем бы они не представлялись. Проявляйте разумную осторожность - мошенники изобретательны и придумывают новые способы обмана.

