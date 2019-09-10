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Энергетики заварили люк, в который сливали нечистоты «черные ассенизаторы»

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#черные ассенизаторы
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Энергетики заварили люк, в который сливали нечистоты «черные ассенизаторы»

К такой мере их подтолкнуло обращение жильцов дома №2а на улице Железногорской в поселке Дачный. На протяжении нескольких лет им приходилось мириться с тем, что «черные ассенизаторы» сливали в канализационный люк рядом с домом  нечистоты. Ассенизаторов ловили, штрафовали, но они продолжали сливать в люк содержимое выгребных ям.

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Возмущались действиями ассенизаторов и сотрудники станции «Казинка». Ведь именно в их сторону нечистоты текли по трубам и распространяли зловонье. Они сами неоднократно ловили их, как говорится, за руку, снимали на видео, как при отсоединении рукавов жижа из ассенизаторских цистерн стекала на землю.

А на днях сотрудники службы безопасности ЛГЭК встретили у злосчастного люка очередного ассенизатора. Сливал нечистоты водитель автомобиля «КамАЗ». Мужчина отказался предъявлять документы и сказал, что собственником машины является другой человек. Его действия запротоколировали  - документы отправлены в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.

- Минимальный штраф в 1500 рублей предусмотренный за незаконный слив нечистот никак не отражается на их деятельности – за одну откачку они могут заработать до трех тысяч рублей, поэтому штраф в 15 тысяч рублей был бы куда ощутимее, - говорит  начальник службы по ремонту оборудования и сооружений по водоотведению комплекса водоснабжения ЛГЭК Александр Поповичев. – Но пока мы можем только заварить наглухо этот люк. Он будет находиться под наблюдением. И если его вскроют, то это уже будет другая ответственность – ведь наше имущество будет испорчено.

Также в ЛГЭК сообщили, что такой радикальной мере предшествовала коллективная заявка жильцов дома №2а с улицы Железногорской. В компании будут и дальше работать с обращениями граждан. Сегодняшний опыт может лечь в практику борьбы с «черными ассенизаторами». 

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#черные ассенизаторы
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Комментарии (13)

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Куда

17 минут назад
Куда же нам г...но девать?
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Ваш

18 минут назад
Лучше бы этим черным ассенизаторам заварили люки
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321

20 минут назад
У нас в селе сливают в лога и на поля.
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Офигеть

21 минуту назад
Вот это да! Думала бывают только чёрные риелторы. А тут ещё и чёрные асинизаторы! Во доживёшь! Гавновозы что творят! А все нищие прикидываются)))
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Прикольно

21 минуту назад
через пару дней - эти же бабки - ай а че это так подорожало яму выгребную почистить?!
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Позорники

32 минуты назад
Вместо того чтобы ловить, наказывать и воспитывать нахалов, мы бетонируем люки! А они в другой сливают, а чаще - в водоемы. И ведь предствят это как ПОДВИГ - ЛЮК ЗАВАРИЛИ! Тьфу!
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V. ST. P

40 минут назад
...ещё забетонировать надо, потом засыпать землёй, и затоптать ногами -- тогда точно туда никто не будет больше сливать нечистоты! Ха-ха-ха...
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асенизатор

45 минут назад
Люков в городе много. все не заварят
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Ирина

49 минут назад
Штрафы повысить !!!! Эти нахалы в реку Воронеж нечистоты сливают!!!!!
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Вы скажите спасибо

55 минут назад
Что на этот раз добросовестный осенезатор попался , что не сливал где нибудь на природе ,а прямяком в колодец и что тут противозаконого ?
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