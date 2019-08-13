Общество
сегодня, 15:45
В Липецкой области пройдет пятидневный Крестный ход
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Традиционное шествие посвящается святому Тихону Задонскому
20 августа, в 9.30 утра от Храма всех святых, что на улице Водпьянова, начнется Крестный ход, который завершится 25 августа в Рождество-Богородицком мужском монастыре Задонска. 26 августа православные отмечают День памяти святителя Тихона Задонского, и в соборе храма состоится праздничное богослужение, в котором примут участие крестоходцы.
Верующие будут находиться в пути пять дней. Ночевки для участников Крестного хода предусмотрены в храмах по пути следования – в селах Ленино, Крутые Хутора, Васильевке, Архангельских Борках,
Верующие будут находиться в пути пять дней. Ночевки для участников Крестного хода предусмотрены в храмах по пути следования – в селах Ленино, Крутые Хутора, Васильевке, Архангельских Борках,
16 679
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