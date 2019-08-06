Происшествия

сегодня, 09:29

Жительница Липецкой области плеснула уксус в лицо знакомому

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#уксус #вред здоровью
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Жительница Липецкой области плеснула уксус в лицо знакомому

Жидкость попала на кожу и в глаза и вызвала ожоги.

И.о. мирового судьи судебного участка Чаплыгинского района вынес приговор жительнице Липецкой области, обвиняемой в причинении вреда здоровью: она плеснула уксус в лицо знакомому.

Как указано в материалах суда, частном доме одого из сел Чаплыгинского района произошла ссора между подсудимой и ее знакомым. Конфликт дошел до того, что женщина схватила в руки банку с уксусом и плеснула жидкость в лицо мужчины.  У мужчины диагностировали химический ожог лица и глаз II степени, травма сопровождалась снижением остроты зрения. 

Подсудимая призналась в преступлении. Суд вынес обвинительный приговор и наказал ее обязательными работами на срок 240 часов.
11 2196
#уксус #вред здоровью
1

Комментарии (11)

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***

22 минуты назад
Разрешить многоженство, и в чем счастье то 2 -3 жены. Ущербные половинчатые семьи. Мужик передаёт женам только вагинальные грибки. Как самим то не тошно . С одной женщиной справится не смог. За вторую взялся. И там все тоже самое. Женщины просто терпят это бл&дство.
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нонка

26 минут назад
Зачем кислотой в лицо брызгать . лучше ему минет сделала и было бы тебе счастье
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Адекват адвокат

37 минут назад
Ничего мужики не имеют. Жены разбежались, детей суды поотбирали к шизанутым бабкам и прабабкам, видеться запрещают, пока мамочки с кавказцами и узжиками. При этом за алиментами лезут во все карманы, адские проценты за просрочку, имущество отбирают, за границу не пускают. Теперь права будут отбирать. А нужно всего-то отменить неактуальный семейный кодекс.
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Я поддерживаю

39 минут назад
Пенсионер, ваше мнение не хочу работать хочу трахать баб и ходить на рыбалку
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Разрешить многоженство

50 минут назад
Пенсионер, у нас и так дпвно многожёнство, только скрытое....все нормальные мужики имеют по 2 семьи и детей, а никому не нужное ленивое быдло сидит в одиночестве или на сайтах знакомств, хоть как то себя потешить )))
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дед

58 минут назад
Женщина воспитывается только через служение своему Мужчине. Надо б не многоженство, а принудительное замужество. Сколько холостых мужчин валяется у банкоматов сбербанка.
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Ха ха ха

сегодня, 10:02
Пенсионер, трахоть то смогут горем! Одну то и то с горем пополам
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алаверды по деревенски

сегодня, 09:51
теперь мужику надо облить ее бинзином и бросить горящую спичку
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???

сегодня, 09:45
На хера этому мужику её исправительные работы ? Лучше бы денег на лечение отсудили .
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Пенсионер

сегодня, 09:39
Бабы звереют им не хватает самцов ! Нужно разрешить многожёнство чтобы мужики лежали на подушках и трахоли баб а быбы работали и содержали горем.
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