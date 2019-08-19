Общество

сегодня, 10:49

В Липецке пройдет выставка плакатов «Пьянству – бой!»

10 481
#выставка
В Липецке пройдет выставка плакатов «Пьянству – бой!»

Выставка откроется в областном краеведческом музее в преддверии Всероссийского Дня трезвости, которое отмечается ежегодно 11 сентября.

Как сообщают в областном краеведческом музее, на выставке будут представлены более 40 плакатов советских времен соответствующей тематики. Во второй половине 20 века такие плакаты можно было увидеть повсюду: на работе, на афишных тумбах, на стендах в парках.

Попытки борьбы с пьянством предпринимались неоднократно. И многочисленные плакаты были одним из главных орудий в борьбе с алкоголизмом. Советские плакаты, созданные художниками, отчаянно и упорно боролись с этой проблемой. В представленных плакатах нет классовой подоплёки, они броские и красноречивые, иногда курьёзные и нелепые, а иногда и просто наивные.

Несмотря на то, что давно нет Советского Союза, а этим плакатам уже более 40 лет, они, наверное, актуальны и в наши дни.

С плакатами антиалкогольной тематики можно будет познакомиться до середины октября.
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#выставка

Комментарии (11)

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Перри Мейсон

54 секунды назад
Полезная выставка.
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Серега

3 минуты назад
Папа не пей, иди работай за копейки... страна идиотов
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ЧОТ написана показуха

34 минуты назад
А УНАС как всегда пишут одно а делают как всегда. Этому подтверждение ; Неделина, шахматный клуб ( остановка). 6 пивнушек на территории 100х 200 метров, совсем не давно открыли ХМЕЛЬНАЯ МИЛЯ.
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11-й микрорайон

40 минут назад
Пил и буду пить! Стаж уже 15 лет.
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А

42 минуты назад
Литрович с Фонтанычем * на открытие? Ленточку перерезать, потом прибухнуть на халяву???
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Алканы 15-го

45 минут назад
Обязательно посетим! И своих алкашек приведем!
ответить

Как только победят пьянство

47 минут назад
С коррупцией, возьмутся за коррупцию))) первопричина всего пьянство)
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С коррупцией

сегодня, 11:03
Когда борьба будет? Не от хорошей жизни бухают?)
ответить

Есть тема актуальнее

сегодня, 10:58
instagram.com/p/B1UAWW6DhCI/
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Да ,,,

сегодня, 10:55
А может начать бороться с более страшным зверем : НАРКОМАНИЕЙ а - ?
ответить
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