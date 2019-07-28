Река Воронеж подарила липецким «ихтиандрам» два «серебра»

На Набережной Липецка прошел 2-й этап кубка России по плаванию в открытой воде.

Городская Набережная в Липецке стала центром крупных соревнований по плаванию в открытой воде.

Здесь состоялся «Кубок Чемпионов» среди любителей, принять участие в котором мог любой желающий.

«Ноу-хау» традиционного мероприятия в нынешнем году стало проведение вполне официального старта – 2-го этапа Кубка России по марафонскому плаванию с участием сильнейших «ихтиандров» страны. В результате хозяева воды липчане не остались без наград: Валерия Ермакова и Сергей Черенков завоевали по «серебряной» награде.

Липецких любителей плавания в первую очередь привлекал 5-километровый заплыв среди женщин, ведь он давал редкую возможность своими глазами увидеть выступление наших главных «звезд» Ермаковой и Анастасии Крапивиной.

Обе прибыли в родной город прямо из корейского Кванджу, где защищали честь России в чемпионате мира по водным видам спорта. Правда, ни одна, ни вторая успехов в нем не добились, а участница Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Крапивина так и вообще рискует остаться без олимпийской лицензии.

Липецкий заплыв показал, что Настя сейчас не в лучшей форме: да, дистанция не совсем ее, но в оптимальных кондициях в России она способна побеждать всех и на «пятерке». По крайней мере – обязана попадать в призеры. Но в Липецке этого не случилось: Крапивина финишировала за пределами медальной «тройки».

Чемпионкой стала Мария Новикова из Волгограда за счет мощного ускорения на финише, которое никто не сумел поддержать. Ермакова приплыла второй, Мария Бабкина из Тульской области – третьей.







У мужчин победу одержал один из фаворитов Кирилл Абросимов из Ярославля. Вторым финишировал наш Черенков, третьим туляк Артему Мамушкин.

Любопытно, что подняться на вторую ступень пьедестала липчанину помог карьерный эпизод. Мамушкин чуть раньше нашего земляка пересек финишный створ, но … промахнулся рукой мимо финишной планки. А подплывший следом Сергей вовремя сделал решающее касание.