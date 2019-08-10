Общество
41 минуту назад
Курбан Байрам- ‘Ид аль-Адха отметят в Липецкой области 11 августа 2019 года
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Праздничные мероприятия пройдут во всех молельных комнатах Липецка и Липецкой области.
Основное мероприятие праздника пройдет в молельной Общества мусульман на улице Римского-Корсакова, 3в (остановка 14 стройучасток). Проповедь и богослужение начнутся в 06:30.
Основное мероприятие праздника пройдет в молельной Общества мусульман на улице Римского-Корсакова, 3в (остановка 14 стройучасток). Проповедь и богослужение начнутся в 06:30.
«Сердечно поздравляю вас и ваши семьи, а также мусульман всех государств мира с праздником Курбан-байрам - ’Ид аль-адха. Пусть этот замечательный праздник будет благословенным и принесет в каждый дом радость, согласие, мир и благополучие.
Курбан Байрам олицетворяет собой гуманизм, ведь две трети мяса животного отдается сиротам, бедным, неимущим, нуждающимся и соседям. Смысл жертвоприношения кроется не в жертвенном животном, не в его мясе, а в покорности, набожности и богобоязненности.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам приходится на время, когда миллионы паломников со всего мира совершают Хадж – пятый столп ислама и встречаются около Священной Каабы. Наши соотечественники, оставив суету этого мира, также устремились на священную Землю с целью исполнения велений Всевышнего Аллаха и достижения Его довольства.
На праздничной молитве рядом находятся мусульмане из разных городов, стран и континентов и, несмотря на внешние различия, разные языки, мы стоим бок о бок, приветствуя друг друга словами мира и вместе совершаем намаз одному Всевышнему.
Пусть Аллах в этот день позволит нам искренне совершить молитву и жертвоприношение, для того, чтобы мы с вами почувствовали душевную радость и проявление Его милости. Прошу Всевышнего Аллаха чтобы он ниспослал нам свое благословение, счастье и здоровье, а нашей стране спокойствие, мир, благополучие и процветание! С праздником вас!», - говорит руководитель общества мусульман Липецкой области, председатель местной религиозной организации мусульман Липецкой области Гусен Курбанов.
Для лиц старше 16 лет.
"PR"
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Комментарии (1)
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9 минут назад
Узнал бы мой дед о происходящем в 21 веке - перевернулся бы в гробуответить
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