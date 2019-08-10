Общество

41 минуту назад

Курбан Байрам- ‘Ид аль-Адха отметят в Липецкой области 11 августа 2019 года

1 255
#Курбан Байрам
Курбан Байрам- ‘Ид аль-Адха отметят в Липецкой области 11 августа 2019 года
Праздничные мероприятия  пройдут во всех молельных комнатах  Липецка и Липецкой  области.
Основное мероприятие праздника пройдет в молельной Общества мусульман на улице  Римского-Корсакова, 3в (остановка 14 стройучасток). Проповедь и богослужение начнутся в 06:30. 

 

«Сердечно поздравляю вас и ваши семьи, а также мусульман всех государств мира с праздником Курбан-байрам - ’Ид аль-адха. Пусть этот замечательный праздник будет благословенным и принесет в каждый дом радость, согласие, мир и благополучие.  
    Курбан Байрам олицетворяет собой гуманизм, ведь две трети мяса животного отдается сиротам, бедным, неимущим, нуждающимся и соседям. Смысл жертвоприношения кроется не в жертвенном животном, не в его мясе, а в покорности, набожности и богобоязненности. 
    Праздник жертвоприношения Курбан-байрам приходится на время, когда миллионы паломников со всего мира совершают Хадж – пятый столп ислама и встречаются около Священной Каабы. Наши соотечественники, оставив суету этого мира, также устремились на священную Землю с целью исполнения велений Всевышнего Аллаха и достижения Его довольства. 
    На праздничной молитве рядом находятся мусульмане из разных городов, стран и континентов и, несмотря на внешние различия, разные языки, мы стоим бок о бок, приветствуя друг друга словами мира и вместе совершаем намаз одному Всевышнему. 
    Пусть Аллах в этот день позволит нам искренне совершить молитву и жертвоприношение, для того, чтобы мы с вами почувствовали душевную радость и проявление Его милости. Прошу Всевышнего Аллаха чтобы он ниспослал нам свое благословение, счастье и здоровье, а нашей стране спокойствие, мир, благополучие и процветание! С праздником вас!», - говорит руководитель общества мусульман Липецкой области, председатель местной религиозной организации мусульман Липецкой области  Гусен Курбанов.


Для лиц старше 16 лет. 
"PR"

1 255
#Курбан Байрам

Комментарии (1)

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

РЁРІРµС†РѕРІ

9 минут назад
Узнал бы мой дед о происходящем в 21 веке - перевернулся бы в гробу
ответить

Еще в рубрике

Движение транспорта в районе улицы Аносова будет перекрыто
#транспорт
3
Движение транспорта в районе улицы Аносова будет перекрыто

вчера, 15:39

Общество
Евгения Уваркина: «Мне нужны яркие лидеры общественного самоуправления»
#местное самоуправление
123
Евгения Уваркина: «Мне нужны яркие лидеры общественного самоуправления»

вчера, 15:30

Общество
На окраинах Липецка отключат воду
#водоснабжение
3
На окраинах Липецка отключат воду

вчера, 14:46

Общество
Липчанин провел 7 суток «в плену у российского государства» за участие в московском митинге
#Трубная площадь #арест
115
Липчанин провел 7 суток «в плену у российского государства» за участие в московском митинге

вчера, 14:14

Общество
Малоимущая липчанка отсудила у чиновников квартиру за 2,5 млн рублей
#инвалид #квартира #тендер суд
37
Малоимущая липчанка отсудила у чиновников квартиру за 2,5 млн рублей

вчера, 10:19

Общество
Закусочную оштрафовали на 550'000 рублей
#закусочная #штраф #алкоголь
22
Закусочную оштрафовали на 550'000 рублей

вчера, 09:45

Общество