Энергетики заварили люк, в который сливали нечистоты «черные ассенизаторы»

К такой мере их подтолкнуло обращение жильцов дома №2а на улице Железногорской в поселке Дачный. На протяжении нескольких лет им приходилось мириться с тем, что «черные ассенизаторы» сливали в канализационный люк рядом с домом нечистоты. Ассенизаторов ловили, штрафовали, но они продолжали сливать в люк содержимое выгребных ям.

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Возмущались действиями ассенизаторов и сотрудники станции «Казинка». Ведь именно в их сторону нечистоты текли по трубам и распространяли зловонье. Они сами неоднократно ловили их, как говорится, за руку, снимали на видео, как при отсоединении рукавов жижа из ассенизаторских цистерн стекала на землю.



А на днях сотрудники службы безопасности ЛГЭК встретили у злосчастного люка очередного ассенизатора. Сливал нечистоты водитель автомобиля «КамАЗ». Мужчина отказался предъявлять документы и сказал, что собственником машины является другой человек. Его действия запротоколировали - документы отправлены в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.



- Минимальный штраф в 1500 рублей предусмотренный за незаконный слив нечистот никак не отражается на их деятельности – за одну откачку они могут заработать до трех тысяч рублей, поэтому штраф в 15 тысяч рублей был бы куда ощутимее, - говорит начальник службы по ремонту оборудования и сооружений по водоотведению комплекса водоснабжения ЛГЭК Александр Поповичев. – Но пока мы можем только заварить наглухо этот люк. Он будет находиться под наблюдением. И если его вскроют, то это уже будет другая ответственность – ведь наше имущество будет испорчено.



Также в ЛГЭК сообщили, что такой радикальной мере предшествовала коллективная заявка жильцов дома №2а с улицы Железногорской. В компании будут и дальше работать с обращениями граждан. Сегодняшний опыт может лечь в практику борьбы с «черными ассенизаторами».



