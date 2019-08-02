Липчан приглашают на «Доброе кино»

Тематический показ состоится в областном центре культуры.

4 августа в кинозале областного центра культуры, народного творчества и кино пройдет внеконкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители Липецка смогут посмотреть лучшие короткометражки, снятые в России за последние 6 лет, сообщает администрация учреждения культуры.



- Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителя, – комментирует основатель проекта Александр Щеряков. – Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии..



Организаторы подчеркивают, что участие в фестивале в качестве зрителя – это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они ещё молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке. Так, участник программы 2015 году – молодой режиссёр Алексей Нужный – уже в 2018 году «взорвал» кинорынок своим фильмом «Я худею».



4 августа в 19.00 пришедшие на фестивальный показ в ОЦКНТ увидят программу "Доброе кино" из фильмов, которых нет в открытом доступе. Возрастное ограничение 6+. Вход свободный.