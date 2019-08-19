сегодня, 10:49
В Липецке пройдет выставка плакатов «Пьянству – бой!»
Выставка откроется в областном краеведческом музее в преддверии Всероссийского Дня трезвости, которое отмечается ежегодно 11 сентября.
Попытки борьбы с пьянством предпринимались неоднократно. И многочисленные плакаты были одним из главных орудий в борьбе с алкоголизмом. Советские плакаты, созданные художниками, отчаянно и упорно боролись с этой проблемой. В представленных плакатах нет классовой подоплёки, они броские и красноречивые, иногда курьёзные и нелепые, а иногда и просто наивные.
Несмотря на то, что давно нет Советского Союза, а этим плакатам уже более 40 лет, они, наверное, актуальны и в наши дни.
С плакатами антиалкогольной тематики можно будет познакомиться до середины октября.
Перри Мейсон
Серега
ЧОТ написана показуха
11-й микрорайон
А
Алканы 15-го
Как только победят пьянство
С коррупцией
Есть тема актуальнее
Да ,,,