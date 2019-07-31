сегодня, 17:50
В Липецкой области холоднее привычного на 7 градусов
В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится холодная погода — на это повлияло арктическое вторжение холодных воздушных масс.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем - от 14 до 19 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 17 до 19 градуса тепла.
День 1 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1971 году – 8 градусов тепла.
Садовод
Максим Крапива
Шопокляк
Липчанка
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