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В Липецкой области пройдет пятидневный Крестный ход

16 679
#Крестный ход #
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В Липецкой области пройдет пятидневный Крестный ход

Традиционное шествие посвящается святому Тихону Задонскому

20 августа, в 9.30 утра от Храма всех святых, что на улице Водпьянова, начнется Крестный ход, который завершится 25 августа в Рождество-Богородицком мужском монастыре Задонска. 26 августа  православные отмечают День памяти святителя Тихона Задонского, и в соборе храма состоится праздничное богослужение, в котором примут участие крестоходцы.

Верующие будут находиться в пути пять дней. Ночевки для участников Крестного хода предусмотрены в храмах по пути следования – в селах Ленино, Крутые Хутора, Васильевке, Архангельских Борках, 

16 679
#Крестный ход #
1

Комментарии (16)

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СТУДГОРОДОК, 26

1 минуту назад
Едва солнце приспустится за крышами, во дворе 6- подъездного дома начинают аки аспиды, сползаться полоумные старухи. И начинается шабаш! Усевшись на лавочках последнего подъезда, гадюки начинают свои жала выпускать из гнилых ртов. На углу всегда стоит страшная-престрашная бабка, она выглядывает кого-то, и что-то буробит себе под нос. Аки псины цепные, они оглядывают проходящих и хором шипят...Приходите с мобильниками, можете шабаш снять на видео! А когда у Маринки начинается течка, она спускается вниз, и начинает жаловаться, что боится до смерти соседа, так как обозвала его нехорошим словом, за которое любой сидевший урка давно насадил бы ее на кукан! И боится мужа своего, зверину Толика. Жена да убоится мужа своего! А егда стемнеет, свора собак начинает лаять в окна соседа Толикова...Сосед спускает видеокамеру-экшн и записывает шабаш
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Бредик

17 минут назад
Я смотрящий за всеми крестными ходами.
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Бух

18 минут назад
Одни черти пишут,суки пишите хоть по существу дебилы конченные,при чём ВВП,причем кладбище ублюд.и
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Ваш

19 минут назад
Богородица! Путина прогони!
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Налогоплательщик

29 минут назад
В нищей стране церкови - излишество.
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fed

35 минут назад
Водитель экскаватора, 20-го в 9.30 подходи и предложи им услуги. адрес-то указан. заодно все скажешь что думаешь о них. или слабо?
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НЕ ПАТРИОТ

37 минут назад
fed, Ну, не все тут "за"... Особо "против" нет. Народу вообще нельзя в праве отказывать, какой он сделает выбор, такой сделает...
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Водитель экскаватора

38 минут назад
Кто эти люди ? Явно обиженые на жизнь не нашли своё места в жизни . Не лутьше сразу на кладбище пешком и без затрат, могу помочь закопать.
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fed

40 минут назад
Старец 7, а ты попробуй. не пробовал подавать а уже кричишь "не согласуют"
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fed

43 минуты назад
НЕ ПАТРИОТ, ну тогда вопрос сам собой закрывается. все тут за Путина. Вы отказываете в праве народу быть за Путина? Если вы не патриот, то это ваш личный выбор.
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