19-летнего липчанина судят за убийство таксиста

Завершено расследование уголовного дела 19-летнего жителя Липецкого района, которого обвиняют в убийстве и неправомерном завладении автомобилем. По данным следствия, в феврале этого года, обвиняемый убил таксиста, который потребовал оплату за проезд.





Уже 1 марта Елецкий межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области



Оказалось, что 27 февраля он пытался доехать от Ельца до поселка Елецкий, где живут его родственники, но опоздал на пассажирский автобус. Парень нанял такси, но когда приехал в Елецкий платить отказался - у него не было денег. Таксист заблокировал двери.Тогда липчанин ударил его ножом не менее 10 раз. Водитель выбежал на улицу, где позже умер. А парень отогнал автомобиль в соседние дворы и отправился к родственникам, выкинув по дороге нож. Свои показания он подтвердил и в ходе их проверки следователем на месте преступления. Вечером 27 февраля этого года на территории споршколы в поселке Елецкий местные жители нашли изрезанное тело 29-летнего водителя такси . В 200 метрах от трупа стоял автомобиль таксиста с ключом в замке зажигания.Уже 1 марта Елецкий межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области сообщил о задержании подозреваемого в убийстве - 19-летнего жителя Липецкого района . Тот признался в содеянном.Оказалось, что 27 февраля он пытался доехать от Ельца до поселка Елецкий, где живут его родственники, но опоздал на пассажирский автобус. Парень нанял такси, но когда приехал в Елецкий платить отказался - у него не было денег. Таксист заблокировал двери.Тогда липчанин ударил его ножом не менее 10 раз. Водитель выбежал на улицу, где позже умер. А парень отогнал автомобиль в соседние дворы и отправился к родственникам, выкинув по дороге нож. Свои показания он подтвердил и в ходе их проверки следователем на месте преступления. Материалы уголовного дела уже рассматриваются судом. За убийство УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

