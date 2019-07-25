16-летний мотоциклист пострадал при столкновении с «Нивой»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.



Как сообщает УГИБДД по региону, 24 июля в Долгоруковском районе на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково 24-летний водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В аварии пострадал 59-летний пассажир «ВАЗа», с травмами был доставлен в больницу, и после оказания помощи отпущен.



В Чаплыгине на улице Ленина 17-летний водитель мопеда, двигаясь во встречном направлении по дороге с односторонним движением, столкнулся с «ВАЗ-2111» с 59-летним мужчиной за рулем. В ДТП водитель мопеда получил травму, и после оказания помощи был отпущен, а его 17-летнюю пассажирку госпитализировали.



В Ельце на улице Товарной 57-летний водитель «Нивы» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с 16-летним мотоциклистом, не имеющим водительского удостоверения. Подросток получил травмы, и был госпитализирован.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1641 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 71.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1227 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 37 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



