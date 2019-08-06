Жительница Липецкой области плеснула уксус в лицо знакомому

Жидкость попала на кожу и в глаза и вызвала ожоги.

И.о. мирового судьи судебного участка Чаплыгинского района вынес приговор жительнице Липецкой области, обвиняемой в причинении вреда здоровью: она плеснула уксус в лицо знакомому.



Как указано в материалах суда, частном доме одого из сел Чаплыгинского района произошла ссора между подсудимой и ее знакомым. Конфликт дошел до того, что женщина схватила в руки банку с уксусом и плеснула жидкость в лицо мужчины. У мужчины диагностировали химический ожог лица и глаз II степени, травма сопровождалась снижением остроты зрения.



Подсудимая призналась в преступлении. Суд вынес обвинительный приговор и наказал ее обязательными работами на срок 240 часов.