В Липецке пройдет выставка плакатов «Пьянству – бой!»

Выставка откроется в областном краеведческом музее в преддверии Всероссийского Дня трезвости, которое отмечается ежегодно 11 сентября.

Как сообщают в областном краеведческом музее, на выставке будут представлены более 40 плакатов советских времен соответствующей тематики. Во второй половине 20 века такие плакаты можно было увидеть повсюду: на работе, на афишных тумбах, на стендах в парках.



Попытки борьбы с пьянством предпринимались неоднократно. И многочисленные плакаты были одним из главных орудий в борьбе с алкоголизмом. Советские плакаты, созданные художниками, отчаянно и упорно боролись с этой проблемой. В представленных плакатах нет классовой подоплёки, они броские и красноречивые, иногда курьёзные и нелепые, а иногда и просто наивные.



Несмотря на то, что давно нет Советского Союза, а этим плакатам уже более 40 лет, они, наверное, актуальны и в наши дни.



С плакатами антиалкогольной тематики можно будет познакомиться до середины октября.

