В России

сегодня, 16:35

Массовая гибель пчел может обернуться неурожаем в России

260
Массовая гибель пчел в России в результате обработки ядохимикатами сельхозземель может привести к дефициту меда в ряде регионов,рассказал «Известиям» президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.   

Всего, по информации Минсельхоза, погибло 35,7 тыс. пчелосемей, что составляет лишь 2,6% от их общего количества в пострадавших 23 регионах. До 30 июля министерство планирует завершить анализ ситуации, на основе которого будут разработаны предложения по ее решению.  

«Вопрос о компенсации вреда, причиненного имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области обращения с пестицидами и агрохимикатами, может быть решен в судебном порядке», — добавили в пресс-службе ведомства.  

В АКОРТе «Известиям» сказали, что гибель пчел может привести уже в ближайшем будущем к заметному снижению урожая сельхозкультур, которые опыляют эти насекомые. А результат любого неурожая — это повышение цен из-за дополнительных расходов на логистику и импортные закупки. 
260

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В больнице ветерана с инсультом разместили в коридоре
В больнице ветерана с инсультом разместили в коридоре

41 минуту назад

В России
На Урале внучка отсудила у ветерана квартиру, подаренную Путиным
На Урале внучка отсудила у ветерана квартиру, подаренную Путиным

46 минут назад

В России
Более полутысячи россиян застряли в Таиланде на два дня
Более полутысячи россиян застряли в Таиланде на два дня

51 минуту назад

В России
В Воронеже 18-летний парень забил до смерти незнакомца
В Воронеже 18-летний парень забил до смерти незнакомца

57 минут назад

В России
#персональные данные
Данные россиян смогут использовать без их ведома

сегодня, 16:33

В России
Чурикову после инцидента на спектакле отправили в реанимацию
#Чурикова #реанимация #театр
Чурикову после инцидента на спектакле отправили в реанимацию

сегодня, 12:50

В России