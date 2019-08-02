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19-летнего липчанина судят за убийство таксиста
Завершено расследование уголовного дела 19-летнего жителя Липецкого района, которого обвиняют в убийстве и неправомерном завладении автомобилем. По данным следствия, в феврале этого года, обвиняемый убил таксиста, который потребовал оплату за проезд.
Уже 1 марта Елецкий межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области сообщил о задержании подозреваемого в убийстве - 19-летнего жителя Липецкого района. Тот признался в содеянном.
Оказалось, что 27 февраля он пытался доехать от Ельца до поселка Елецкий, где живут его родственники, но опоздал на пассажирский автобус. Парень нанял такси, но когда приехал в Елецкий платить отказался - у него не было денег. Таксист заблокировал двери.Тогда липчанин ударил его ножом не менее 10 раз. Водитель выбежал на улицу, где позже умер. А парень отогнал автомобиль в соседние дворы и отправился к родственникам, выкинув по дороге нож. Свои показания он подтвердил и в ходе их проверки следователем на месте преступления.
Материалы уголовного дела уже рассматриваются судом. За убийство УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Надеюсь это питора на зоне отъимеют
жительгородалипецк
жительгородалипецк
Реук
В назидание
Мужик
Алкан с пятнадцатого
жительгородалипецк
Мужик