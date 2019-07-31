Погода в Липецке

сегодня, 17:50

В Липецкой области холоднее привычного на 7 градусов

6 430
#похолодание
В Липецкой области холоднее привычного на 7 градусов

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится холодная погода — на это повлияло арктическое вторжение холодных воздушных масс. 

1 августа преимущественно без осадков, в ночь со 2 на 3 августа пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-16 градусов, что на 4-7 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем - от 14 до 19 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 17 до 19 градуса тепла.

День 1 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1971 году – 8 градусов тепла.


6 430
#похолодание

Комментарии (6)

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Садовод

2 минуты назад
В этом году практически нет урожая фруктов и овощей,цены зимой и весной будут зашкаливает,думаю даже цена яблок дойдёт до 250 -300 руб.
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Максим Крапива

22 минуты назад
Погода совсем испортилась. Сказалось-таки дурное влияние синоптиков!
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Шопокляк

24 минуты назад
"Уличное освещение и тротуары – ельчане назвали болевые точки" Ну и что? в Пипецке освещение только в боярском центре. Микрорайоны по вечерам в потемках. Горячую воду 3 дня не могут запустить, осталось холодную отключить и эл-во. Что говорить о областных городах, деревнях, селах...21 век @ять...
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Липчанка

26 минут назад
Ничего - переживем! Греться будем кто как
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Шутки ни о чём!

29 минут назад
Звонок в Гидрометцентр: - Алло, вы там совсем офигели? На улице метель, - 15 градусов, а вы сообщаете, что в Москве плюс 25 и солнечно! - Дело в том, что у нас сейчас новое руководство, раньше оно работала в Росстате, и поэтому требует публиковать только положительные данные.
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Зима нечаянно нагрянет ,

53 минуты назад
когда ее совсем не ждешь,и каждый вечер станет, удивительно хорошь ,и ты поешь !
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