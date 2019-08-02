Происшествия

сегодня, 10:41

19-летнего липчанина судят за убийство таксиста

9 1384
#убийство
19-летнего липчанина судят за убийство таксиста

Завершено расследование уголовного дела 19-летнего жителя Липецкого района, которого обвиняют в убийстве и неправомерном завладении автомобилем. По данным следствия, в феврале этого года, обвиняемый убил таксиста, который потребовал оплату за проезд. 

Вечером 27 февраля этого года на территории споршколы в поселке Елецкий местные жители нашли изрезанное тело 29-летнего водителя такси. В 200 метрах от трупа стоял автомобиль таксиста с ключом в замке зажигания.

Уже 1 марта Елецкий межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области сообщил о задержании подозреваемого в убийстве - 19-летнего жителя Липецкого района. Тот признался в содеянном.

Оказалось, что 27 февраля он пытался доехать от Ельца до поселка Елецкий, где живут его родственники, но опоздал на пассажирский автобус. Парень нанял такси, но когда приехал в Елецкий платить отказался - у него не было денег. Таксист заблокировал двери.Тогда липчанин ударил его ножом не менее 10 раз. Водитель выбежал на улицу, где позже умер. А парень отогнал автомобиль в соседние дворы и отправился к родственникам, выкинув по дороге нож. Свои показания он подтвердил и в ходе их проверки следователем на месте преступления.

Материалы уголовного дела уже рассматриваются судом. За убийство УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

9 1384
#убийство

Комментарии (9)

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Надеюсь это питора на зоне отъимеют

9 минут назад
Ска человека убил не за что, за то что он на хлеб себе зарабатывал. Это 19 питор ипаный вафел. Таких нужно душить при возможности.
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жительгородалипецк

37 минут назад
Мужик, По его желанию
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жительгородалипецк

38 минут назад
" За убийство УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет." а по факту 8
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Реук

40 минут назад
Так поступал всегда Санек Зуйков со станции Хворостянка родом. Катался на такси, выходил и посылалтаксиста на куй. Однажды меня, одноклассницу решил по Липецку покатать. Покатал, мы вышли. И он сказал таксмэну- езжай, барыга, платить не буду! Тот сказал- ну если увижу- вам кранты. Правда, Санек опился в квартире любовницы- предпринимателя. Притащил в дом шлюху, ну и опился Санек
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В назидание

сегодня, 11:22
Вся канитель из-за пары сотен рублей.
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Мужик

сегодня, 11:17
Во-во.Это самооборона нож-это игрушка им хлеб режут,а голыми руками убивают долго и мучительно.
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Алкан с пятнадцатого

сегодня, 11:12
Самооборона на лицо. Таксист закрыл его в своей машине и тот испугался, что таксист его убьёт. Оправдать накуй! Мещера вконец абнаглели!
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жительгородалипецк

сегодня, 11:09
" За убийство УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет." а по факту 8
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Мужик

сегодня, 11:08
Его тоже будет суд присяжных судить?
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